Sokkoló adat derült ki a mesterséges intelligenciáról: óriási veszélyt jelenthet a bolygóra

A ChatGPT, a Gemini és más MI-rendszerek használata első pillantásra teljesen hétköznapi dolognak tűnik, valójában azonban a háttérben elképesztő mennyiségű számítás zajlik. A mesterséges intelligencia működtetéséhez hatalmas adatközpontokra van szükség, amelyek rengeteg elektromos áramot fogyasztanak. A szakértők szerint a MI robbanásszerű növekedése már rövid távon is komoly terhet jelent az energiahálózatokra világszerte. Az Amerikai Egyesült Államok teljes áramfogyasztásának már több mint 5 százalékát használták fel az adatközpontok 2025-ben, 2,5-szer többet, mint három évvel korábban. A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy a technológiai cégek egymással versenyezve építik az újjabb és újabb szerver-központokat.
Miért fogyaszt ennyi energiát a mesterséges intelligencia?
A modern MI-rendszerek működéséhez speciális processzorokra és elképesztő számítási kapacitásra van szükség. Egyetlen hosszabb kérdés megválaszolása során milliárdnyi matematikai művelet történik másodpercek alatt. A Google saját mérései szerint egy átlagos hosszúságú szöveges prompt feldolgozása a Gemini mesterséges intelligencia asszisztenssel körülbelül 0,24 wattórát fogyaszt, ami körülbelül kilenc másodpercnyi televíziózásnak felel meg. Ez önmagában nem sok, sőt, ez 33-szor hatékonyabb, mint két éve volt. A problémát a használat mennyisége jelenti. A Google már a "szimpla" keresést is MI-alapokra helyezte, ami világszerte percenként milliónyi lekérdezést jelent, ezzel együtt pedig az energiafogyasztás is az egekbe emelkedett. A másik óriás, az OpenAI becslése szerint 2026 márciusában több mint 900 millió ember használta a ChatGPT nevű chatbotját rendszeresen, naponta több milliárd lekérdezést teljesítve. A szakértők szerint különösen a MI-modellek betanítása energiaigényes. Egy fejlett nyelvi modell tréningje annyi elektromos áramot fogyaszthat el, mint amennyit egy nagyváros használ fel több nap alatt. A betanítás utáni adatgenerálások felfutása pedig már rövid távon is nagyságrendeket emelhet a szerverközpontok energiafelhasználásán – írja a Knowable Magazine cikke.
Hogyan csökkenthető az energiaéhség?
A mérnökök és kutatók már dolgoznak azon, hogyan lehetne takarékosabbá tenni a MI-rendszereket. Új processzorokat fejlesztenek, amelyek kevesebb energiával is képesek ugyanazokat a számításokat elvégezni. Az egyik legígéretesebb megoldás az úgynevezett „wafer-scale” chiptechnológia lehet, amely jóval hatékonyabban működik a jelenlegi rendszereknél. Egy alternatív megoldás, az úgynevezett hosszú távú memória (LSTM) modell, úgy kerüli meg a riasztó energianövekedést, hogy ideiglenesen tárolja a felhasználó által beírt prompt egyfajta összefoglalását, valamint az addig generált szöveget, hasonlóan ahhoz, mintha egy egész film fontos cselekménypontjait idézné fel. Így minden új szó generálásakor csak az összefoglalót kell feldolgoznia, nem pedig a teljes szöveg összes szavát. Ez megakadályozza, hogy az LSTM energiaköltségei az egekbe szökjenek, miközben válaszol egy lekérdezésre.
Emellett egyre több cég próbálja megújuló energiával működtetni az adatközpontjait. A szakértők szerint az is sokat segíthetne, ha az új adatközpontokat olyan helyekre építenék, ahol bőséges a zöldenergia és elegendő víz áll rendelkezésre a hűtéshez.
Több helyen már most tiltakoznak a lakók az új MI-központok építése ellen, mert attól tartanak, hogy nő a zajszennyezés, romlik a levegő minősége és túlterhelődik az elektromos hálózat. Ugyanakkor vannak olyan szakértők is, akik szerint a MI hosszú távon akár segíthet is az energiahatékonyság javításában és a klímavédelmi fejlesztések felgyorsításában.
