Meglepő felfedezés: ott rejtőzik az otthoni szekrényben az öregedés ellenszere

A Mass General Brigham intézet szakemberei egy nagyobb volumenű kutatás adatait elemezve keresték a választ arra, hogy miként hat a rendszeres multivitamin-szedés az idős emberek szervezetére.

A multivitamin szedése lassíthatja a biológiai öregedést

A mérések egyértelműen kimutatták:

a táplálékkiegészítő mindennapos használata két év leforgása alatt mintegy négy hónappal mérsékelte a biológiai öregedést.

A multivitamin hatása sejtszinten

A tudósok a biológiai életkor mérésére az úgynevezett epigenetikai órákat használták. Ezek a módszerek a DNS idővel bekövetkező apró, kémiai szintű eltéréseit vizsgálják. A mérések pontosan megmutatják, hogy a test milyen gyorsan öregszik a sejtek szintjén, ami gyakran eltér a naptár szerint számított tényleges éveinktől. Ezen változások elemzése segít precízebben meghatározni az öregedés sebességét, valamint a különböző megbetegedések és a halálozás kockázatát is.

A biológiai óra lassítása a gyakorlatban

A szakemberek a COSMOS nevű, hosszú távú kutatás adatait használták a munkához. A vizsgálat során 958 egészséges, átlagosan 70 éves résztvevő vérmintáját elemezték. A résztvevőket véletlenszerűen négy csoportra osztották, így egy részük napi szinten vitamint is kapott.

Azokhoz képest, akik csak hatóanyag nélküli placebót szedtek, a vitamint használóknál mérhetően lassabb volt a szervezet korosodása.

A leglátványosabb hatást pedig azoknál tapasztalták, akik a kísérlet kezdetén biológiailag eleve idősebbek voltak a valós koruknál. Náluk volt leginkább megfigyelhető a biológiai óra lassulása.

A kutatók a jövőben is folytatni kívánják a megkezdett munkát. Céljuk annak kiderítése, hogy az elért kedvező hatás a kísérlet lezárulta után is fennmarad-e. Tovább vizsgálják azt is, hogy a mindennapos vitaminfogyasztás összefüggésben állhat-e a jobb szellemi képességekkel, illetve bizonyos betegségek alacsonyabb kockázatával.

A kutatás eredményeit a Nature Medicine című tudományos folyóirat publikálta.