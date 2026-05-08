A tudományos közösség először 2014-ben dokumentálta ezt a jelenséget, és azóta is folyamatosan kutatják ennek az egyedülálló adaptációnak a titkait. Érdekes módon a Boquila trifoliolata az egyetlen ismert növény, amely képes az úgynevezett mimetikus polimorfizmusra, vagyis arra, hogy többféle gazdanövényt is utánozzon egyidejűleg. Ráadásul ez a mimikri annyira tökéletes, hogy még a tapasztalt botanikusokat is megtévesztheti első pillantásra.

A kaméleonszőlő az egyetlen növény, amelynél mimikrit figyeltek meg

A kaméleonszőlő mimikrijének titkai

A Boquila trifoliolata Chile és Argentína mérsékelt esőerdeiben őshonos, ahol sűrű aljnövényzetben kúszik fel a fák törzsén. Ennek megfelelően a növény levelei drámai átalakuláson mennek keresztül: míg az egyik ágon a levelek aprók és kerekdedek lehetnek, addig egy másik szakaszon ugyanaz a növény hosszúkás, hegyes leveleket növeszt – mindazt attól függően, hogy éppen milyen gazdanövény mellett kapaszkodik felfelé.

A tudósok több elméletet is felállítottak arra vonatkozóan, hogyan képes a kaméleonszőlő ilyen precíz utánzásra. Az egyik legizgalmasabb hipotézis szerint a növény valamilyen módon érzékeli a környező növények kémiai jeleit vagy akár genetikai információit. Mindazonáltal más kutatók azt feltételezik, hogy a Boquila trifoliolata képes lehet a fény visszaverődésének mintázatait „olvasni", és ezalapján alakítja át saját leveleit. Bármelyik elmélet is bizonyul helyesnek, a jelenség fundamentálisan megkérdőjelezi azt, amit eddig a növényi intelligenciáról gondoltunk.

A mimikri evolúciós előnyei

A mimikri evolúciós szempontból rendkívül hasznos stratégia, hiszen segít a növényeknek elkerülni a növényevő állatok figyelmét. Különösen fontos ez a Boquila trifoliolata esetében, mivel az esőerdők tele vannak éhes hernyókkal és más leveleket fogyasztó élőlényekkel. Összességében tehát a kaméleonszőlő azzal, hogy beleolvad környezetébe, jelentősen növeli túlélési esélyeit.

Továbbá a Boquila trifoliolata képessége arra is rávilágít, hogy a növények sokkal komplexebb módon érzékelik és dolgozzák fel környezetük információit, mint azt korábban feltételeztük. Ez a felfedezés új utakat nyithat meg a növénybiológia, sőt akár a mesterséges intelligencia kutatásában is.