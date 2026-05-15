Meglepő felfedezés: ott rejtőzik az otthoni szekrényben az öregedés ellenszere

Bizonyos táplálékkiegészítők rendszeres fogyasztása segíthet lelassítani az idősebb felnőttek biológiai öregedését. A kutatók megállapították, hogy a multivitaminok napi szedése sejtszinten is kedvező hatást gyakorolhat a szervezetre.
A Mass General Brigham intézet szakemberei egy nagyobb volumenű kutatás adatait elemezve keresték a választ arra, hogy miként hat a rendszeres multivitamin-szedés az idős emberek szervezetére. 

 A multivitamin szedése lassíthatja a biológiai öregedést
A mérések egyértelműen kimutatták: 

a táplálékkiegészítő mindennapos használata két év leforgása alatt mintegy négy hónappal mérsékelte a biológiai öregedést

A multivitamin hatása sejtszinten

A tudósok a biológiai életkor mérésére az úgynevezett epigenetikai órákat használták. Ezek a módszerek a DNS idővel bekövetkező apró, kémiai szintű eltéréseit vizsgálják. A mérések pontosan megmutatják, hogy a test milyen gyorsan öregszik a sejtek szintjén, ami gyakran eltér a naptár szerint számított tényleges éveinktől. Ezen változások elemzése segít precízebben meghatározni az öregedés sebességét, valamint a különböző megbetegedések és a halálozás kockázatát is. 

A biológiai óra lassítása a gyakorlatban

A szakemberek a COSMOS nevű, hosszú távú kutatás adatait használták a munkához. A vizsgálat során 958 egészséges, átlagosan 70 éves résztvevő vérmintáját elemezték. A résztvevőket véletlenszerűen négy csoportra osztották, így egy részük napi szinten vitamint is kapott. 

Azokhoz képest, akik csak hatóanyag nélküli placebót szedtek, a vitamint használóknál mérhetően lassabb volt a szervezet korosodása. 

A leglátványosabb hatást pedig azoknál tapasztalták, akik a kísérlet kezdetén biológiailag eleve idősebbek voltak a valós koruknál. Náluk volt leginkább megfigyelhető a biológiai óra lassulása. 

A kutatók a jövőben is folytatni kívánják a megkezdett munkát. Céljuk annak kiderítése, hogy az elért kedvező hatás a kísérlet lezárulta után is fennmarad-e. Tovább vizsgálják azt is, hogy a mindennapos vitaminfogyasztás összefüggésben állhat-e a jobb szellemi képességekkel, illetve bizonyos betegségek alacsonyabb kockázatával. 

A kutatás eredményeit a Nature Medicine című tudományos folyóirat publikálta. 

 

