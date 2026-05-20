Elképesztő eredményt hozott a nagy naptejteszt

A szakértők szerint a legtöbb ember rosszul választ napkrémet, ráadásul sok termék nem is nyújt olyan védelmet, mint amit a csomagolása sugall. Egy új jelentés szerint a vizsgált napkrémeknek csupán körülbelül 20 százaléka felelt meg a biztonságos és hatékony védelem követelményeinek.
Az Environmental Working Group (EWG) nonprofit szervezet 2784 napkrémet elemzett idei jelentésében, és mindössze 550 terméket ajánlott biztonságosnak és hatékonynak. A kutatók szerint sok készítmény túlzó SPF-értékekkel, problémás vegyi anyagokkal vagy félrevezető marketinggel kerül a boltok polcaira. A jelentés különösen azért fontos, mert a bőrrák világszerte az egyik leggyakoribb daganattípus, és a túlzott UV-sugárzás bizonyítottan rákkeltő hatású.

2784 napkrémet elemeztek amerikai kutatók, és mindössze 550 terméket ajánlottak biztonságosnak és hatékonynak, ráadásul még mi is elkövetünk számos hibát használatukkor
Fotó: BURGER / Phanie

Miért aggódnak a szakértők a napkrémek miatt?

  • A kutatók szerint sok ember azt gondolja, hogy a magasabb SPF automatikusan sokkal jobb védelmet jelent. Valójában azonban egy 50 faktoros napkrém körülbelül 98 százalékban blokkolja az UVB-sugarakat, míg egy 100 faktoros termék nagyjából 99 százalékban. A különbség tehát minimális, miközben az emberek gyakran hamis biztonságérzetbe kerülnek. 
  • A vizsgálatok szerint egyes termékek jóval gyengébb védelmet nyújthatnak annál, mint amit a címkéjük állít. Az EWG egyik korábbi kutatása szerint a tesztelt napkrémek átlagosan csak a feltüntetett UVA-védelem negyedét és az UVB-védelem körülbelül 59 százalékát biztosították. 
  • A szakértők szerint különösen problémás, hogy sok fogyasztó kizárólag a napkrémre hagyatkozik, miközben az UV-sugárzás elleni védekezésnek több rétegből kellene állnia.

Mi a különbség az ásványi és a kémiai napkrémek között?

  1. Az ajánlott termékek többsége ásványi alapú volt. Ezek cink-oxidot vagy titán-dioxidot használnak, amelyek fizikailag visszaverik a napsugarakat a bőr felszínéről. Mivel kevésbé szívódnak fel a szervezetbe, a szakértők szerint általában kisebb egészségügyi kockázatot jelentenek. 
  2. A kémiai napkrémek ezzel szemben elnyelik az UV-sugárzást, majd hővé alakítják azt. Az FDA 2019-es vizsgálata azonban azt mutatta, hogy több gyakran használt összetevő már egyetlen nap használat után bekerülhet a véráramba. 

Különösen sok kritika éri az oxybenzone nevű anyagot, amelyet hormonrendszert befolyásoló vegyületként tartanak számon. Kutatások összefüggésbe hozták hormonális problémákkal, allergiás reakciókkal és környezeti károkkal is. 

Az anyagot több helyen – például Hawaiin és a Virgin-szigeteken – már betiltották, mert károsíthatja a korallzátonyokat és a tengeri élővilágot. Az elmúlt húsz évben az oxybenzone-t tartalmazó napkrémek aránya 70 százalékról körülbelül 5 százalékra csökkent az USA-ban, az EU-ban azonban érdemes vásárláskor ellenőrizni a terméket.

Miért nem elég önmagában a napkrém?

Nemcsak strandolás idején kell, hogy eszünkbe jusson a napkrém használata, de kalappal és sűrű szövésű ruházattal is érdemes védeni magunkat
Fotó: FREDERIC CIROU / AltoPress

A bőrgyógyászok szerint a napkrém csak az egyik eleme a megfelelő fényvédelemnek. 

A szakértők széles karimájú kalapot, napszemüveget és sűrű szövésű ruházatot is javasolnak, különösen délelőtt 10 és délután 4 óra között, amikor a legerősebb az UV-sugárzás. A gyerekek különösen veszélyeztetettek, így több figyelmet is kell fordítani bőrük védelmére.

A szakértők szerint már néhány súlyos gyermekkori leégés is jelentősen növelheti a melanoma, vagyis a leghalálosabb bőrrák kialakulásának kockázatát. Az sem mindegy, hogyan használjuk a napkrémet. A legtöbb ember túl keveset ken fel belőle. A bőrgyógyászok szerint egy teljes testfelület megfelelő védelméhez körülbelül egy felespohárnyi mennyiség szükséges, és ezt kétóránként újra kellene alkalmazni. 

Miért fontos komolyan venni az UV-sugárzást?

A gyermekek bőre érzékenyebb, ezért különösen fontos bőrük, szemük védelme
Fotó: SIGRID OLSSON / AltoPress

Az interneten egyre több olyan tartalom jelenik meg, amely megkérdőjelezi a napozás veszélyeit. A bőrrákkal foglalkozó szakértők szerint ezek az állítások veszélyesek és tudományosan megalapozatlanok. 

Az UV-sugárzás bizonyítottan egy emberi rákkeltő tényező. A bőrkárosodás gyakran csak évekkel vagy évtizedekkel később válik láthatóvá, ezért sok fiatal nem érzékeli a veszélyt. 

A melanoma különösen agresszív daganatnak számít. Az orvosok szerint már néhány milliméteres elváltozás is életveszélyes lehet. A megfelelő napkrém használata továbbra is az egyik legfontosabb módja annak, hogy hosszú távon megvédjük a bőrünket - írja a CNN Health.

 

