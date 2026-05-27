Átírhatjuk a tankönyveket? Nincs magyarázat arra, amit a tudósok megfigyeltek

A fizika jelenleg elfogadott elmélete, a Standard Modell írja le az univerzum alapvető részecskéit és a köztük ható négy alapvető erőt: a gravitációt, az elektromágnesességet, a gyenge és az erős kölcsönhatást. Tudjuk azonban, hogy az elmélet nem ad teljes képet a valóságról; például a világegyetem mintegy 25 százalékát kitevő sötét anyagot és a gravitációt nem magyarázza meg. A svájci-francia határon, egy 27 kilométeres földalatti alagútban működő Nagy Hadronütköztető (LHC) egyik fő célja éppen ezen hiányosságok vizsgálata. A berendezésben ellentétes irányban haladó protonnyalábokat ütköztetnek, majd az LHCb nevű kísérletben ezeket az ütközéseket elemzik.

Mi köze a Nagy Hadronütköztetőnek a pingvinekhez? Az új megfigyelés, amely megkérdőjelez mindent

A kutatók a B-mezonoknak nevezett szubatomi részecskék átalakulását, úgynevezett bomlását tanulmányozták. Ennek egy speciális és ritka formája a „pingvinbomlás”, amelynek során a B-mezon négy másik részecskére – egy kaonra, egy pionra és két müonra – esik szét, miközben az egyik alapvető részecske, a b-kvark s-kvarkká alakul át. Ez a folyamat rendkívül ritkán fordul elő: a Standard Modell szerint egymillió B-mezonból mindössze egy bomlik el ilyen módon.

A keletkező részecskék energiájának és kilépési szögének mérése, valamint a folyamat gyakoriságának elemzése során a kutatók azt találták, hogy az eredmények nem egyeznek a Standard Modell által megjósolt értékekkel.

Négy szigma eltérés a várttól

A publikálásra elfogadott mérések alapján az elméleti várakozásoktól való eltérés mértéke négy szórásnyi (négy szigma). Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a kísérleti és elméleti bizonytalanságokat is figyelembe véve

mindössze 1 a 16 000-hez az esélye annak, hogy az adatokban egy ekkora véletlenszerű ingadozás történjen, amennyiben a Standard Modell maradéktalanul helyes.

Bár a hivatalos tudományos elismeréshez az öt szórásnyi eltérés (körülbelül 1 az 1,7 millióhoz esély) az elvárt mérce, az eredményeket a CMS nevű független LHC-kísérlet 2025-ben közzétett adatai is alátámasztják. A kutatók szerint a pingvin-folyamatokat nagy tömegű, az LHC-ben közvetlenül nem létrehozható részecskék – például a modellekben felvetett úgynevezett leptokvarkok – befolyásolhatják, amelyek mérhető hatást gyakorolnak a bomlásokra.