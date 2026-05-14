Döbbenetes felfedezés: olyat tett a gyilkos szupervulkán, amire senki sem számított

A metán az egyik legerősebb üvegházhatású gáz, amely rövid távon sokkal intenzívebben melegíti a bolygót, mint a szén-dioxid. Éppen ezért a kutatók régóta keresik azokat a folyamatokat, amelyek képesek lehetnek csökkenteni a gáz légköri mennyiségét. Most egy rendkívüli vulkánkitörés alkalmával olyan jelenséget figyeltek meg, amely teljesen új irányt nyithat a klímakutatásban.

A kép a 2022-es masszív Hunga Tonga–Hunga Ha’apai kitörés utáni napon készült a vulkánról. A kutatók a metánnal és egyéb gázokkal és hamuval teli felhőt műholdképeken követték nyomon

Hogyan kezdte el lebontani a metánt a vulkánkitörés?

A 2022-es Hunga Tonga–Hunga Ha’apai kitörés a modern idők egyik legerősebb vulkáni robbanása volt. A műholdas mérések azonban nemcsak a hamu- és gázfelhő hatalmas méretét mutatták meg, hanem egy szokatlan jelenséget is: rendkívül magas formaldehid-koncentrációt észleltek a légkörben.

Ez azért volt különösen fontos megfigyelés, mert a formaldehid egy rövid ideig létező köztes anyagként jelenik meg, amikor a metán lebomlik.

A kutatók több mint tíz napon keresztül követték a felhőt egészen Dél-Amerikáig, miközben a metán lebontása folyamatosan zajlott a légkörben.

Mi váltotta ki ezt a különleges kémiai folyamatot?

A vulkánkitörés a szigetvilág arculatát is átrajzolta, és óriási cunamit indított útjára

A kutatók szerint a jelenség kulcsa a vulkáni hamu, a tengervíz és a napfény találkozása lehetett. A robbanásos kitöréskor hatalmas mennyiségű sós tengervíz került a sztratoszférába a hamuval együtt. A feltételezés szerint a napfény hatására a keverékből rendkívül reakcióképes klóratomok jöttek létre, amelyek képesek lebontani a metánt.

Miért lehet fontos ez a klímaváltozás szempontjából?

A metán jelenleg a globális felmelegedés körülbelül egyharmadáért felelős, miközben húszéves időtávon nagyjából nyolcvanszor erősebb üvegházhatású gáz, mint a szén-dioxid. Ugyanakkor a légkörben rövidebb ideig marad jelen, ezért a kibocsátás gyors csökkentése viszonylag rövid idő alatt is érzékelhető klímahatást eredményezhet. A kutatók szerint éppen ezért különösen izgalmas, hogy a természetben létezhetnek olyan folyamatok, amelyek képesek felgyorsítani a metán lebomlását.