Nincs menekvés: tízből kilenc esetben halálos a fiatalokra is lecsapó kór

A több mint 700 ezer beteg bevonásával készült átfogó vizsgálat ugyan megállapította, hogy a mellrák túlélési arányai 2010 és 2021 között összességében javultak, a számok mégis borús képet festenek. Ezzel párhuzamosan ugyanis a negyedik stádiumú esetek száma évente 1,2 százalékkal, tíz év alatt pedig 18 százalékkal ugrott meg. A kutatók különösen a „tripla-negatív” daganatok gyors terjedését tartják riasztónak. Ez a típus rendkívül nehezen kezelhető, és tízből kilenc beteg esetében sajnos halálos kimenetelű.

A mellrák negyedik stádiumú diagnózisai egyre gyakrabban érintik a fiatalabb korosztályt

Fotó: A. NOOR / BSIP

A mellrák terjedése a fiatalok körében

Bár a betegség továbbra is a 40 év feletti nőket érinti a leggyakrabban, jelentősen és egyre meredekebben emelkedik az esetszám a fiatalabb nőknél is.

A helyzetet súlyosbítja, hogy a fiataloknál jelentkező tüneteket sokszor figyelmen kívül hagyják, így mire ténylegesen felismerik a bajt, a betegek túlélési esélyei drasztikusan lecsökkennek.

A felmérés rámutatott arra is, hogy a probléma a férfiakat sem kíméli: ők tették ki a vizsgált betegek egy százalékát. Érdemes megjegyezni, hogy nem csupán ez a daganattípus terjed, hiszen a fiatalok körében a bélrák előfordulása is rohamosan növekszik.

Mit jelent a negyedik stádiumú mellrák?

A negyedik stádiumú mellrák diagnózisa azt jelenti, hogy a daganat a kiindulási helyéről már szétterjedt a szervezet más részeire. Ilyen esetekben áttét alakul ki különböző szervekben, leggyakrabban az agyban, a májban vagy a tüdőben. Ebben az előrehaladott fázisban a betegség már gyógyíthatatlannak számít. Jelenleg csak az Egyesült Államokban mintegy 170 ezer nő él ilyen előrehaladott daganatos megbetegedéssel, a szakértők pedig arra figyelmeztetnek, hogy ez a szám a következő évtizedben még tovább fog emelkedni.

A rák gyakoribbá válásának lehetséges okai

A kutatók egyelőre nem tudják pontosan megmondani, mi okozza ezt a rendkívüli növekedést.

A háttérben vélhetően a kockázati tényezők és a szűrési szokások átalakulása, valamint az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés módosulása állhat.

A tudósok felvetették továbbá, hogy a testsúlygyarapodás, vagyis az elhízás, illetve a kései gyermekvállalás is komoly kockázati tényező lehet. A terhesség ugyanis elősegíti a mellsejtek érését, ezáltal természetes védelmet nyújthat a betegséggel szemben. A kutatás szerzői nyomatékosan kiemelik: