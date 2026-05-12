Meglepő módszerrel csökkentették a gyerekek mogyoróallergiáját

A mogyoróallergia a legveszélyesebb ételallergiák egyike, mert akár kis mennyiségű földimogyoró is súlyos reakciót válthat ki. Sok család számára ez állandó stresszt jelent, hiszen még a véletlen érintkezés is életveszélyes lehet. Most azonban egy svéd kutatás azt mutatja, hogy a korai, szigorúan ellenőrzött kezelés segíthet csökkenteni a szervezet túlzott reakcióját.

A mogyoróallergia a legsúlyosabb allergiák közé tartozik: gyors védekezés nélkül érintése is halállal végződhet

Hogyan működött a mogyoróallergia-kezelés?

A kutatásban 75, egy és három év közötti gyermek vett részt Stockholmban, akiknél különböző súlyosságú mogyoróallergiát diagnosztizáltak. Az aktív kezelést kapó gyerekek nagyon kis mennyiségű földimogyorót tartalmazó puffasztott terméket fogyasztottak naponta. A dózist négy-hat hetente emelték, amíg el nem érték a fenntartó mennyiséget, amely körülbelül másfél mogyorónak felelt meg naponta. A kezelés kórházi környezetben indult, később pedig otthon folytatódott rendszeres orvosi ellenőrzés mellett.

Miért lehet hatékony a fokozatos hozzászoktatás?

Az úgynevezett orális immunterápia célja, hogy az immunrendszer fokozatosan megtanulja tolerálni az allergént. A kutatók szerint a lassú dózisemelés azért különösen fontos, mert így kisebb a súlyos reakciók kockázata.

Három év kezelés után a terápiában részt vevő gyermekek 82 százaléka gond nélkül el tudott fogyasztani legalább három és fél földimogyorót még egy négyhetes szünet után is. A kontrollcsoportban, ahol teljesen kerülték a mogyorót, ez az arány mindössze 12 százalék volt.

A Karolinska Institutet és a stockholmi Sachs Gyermek- és Ifjúsági Kórház kutatóinak eredményeit a The Lancet Regional Health folyóirat közölte.

Mennyire biztonságos ez a módszer?

A kezelés során előfordultak mellékhatások, de ezek többsége enyhe volt. Leggyakrabban szájviszketés vagy bőrkiütés jelentkezett, a komolyabb allergiás reakciók főként az adag emelésekor fordultak elő. Néhány gyermek esetében adrenalininjekcióra is szükség volt. A kutatók ezért hangsúlyozzák, hogy ilyen kezelést kizárólag szoros orvosi felügyelet mellett szabad végezni.

Miért lehet fontos ez a jövőben?

A mogyoróallergia sok esetben egész életen át megmarad, ezért a korai kezelés különösen nagy jelentőségű lehet. A kutatók most azt vizsgálják, hogyan változik az immunrendszer a terápia során, illetve hogy a kialakult tolerancia hosszú távon is fenntartható-e.