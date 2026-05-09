Hihetetlen jelenetet rögzített egy youtuber az óceán mélyén

A Föld óceánfenekének több mint hetven százaléka mindmáig feltérképezetlen terület. A modern technológia szerencsére egyre többet segít a hiányzó ismeretek bővítésében. A jelenlegi mélytengeri felfedezés során a kutatócsapat öt különböző helyszínen vizsgálódott. A speciális kamerákat 500 és 800 láb közötti mélységbe engedték le az óceán vizében. A küldetésük fő célja a ritkán látott élőlények dokumentálása volt – írja a LAD Bible.

A mélytengeri felfedezés kiválóan bemutatta, hogy milyen keveset tudunk valójában a vízalatti világról

A mélytengeri felfedezés furcsa jelenségeket rögzített

A videón látható állatok közül több is meglehetősen szokatlanul viselkedett. Egy almaco jack nevű halfaj egyik példánya például többször is egészen közel úszott a kamerához. Ez a hal normális esetben meglehetősen távolságtartó szokott lenni. Dillarstone elmélete szerint a tengeri élőlények számára láthatatlan infravörös fény tehette bátrabbá a kíváncsi állatot. A felvételek ráadásul a mély óceán titokzatos kommunikációs formáiba is betekintést engedtek. Megfigyeltek ugyanis tenyérnyi méretű Hime halakat, amelyek játszi könnyedséggel állnak ellen a rendkívül erős áramlatoknak is. Ezek a kis halak kifejezetten ingerlékenynek tűntek más állatok jelenlétében. Egyik alkalommal még a hátúszóikkal is ritmikusan csapkodtak. A tudomány számára egyelőre nem világos, hogy pontosan mit jelenthet e furcsa mozgás.

Ősi cápa a felvételeken

A víz alatti kamerák egy hatkopoltyús szürkecápát is sikeresen megörökítettek. Ez a cápa egy rendkívül ősi faj képviselője a tengeri élővilágban.

A faj már jóval a dinoszauruszok 245 millió évvel ezelőtti megjelenése előtt is létezett a Földön.

Ezt az állatot különleges megjelenése miatt a szakemberek gyakran élő kövületnek is nevezik. A megszokott öt helyett ugyanis egyedülálló módon hat kopoltyúval rendelkezik.

Egy ritka mélytengeri cápa is feltűnt a videón

A videós egy olyan titokzatos állatot is levideózott, amilyet korábban még sosem látott. Kezdetben egyáltalán nem tudta megmagyarázni a képernyőn látottakat. Később a világ vezető cápaszakértőinek segítségét kérte a pontos beazonosításhoz. A szakértők végül megállapították, hogy egy indonéz kutyacápáról van szó a felvételeken. A videón látható állat egy kifejezetten ritka mélytengeri cápa. A jelenlegi tudományos ismeretek szerint most először sikerült ezt a különleges fajt élve megörökíteni.