Valóban mosolyog a kutyánk? – itt a meglepő igazság

A mosolygás az emberek számára az öröm és a boldogság egyértelmű kifejezése. Azonban a kutyák esetében a helyzet korántsem ilyen egyszerű. Anne Burrows, a Portsmouthi Egyetem anatómia professzora és csapata éveken keresztül vizsgálta a kutyák arckifejezéseit, hogy megfejtse a mosoly izgalmas rejtélyét. Kutatásaik meglepő eredményeket hoztak, amelyek új megvilágításba helyezik a kutya-ember kapcsolatot.

Családi mosoly, boldog kutya-gazda együttlét

Fotó: RUSS ROHDE / Connect Images

Mosoly és tudomány

Anne Burrows kutatásai szerint a kutyák valóban képesek az arckifejezéseik tudatos kontrolljára. A professzor és kollégái felfedezték, hogy a háziasított kutyák sokkal fejlettebb arcizomzattal rendelkeznek, mint vad rokonaik, a farkasok. Ez az evolúciós fejlődés lehetővé teszi számukra, hogy gazdáikkal hatékonyabban kommunikáljanak. Következésképpen a kutyák megtanulták, hogy bizonyos arckifejezések pozitív reakciót váltanak ki az emberekből.

Érdemes azonban megjegyezni, hogy ami számunkra mosolygásnak tűnik, az nem feltétlenül ugyanazt jelenti a kutyák világában. A boldog kutya valóban lazább arcizmokkal és nyitott szájjal jelentkezik, ám ez inkább az ellazult állapot jele, mintsem tudatos érzelmi kifejezés. Emellett a kutyák a farkcsóválásukon és testbeszédükön keresztül is kommunikálják boldogságukat, így az arckifejezés csupán egy elem a komplex jelrendszerükben.

Mikor boldog, és mikor ideges a kutyánk?

A kutya arckifejezéseinek helyes értelmezése kulcsfontosságú a harmonikus együttéléshez. Egy igazán boldog kutya lazán tartja a testét, farka lágyan csóvál, és szája természetesen nyitva van. Ilyenkor a szemei is lágyak és barátságosak. Ezzel szemben fontos felismerni, ha kedvencünk ideges vagy stresszes, hiszen ilyenkor teljesen más jeleket mutat.

Amikor egy kutya ideges, a teste megfeszül, a farka meredeken áll vagy a lábai közé húzza. Az ajkai visszahúzódhatnak, felfedve a fogait – ami első pillantásra akár mosolygásnak is tűnhet, ám valójában figyelmeztetés. Továbbá az ideges kutya szemei kerekek, fehér része láthatóvá válik, és kerüli a szemkontaktust. Anne Burrows hangsúlyozza, hogy a gazdiknak meg kell tanulniuk különbséget tenni e jelek között kedvencük jólléte érdekében.