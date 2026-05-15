Azt hiszed, csak vizet forralsz? Felfoghatatlan, mi úszkál a reggeli teánkban

Az ausztráliai Queenslandi Egyetem (UQ) kutatócsoportja nyolc különböző, polipropilénből készült eszközt vizsgált meg. Az eredmények szerint az első használat során milliliterenként közel tizenkét millió apró részecske oldódik ki a vízforraló belső felületéről. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy egyetlen átlagos csészényi ital elfogyasztásával nagyjából hárommilliárd mikroműanyag kerülhet a szervezetünkbe. Ebben a megdöbbentő számban ráadásul még nincsenek benne a teafilterekből származó további részecskék. A vizsgálat során az is kiderült, hogy nem csupán a nagyobb darabok, hanem a náluk sokkal kisebb nanorészecske is bőségesen jelen van a vízben.

Így csökkenthető a mikroműanyag a teában

A kutatók két módszert is kidolgoztak arra, hogy kevesebb részecske kerüljön a szervezetünkbe. Az egyik megoldás a kemény csapvíz használata. A magasabb ásványianyag-tartalmú víz forralásakor ugyanis vízkőréteg alakul ki a készülék falán. A szakemberek úgy gondolják, hogy ez a természetes bevonat lényegében csapdába ejti a műanyagot. A másik hatékony módszer a víz többszöri kifőzése.

A tesztek szerint tíz forralás után a kioldódás mértéke jelentősen visszaesik, az ötvenedik alkalomra pedig már igen alacsony szintre csökken. Fontos azonban tudni, hogy ez a folyamat nem áll meg teljesen. Még a százötvenedik forralásnál is csészénként mintegy 205 millió apró részecske kerül a vízbe.

Ebből jól látszik, hogy egy folyamatos, alacsony szintű kitettség mindvégig fennáll az eszköz használata során.

Az új vízforraló helyes használata

A szakemberek határozottan azt tanácsolják, hogy az első forró ital elkészítése előtt többször forraljuk fel, majd öntsük ki a vizet az új készülékből. Elvis Okoffo, a kutatás vezetője hangsúlyozta, hogy a sima elöblítés nem elegendő a műanyag eltávolítására. Ezt az egyszerű, de rendkívül fontos lépést nagyon sokan kihagyják a mindennapokban. Bár néhány gyártó már most is javasolja a kezdeti többszöri kifőzést, a tudósok sokkal egyértelműbb biztonsági irányelveket és figyelmeztetéseket szeretnének látni a termékek csomagolásán.