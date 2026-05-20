Elképesztő eredményt hozott a nagy naptejteszt

Miért nem elég önmagában a napkrém?

Nemcsak strandolás idején kell, hogy eszünkbe jusson a napkrém használata, de kalappal és sűrű szövésű ruházattal is érdemes védeni magunkat

A bőrgyógyászok szerint a napkrém csak az egyik eleme a megfelelő fényvédelemnek.

A szakértők széles karimájú kalapot, napszemüveget és sűrű szövésű ruházatot is javasolnak, különösen délelőtt 10 és délután 4 óra között, amikor a legerősebb az UV-sugárzás. A gyerekek különösen veszélyeztetettek, így több figyelmet is kell fordítani bőrük védelmére.

A szakértők szerint már néhány súlyos gyermekkori leégés is jelentősen növelheti a melanoma, vagyis a leghalálosabb bőrrák kialakulásának kockázatát. Az sem mindegy, hogyan használjuk a napkrémet. A legtöbb ember túl keveset ken fel belőle. A bőrgyógyászok szerint egy teljes testfelület megfelelő védelméhez körülbelül egy felespohárnyi mennyiség szükséges, és ezt kétóránként újra kellene alkalmazni.

Miért fontos komolyan venni az UV-sugárzást?

A gyermekek bőre érzékenyebb, ezért különösen fontos bőrük, szemük védelme

Az interneten egyre több olyan tartalom jelenik meg, amely megkérdőjelezi a napozás veszélyeit. A bőrrákkal foglalkozó szakértők szerint ezek az állítások veszélyesek és tudományosan megalapozatlanok.

Az UV-sugárzás bizonyítottan egy emberi rákkeltő tényező. A bőrkárosodás gyakran csak évekkel vagy évtizedekkel később válik láthatóvá, ezért sok fiatal nem érzékeli a veszélyt.

A melanoma különösen agresszív daganatnak számít. Az orvosok szerint már néhány milliméteres elváltozás is életveszélyes lehet. A megfelelő napkrém használata továbbra is az egyik legfontosabb módja annak, hogy hosszú távon megvédjük a bőrünket - írja a CNN Health.