Vérfagyasztó dolog derült ki a hírhedt szellemhajóról; 150 éves rejtély oldódhat meg

Az 1872. december 5-én megtalált Mary Celeste a tengeri rejtélyek egyik legismertebb példája. A brit Dei Gratia nevű hajó legénysége üresen találta az amerikai kereskedelmi hajót az Atlanti-óceánon. A fedélzeten lévő tíz ember nyomtalanul eltűnt, de a hajón nem volt sérülés, és a rakomány is érintetlen maradt.

A Mary Celeste legénységének 1872-es titokzatos eltűnése valószínűleg egy raktérben történt alkohol okozta robbanásra vezethető vissza (a kép illusztráció)

Mi történt a Mary Celeste kísértethajón? Az alkohol okozta robbanás elmélete

A rejtélyt a tudomány az alkohol okozta robbanás elméletével magyarázza – olvasható az IFL Science cikkében. A hajó több mint 1700 hordónyi tömény etanolt szállított. Később egy vizsgálat során kilenc hordót teljesen üresen találtak. Szakértők szerint akár 300 gallon illékony etanol is kiszivároghatott a porózus fahordókból a zárt raktérben. A tiszta etanol 13 Celsius-fok felett a levegővel keveredve már gyúlékony gőzt képez. Ahogy a hajó a fagyos New York-i vizekről a melegebb tengerek felé haladt, a felmelegedés miatt több gőz képződött.

Ilyen körülmények mellett egyetlen apró szikra is elég volt a berobbanáshoz.

Kísérletek a múltból

A fenti elképzelést sokáig elvetették a raktérben lévő égésnyomok hiánya miatt. A University College London (UCL) kémikusai azonban 2006-ban egy kísérlettel vizsgálták az elméletet a Channel 5 televízió műsorában. A szimuláció során papírkockákat és butángázt használtak. A robbanás egy lángcsóvát hozott létre, de a papírkockák nem égtek meg és nem feketedtek el. Dr. Andrea Sella szerint a lánghullám mögött hűvös levegő maradt, így nem keletkezett korom vagy pörkölődés.

Megerősítették az elméletet

2026-ban a Manchesteri Egyetem kutatói újra tesztelték a hipotézist. Jack Rowbotham és Frank Mair megépítették a hajó 1:18 méretarányú modelljét, majd fát, valamint etanolt használtak az új kísérletben. Hideg körülmények között egy szikra hatására sem történt robbanás, mivel a hőmérséklet nem volt elég a gőzképződéshez.

Amikor azonban felmelegítették a modellt az Azori-szigeteknél jellemző hőmérsékletre, egy szikra hatására heves robbanás söpört végig a helyiségen.

Pánik a sötétben

A kutatók szerint a robbanás néhány másodpercre egy körülbelül 2000 Celsius-fokos kék lángcsóvát hozhatott létre. A tűz ilyenkor felemészti a gázt, de nem tesz kárt magában a rakományban. Sella szerint a sötétben hirtelen felcsapó kék láng, a hőhatás, valamint a hirtelen kinyíló ajtók pánikot okozhattak a gyanútlan legénység körében. A kapitány a további robbanásoktól tartva a mentőcsónakokba parancsolhatta az embereket, akik ezt követően elsodródtak, vagy esetleg a tengerbe ugrottak.