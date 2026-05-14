Megfejtették a rákgyilkos növény titkát, milliók életét mentheti meg

Bár a tudósok évek óta tanulmányozzák ezt a különleges szerkezetű anyagot, pontos előállítási folyamata egészen mostanáig rejtély maradt. A kanadai UBC Okanagan egyetem munkatársai azonban végre feltárták, hogyan jön létre a mitrafillin a természetben. Az eredmény egy régóta fennálló biológiai kérdést válaszol meg a komplex molekulák felépítésével kapcsolatban – írja a The Plant Cell folyóirat szakcikke.

A mitrafillin a kratomban is jelen van

A mitrafillin és a rokon molekulák vizsgálata

A rákellenes növényi vegyület a spirooxindol alkaloidok csoportjába tartozik, amelyek sajátos, csavart gyűrűs szerkezetükről, valamint kifejezetten erős biológiai – például gyulladáscsökkentő és daganatellenes – hatásaikról ismertek.

A kutatás során a szakemberek két kulcsfontosságú enzim működését is azonosították, amelyek közösen felelnek az anyag kialakításáért:

míg az egyik a megfelelő háromdimenziós szerkezetbe rendezi a molekulát,

a másik elvégzi rajta a végső átalakítást.

A kutatók ezt a precíz folyamatot ahhoz hasonlítják, mintha egy szerelőszalag eddig hiányzó láncszemei kerülnének a helyükre.

Új lehetőségek a rákkutatás és a fenntartható előállítás terén

Mivel a szóban forgó anyag a természetben csak elenyésző mennyiségben, nyomokban fordul elő bizonyos trópusi fákban – például a kávéfélék családjába tartozó kratomban és a macskakaromban –, laboratóriumi előállítása eddig rendkívül nehéz és költséges volt. A képződésért felelős molekuláris lépések azonosításával azonban a rákkutatás számára egy egészen új, zöld kémiai módszer nyílik meg. Ennek köszönhetően a szakemberek a jövőben fenntarthatóbb módon állíthatják elő ezt a hatalmas gyógyszeripari értékkel bíró anyagot.

A kanadai UBC Okanagan és a Floridai Egyetem nemzetközi együttműködésében megvalósult projekt sikere után a tudósok következő célja, hogy a növények ezen molekuláris eszközeit más terápiás vegyületek létrehozására is alkalmazzák.