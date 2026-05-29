Sokkoló adat derült ki a mesterséges intelligenciáról: óriási veszélyt jelenthet a bolygóra

Hogyan csökkenthető az energiaéhség?

A mérnökök és kutatók már dolgoznak azon, hogyan lehetne takarékosabbá tenni a MI-rendszereket. Új processzorokat fejlesztenek, amelyek kevesebb energiával is képesek ugyanazokat a számításokat elvégezni. Az egyik legígéretesebb megoldás az úgynevezett „wafer-scale” chiptechnológia lehet, amely jóval hatékonyabban működik a jelenlegi rendszereknél. Egy alternatív megoldás, az úgynevezett hosszú távú memória (LSTM) modell, úgy kerüli meg a riasztó energianövekedést, hogy ideiglenesen tárolja a felhasználó által beírt prompt egyfajta összefoglalását, valamint az addig generált szöveget, hasonlóan ahhoz, mintha egy egész film fontos cselekménypontjait idézné fel. Így minden új szó generálásakor csak az összefoglalót kell feldolgoznia, nem pedig a teljes szöveg összes szavát. Ez megakadályozza, hogy az LSTM energiaköltségei az egekbe szökjenek, miközben válaszol egy lekérdezésre.

Emellett egyre több cég próbálja megújuló energiával működtetni az adatközpontjait. A szakértők szerint az is sokat segíthetne, ha az új adatközpontokat olyan helyekre építenék, ahol bőséges a zöldenergia és elegendő víz áll rendelkezésre a hűtéshez.

Több helyen már most tiltakoznak a lakók az új MI-központok építése ellen, mert attól tartanak, hogy nő a zajszennyezés, romlik a levegő minősége és túlterhelődik az elektromos hálózat. Ugyanakkor vannak olyan szakértők is, akik szerint a MI hosszú távon akár segíthet is az energiahatékonyság javításában és a klímavédelmi fejlesztések felgyorsításában.

A pápa is megszólalt

Elérhetővé tette az első nagy jelentőségű nyílt levelét XIV. Leó pápa. A "Magnifica Humanitas" több mint 42 ezer szavas dokumentum a mesterséges intelligencia jelentőségére és kockázataira figyelmeztet.

Egyre több munkahelyet alakít át a mesterséges intelligencia

A mesterséges intelligencia már most hatalmas változásokat okoz a munkaerőpiacon. Több iparágban is attól tartanak, hogy az automatizáció miatt emberek milliói veszíthetik el az állásukat.