Mexikóváros a pusztulás szélére kerülhet

A világ egyik legnagyobb és legsűrűbben lakott városa egy láthatatlan, de egyre súlyosabb problémával küzd. Mexikóváros több mint egy évszázada fokozatosan süllyed, ám a legfrissebb adatok szerint a folyamat üteme riasztó mértéket öltött. A jelenség nemcsak látványos, hanem komoly infrastrukturális és társadalmi következményekkel is járhat.

Miért süllyed ilyen gyorsan Mexikóváros?

Mexikóváros egy egykori tómederre épült, ami már önmagában instabil alapot jelent. Az elmúlt évtizedekben a folyamatos urbanizáció és a túlzott talajvíz-kitermelés jelentősen csökkentette a víztartó rétegek méretét. Ahogy a föld alatti vízkészletek kimerülnek, a talaj összehúzódik, és a felszín lassan megsüllyed.

E folyamat már több mint száz éve zajlik, de az utóbbi időszakban felgyorsult, és egyes területeken havonta akár 2 centiméteres süllyedést is mértek.

Mekkora a probléma mértéke valójában?

A NASA adatai szerint Mexikóváros évente közel 25 centiméterrel kerül alacsonyabbra, ami globális összehasonlításban is kiemelkedően gyors ütemnek számít. Egyes városrészekben a süllyedés már meghaladta a 12 métert az elmúlt évszázad során. A jelenség következtében történelmi épületek dőlnek meg, utak deformálódnak, és a kritikus infrastruktúra – például a metróhálózat vagy a vízellátó rendszer – is károsodik. A probléma súlyosságát a város vízválsága is egyre fokozza, ám hosszú távon még súlyosabb következményekkel fenyeget.

Hogyan segítenek a műholdak a helyzet feltérképezésében?

A legfrissebb mérések a NISAR nevű műhold segítségével készültek, amely képes valós időben követni a Föld felszínének változásait. A rendszer 2025 és 2026 között gyűjtött adatokat, és olyan részletességgel mutatta meg a süllyedést, amely korábban nem volt elérhető. A szakértők szerint a technológia nemcsak a jelenlegi helyzet dokumentálására alkalmas, hanem arra is, hogy pontosabban megértsék a felszín alatti folyamatokat.

A jövőben olyan szintű elemzések is lehetővé válhatnak, amelyek épületenként mérik fel a problémát.

Mit hozhat a jövő Mexikóváros számára?

A kutatók szerint a legfontosabb lépés a körülmények pontos megértése, amelyhez a műholdas adatok szolgáltatnak létfontosságú információkat. Bár a jelenséget már évtizedek óta ismerik, a hatóságok eddig csak korlátozott intézkedéseket tettek, például egyes történelmi épületek alapjainak megerősítését. Az utóbbi időben azonban a súlyosbodó vízválság miatt egyre nagyobb figyelem irányul a kérdésre. A szakértők reményei szerint a fejlett megfigyelési technológiák segítségével hosszú távú megoldások is születhetnek, amelyek lassíthatják vagy mérsékelhetik a süllyedés hatásait.