Azt hiszed, csak vizet forralsz? Felfoghatatlan, mi úszkál a reggeli teánkban

36 perce
Olvasási idő: 6 perc
A mindennapos vízforralás során apró műanyagrészecskék kerülhetnek az ivóvizünkbe. Egy új műanyag készülék használatakor minden egyes csésze italunkba több milliárd mikroműanyag juthat. A tudósok felhívják a figyelmet arra, hogy egyszerű módszerekkel, például a víz többszöri kifőzésével jelentősen csökkenthető a kitettség.
Az ausztráliai Queenslandi Egyetem (UQ) kutatócsoportja nyolc különböző, polipropilénből készült eszközt vizsgált meg. Az eredmények szerint az első használat során milliliterenként közel tizenkét millió apró részecske oldódik ki a vízforraló belső felületéről. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy egyetlen átlagos csészényi ital elfogyasztásával nagyjából hárommilliárd mikroműanyag kerülhet a szervezetünkbe. Ebben a megdöbbentő számban ráadásul még nincsenek benne a teafilterekből származó további részecskék. A vizsgálat során az is kiderült, hogy nem csupán a nagyobb darabok, hanem a náluk sokkal kisebb nanorészecske is bőségesen jelen van a vízben. 

Egy új műanyag készülék használatakor minden egyes csésze italunkba több milliárd mikroműanyag juthat
Fotó: JENNIFER BRUCKNER / DPA

Így csökkenthető a mikroműanyag a teában

A kutatók két módszert is kidolgoztak arra, hogy kevesebb részecske kerüljön a szervezetünkbe. Az egyik megoldás a kemény csapvíz használata. A magasabb ásványianyag-tartalmú víz forralásakor ugyanis vízkőréteg alakul ki a készülék falán. A szakemberek úgy gondolják, hogy ez a természetes bevonat lényegében csapdába ejti a műanyagot. A másik hatékony módszer a víz többszöri kifőzése. 

A tesztek szerint tíz forralás után a kioldódás mértéke jelentősen visszaesik, az ötvenedik alkalomra pedig már igen alacsony szintre csökken. Fontos azonban tudni, hogy ez a folyamat nem áll meg teljesen. Még a százötvenedik forralásnál is csészénként mintegy 205 millió apró részecske kerül a vízbe. 

Ebből jól látszik, hogy egy folyamatos, alacsony szintű kitettség mindvégig fennáll az eszköz használata során. 

Az új vízforraló helyes használata

A szakemberek határozottan azt tanácsolják, hogy az első forró ital elkészítése előtt többször forraljuk fel, majd öntsük ki a vizet az új készülékből. Elvis Okoffo, a kutatás vezetője hangsúlyozta, hogy a sima elöblítés nem elegendő a műanyag eltávolítására. Ezt az egyszerű, de rendkívül fontos lépést nagyon sokan kihagyják a mindennapokban. Bár néhány gyártó már most is javasolja a kezdeti többszöri kifőzést, a tudósok sokkal egyértelműbb biztonsági irányelveket és figyelmeztetéseket szeretnének látni a termékek csomagolásán. 

Vízforralóból kioldódó nanorészecskék (a) 1 forralás, (b) 10 forralás, (c) 50 forralás és (d) 150 forralás után
Fotó: Shi et al., NPJ Emerg. Contam., 2026

Ismeretlen egészségügyi hatások

Bár a tudósok még nem teljesen biztosak benne, jelenleg is vizsgálják, hogy ezek az apró részecskék mennyire mérgezőek az emberi szervezetre nézve. A korábbi kutatások már rámutattak, hogy a lenyelt részecskék bél- és tüdőproblémákat okozhatnak, emellett pedig olyan idegrendszeri betegségekkel is kapcsolatba hozhatók, mint a Parkinson-kór. 

A probléma súlyát tovább növeli, hogy a műanyagok felületén kórokozók és baktériumok is megtelepedhetnek, ami fokozhatja a különféle fertőző betegségek kockázatát is. 

  • A kutatók a jövőben nem állnak meg a vízforralóknál: további konyhai eszközöket is szeretnének megvizsgálni, hogy még pontosabb képet kapjanak a műanyagok okozta mindennapos terhelésről. 

 

