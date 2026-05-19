Ez a rossz szokás az életébe kerülhet - pedig rengeteg magyar imádja

Sokan ismerik azt az érzést, amikor egy végtelenül hosszú, feszült munkanap után, este kilenc óra után végre leülnek a kanapéra, és valamilyen rágcsálnivaló után nyúlnak. A Digestive Disease Week (DDW) 2026 konferencián bemutatott új tanulmány rávilágít arra, hogy a táplálkozásban nemcsak az számít, mit eszünk, hanem az is, hogy mikor. Ez a fejlődő tudományág, az úgynevezett krononutríció azt vizsgálja, hogyan befolyásolja a testünk belső biológiai órája (cirkadián ritmusa) a tápanyagok feldolgozását és a mikrobiomot.
A mikrobiom és a bél-agy tengely
A kutatás vezetője, Dr. Harika Dadigiri (a New York Medical College rezidens orvosa) rámutatott, hogy a krónikus stressz önmagában is képes felborítani az emésztést. Ha azonban ehhez késő esti étkezés társul, a negatív hatások felerősödnek. A folyamat hátterében a bél-agy tengely áll: az a kétirányú kommunikációs hálózat, amely összeköti az idegrendszert, a hormonokat és a bélben élő mikroorganizmusokat.
Dr. Dadigiri és munkatársai több mint 15 000 felnőtt adatait elemezték két nagyszabású egészségügyi projektből (NHANES és American Gut Project). Azokat a résztvevőket vizsgálták, akik a napi kalóriabevitelük több mint 25%-át este 9 óra után fogyasztották el. A kutatók mérték az úgynevezett allosztatikus terhelést is, amely a szervezet halmozott fiziológiai stresszét tükrözi olyan mutatókon keresztül, mint a BMI, a koleszterinszint és a vérnyomás.
Az eredmények egyértelmű összefüggést mutattak:
- A magas stressz-szinttel küzdő, éjszaka nassoló egyének 1,7-szer nagyobb valószínűséggel szenvedtek székrekedéstől vagy hasmenéstől az alacsonyabb stresszű, korábban étkező társaikhoz képest.
- Az American Gut Project adatbázisából kiderült, hogy a stresszes éjszakai étkezők körében már 2,5-szer gyakoribbak voltak az emésztési panaszok.
A legaggasztóbb felfedezés azonban a mikrobiom vizsgálata során született. A székletminták elemzése kimutatta, hogy a stressz és a késői étkezés kombinációja jelentősen csökkentette a jótékony bélbaktériumok sokféleségét (diverzitását). A mikrobiom sokszínűségének elvesztése, vagyis a bélflóra egyensúlyának felborulása (diszbiózis) pedig egyenes út a bélegészség megromlásához, a krónikus gyulladásokhoz és a gyengébb immunrendszerhez.
Nem a „fagylaltrendőrség”, de a szabályok fontosak
Az éjszakai nassolás akkor is megzavarja a gyomor és a bélrendszer éjszakai regenerációs fázisát, ha nem feltétlenül egészségtelen „junk foodot" vagy feldolgozott élelmiszert fogyasztunk. Amikor a szervezetnek már pihennie kellene, a későn bevitt kalóriák miatt kénytelen újraindítani az emésztési folyamatokat, ami felborítja a cirkadián ritmust és megváltoztatja a székletürítési szokásokat.
Ennek ellenére a tanulmány szerzője szerint nem kell teljesen lemondanunk a kedvenc finomságainkról.
Nem én vagyok a fagylaltrendőrség. Mindenki egye meg a fagylaltját – de lehetőleg a nap egy korábbi szakaszában”
— jegyezte meg humorosan Dr. Harika Dadigiri, aki orvosrezidensként maga is gyakran szembesül a hosszú, fárasztó napok kihívásaival.
A szakértők szerint a megoldás a kis, következetes lépésekben rejlik. A strukturált, kiszámítható étkezési rutin kialakítása, valamint az, hogy lefekvés előtt legalább 3-4 órával már ne együnk semmi nehezet, drasztikusan támogatja az emésztési funkciókat, és segít megvédeni a bélbaktériumok törékeny, létfontosságú ökoszisztémáját.