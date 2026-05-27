Futótűzszerűen terjed a betegség, amitől kihalhat az emberiség

A szintetikus vegyi anyagok és a klímaváltozás együtt olyan terhelést jelenthetnek az élővilág számára, amely már a termékenységet is veszélyezteti. Egy nemzetközi kutatócsoport szerint az emberek és az állatok folyamatosan olyan anyagoknak vannak kitéve, amelyek biztonságosságát sok esetben még soha nem vizsgálták, miközben a meddőség pedig egyre növekszik.

Nem csak az embereket érinti a "modern kor egyik vívmánya", a meddőség

Fotó: JOUBERT / BSIP

Hogyan kapcsolódhatnak a vegyi anyagok a meddőség kialakulásához?

Ma már több mint ezer olyan mesterséges vegyület ismert a kutatók szerint, amely képes utánozni vagy megzavarni a természetes hormonok működését. Ezek az úgynevezett hormonrendszert károsító anyagok megzavarhatják a szaporodással kapcsolatos folyamatokat is.

A szakértők szerint különösen aggasztó, hogy a forgalomban lévő mesterséges vegyi anyagoknak csupán kis részét vizsgálták meg, hogy hosszú távon hogyan hatnak az egészségre.

Az elmúlt évtizedekben közben folyamatosan nőtt a meddőség előfordulása férfiaknál és nőknél egyaránt – nemcsak az embereknél, de az állatvilágban is.

Miért tartják különösen veszélyesnek a műanyagokat és az örök vegyi anyagokat?

A PFAS-vegyületek, vagyis az úgynevezett örök vegyi anyagok a kutatók szerint összefüggésbe hozhatóak a termékenység romlásával. Ezek az anyagok rendkívül lassan bomlanak le, ezért a hosszú időn alatt felhalmozódhatnak a környezetben és az emberi szervezetben egyaránt. A mikroműanyagok szintén egyre nagyobb aggodalmat keltenek. A kutatók már szaporító szervekben is találtak műanyagszemcséket, miközben még mindig kevés adat áll rendelkezésre arról, pontosan hogyan hatnak a spermiumokra, a petesejtekre vagy a magzati fejlődésre.

Milyen figyelmeztető példákat láttak már korábban?

A szakemberek szerint több korábbi eset is megmutatta, milyen súlyos következményei lehetnek egyetlen vegyi anyagnak. A DDT nevű rovarirtóról például rendszeres használat után bizonyosodott be, hogy a madaraknál elvékonyította a tojáshéjakat, ami drasztikus állománycsökkenést okozott. Emellett tengeri emlősöknél is összefüggésbe hozták a termékenység romlásával. Egyes rovarirtó szereket pedig az alacsonyabb spermiumszámmal kapcsoltak össze embereknél.

Miért lehet globális egészségügyi probléma a meddőség növekedése?

A szennyező anyagok ma már gyakorlatilag mindenhol jelen vannak, az óceánok mélyétől a hegycsúcsokig. Emiatt egyre nehezebb elkerülni a velük való érintkezést. A szakértők arra figyelmeztetnek, hogy a különböző vegyi anyagok egymással kölcsönhatásba lépve még súlyosabb hatásokat okozhatnak. A tanulmány szerzői szerint a műanyagszennyezés ezért már nemcsak környezetvédelmi, hanem globális egészségügyi válságnak is tekinthető - írja a Science Alert.