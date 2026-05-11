Ketyeg a metánbomba: végzetes láncreakció indulhat az óceán felől

A megfigyelés azért különösen érdekes, mert a metán képződését korábban szinte kizárólag oxigénmentes helyszínekhez, például mocsarakhoz vagy mélytengeri üledékekhez kötötték. A modern szimulációk azonban bebizonyították, hogy a folyamat a felszíni vizekben is végbe megy, vagyis sokkal elterjedtebb az óceánokban, mint eddig sejtettük – olvasható a Proceedings of the National Academy of Sciences című tudományos folyóiratban.

Az oxigénben gazdag óceáni rétegekből is jelentős mennyiségű metán szabadul fel

Metán és a foszfáthiány rejtélyes kapcsolata

A vizsgálat során kiderült, hogy bizonyos mikrobák szokatlan módon reagálnak a tápanyaghiányra a szerves anyagok lebontása közben. Amennyiben a környezetükben kritikusan alacsony a foszfát szintje, ezek az élőlények más forrásokat használnak, aminek közvetlen mellékterméke a gázképződés.

A foszfát mennyisége tehát egyfajta szabályozóként működik: ahol kevés a tápanyag, ott beindul a metánkibocsátás.

Veszélyes öngerjesztő folyamat a láthatáron

A globális felmelegedés közvetlenül is beavatkozik ebbe a biológiai gépezetbe. Ahogy a felszíni vizek melegszenek, megnő a sűrűségkülönbség a felső és a mélyebb rétegek között, ami gátolja a víz függőleges keveredését. Ennek eredményeként kevesebb foszfát jut fel a mélyből a felszínre, ami ideális terepet teremt a gáztermelő mikrobáknak.

Ez a jelenség egy veszélyes öngerjesztő folyamat kialakulásához vezethet. A felszabaduló metángáz tovább melegíti a légkört, ami még jobban hevíti az óceánokat, ez pedig újabb gázkibocsátást vált ki a vízből. Mivel ez a mechanizmus jelenleg hiányzik a legtöbb klímamodellből, figyelembevétele létfontosságú a jövőbeli felmelegedés pontos megjósolásához.

Az óceán apró élőlényei tehát kiemelt szerepet játszanak a bolygó éghajlatának alakításában.