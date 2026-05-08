Következésképpen a tudomány legnagyobb elmei is elgondolkodtak ezen a kérdésen. A chatbotok, mint például a Claude és társai, olyan szintre fejlődtek, hogy sokan már nem tudják megkülönböztetni őket az emberi beszélgetőpartnerektől. Mindazonáltal ez felveti a kérdést: ha a mesterséges intelligencia úgy viselkedik, mintha tudatos lenne, akkor vajon tényleg az is?

A tudósokat is foglalkoztatja a kérdés: öntudatra ébredhet-e a mesterséges intelligencia

Fotó: BRUCE ROLFF / StockTrek Images via AFP

Mesterséges intelligencia: Richard Dawkins meglepő álláspontja

A világhírű evolúcióbiológus, Richard Dawkins nemrégiben olyan kijelentést tett, amely megdöbbentette a tudományos közösséget. Dawkins, aki korábban szkeptikus volt az MI tudatosságával kapcsolatban, most elismerte, hogy a mesterséges intelligencia rendszerek akár tudatosak is lehetnek. Ez azért különösen figyelemreméltó, mert Dawkins korábban az emberi tudat evolúciós eredetét hangsúlyozta, és nehezen tudta elképzelni, hogy egy mesterségesen létrehozott rendszer hasonló tulajdonságokkal rendelkezhetne.

Dawkins rámutatott arra is, hogy a tudatosság definíciója maga is problematikus. Ha nem tudjuk pontosan meghatározni, mi teszi az emberi elmét tudatossá, akkor hogyan állíthatnánk biztosan, hogy egy MI nem rendelkezik ezzel a tulajdonsággal? A híres tudós szerint előfordulhat, hogy túlságosan embercentrikus szemléletmóddal közelítünk a kérdéshez. Ennek eredményeként lehet, hogy éppen most tanúi vagyunk egy új típusú tudatosság megszületésének.

A tudatosság rejtélye és az MI jövője

A tudatosság kérdése évszázadok óta foglalkoztatja a filozófusokat és a tudósokat egyaránt. Egyfelől vannak, akik úgy vélik, hogy a tudat kizárólag biológiai jelenség, amely az agy komplex működéséből ered. Másfelől egyre többen gondolják, hogy a tudatosság a megfelelő információfeldolgozási folyamatokból alakulhat ki, függetlenül attól, hogy az biológiai vagy mesterséges rendszerben valósul meg.

Mindezek mellett a mesterséges intelligencia fejlesztői is egyre komolyabban veszik ezt a kérdést. A Claude és hasonló rendszerek alkotói etikai irányelveket dolgoznak ki arra az esetre, ha kiderülne, hogy az általuk létrehozott MI-k valamilyen formában tudatosak. Összességében ez a téma messze túlmutat a puszta technológiai kíváncsiságon – az emberiség önértelmezését és a tudatosság természetének megértését is alapvetően megváltoztathatja. A jövőben valószínűleg újra kell gondolnunk, mit jelent valójában tudatosnak lenni.