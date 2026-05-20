Elképesztő eredményt hozott a nagy naptejteszt

Az Environmental Working Group (EWG) nonprofit szervezet 2784 napkrémet elemzett idei jelentésében, és mindössze 550 terméket ajánlott biztonságosnak és hatékonynak. A kutatók szerint sok készítmény túlzó SPF-értékekkel, problémás vegyi anyagokkal vagy félrevezető marketinggel kerül a boltok polcaira. A jelentés különösen azért fontos, mert a bőrrák világszerte az egyik leggyakoribb daganattípus, és a túlzott UV-sugárzás bizonyítottan rákkeltő hatású.
Miért aggódnak a szakértők a napkrémek miatt?
- A kutatók szerint sok ember azt gondolja, hogy a magasabb SPF automatikusan sokkal jobb védelmet jelent. Valójában azonban egy 50 faktoros napkrém körülbelül 98 százalékban blokkolja az UVB-sugarakat, míg egy 100 faktoros termék nagyjából 99 százalékban. A különbség tehát minimális, miközben az emberek gyakran hamis biztonságérzetbe kerülnek.
- A vizsgálatok szerint egyes termékek jóval gyengébb védelmet nyújthatnak annál, mint amit a címkéjük állít. Az EWG egyik korábbi kutatása szerint a tesztelt napkrémek átlagosan csak a feltüntetett UVA-védelem negyedét és az UVB-védelem körülbelül 59 százalékát biztosították.
- A szakértők szerint különösen problémás, hogy sok fogyasztó kizárólag a napkrémre hagyatkozik, miközben az UV-sugárzás elleni védekezésnek több rétegből kellene állnia.
Mi a különbség az ásványi és a kémiai napkrémek között?
- Az ajánlott termékek többsége ásványi alapú volt. Ezek cink-oxidot vagy titán-dioxidot használnak, amelyek fizikailag visszaverik a napsugarakat a bőr felszínéről. Mivel kevésbé szívódnak fel a szervezetbe, a szakértők szerint általában kisebb egészségügyi kockázatot jelentenek.
- A kémiai napkrémek ezzel szemben elnyelik az UV-sugárzást, majd hővé alakítják azt. Az FDA 2019-es vizsgálata azonban azt mutatta, hogy több gyakran használt összetevő már egyetlen nap használat után bekerülhet a véráramba.
Különösen sok kritika éri az oxybenzone nevű anyagot, amelyet hormonrendszert befolyásoló vegyületként tartanak számon. Kutatások összefüggésbe hozták hormonális problémákkal, allergiás reakciókkal és környezeti károkkal is.
Az anyagot több helyen – például Hawaiin és a Virgin-szigeteken – már betiltották, mert károsíthatja a korallzátonyokat és a tengeri élővilágot. Az elmúlt húsz évben az oxybenzone-t tartalmazó napkrémek aránya 70 százalékról körülbelül 5 százalékra csökkent az USA-ban, az EU-ban azonban érdemes vásárláskor ellenőrizni a terméket.
Miért nem elég önmagában a napkrém?
A bőrgyógyászok szerint a napkrém csak az egyik eleme a megfelelő fényvédelemnek.
A szakértők széles karimájú kalapot, napszemüveget és sűrű szövésű ruházatot is javasolnak, különösen délelőtt 10 és délután 4 óra között, amikor a legerősebb az UV-sugárzás. A gyerekek különösen veszélyeztetettek, így több figyelmet is kell fordítani bőrük védelmére.
A szakértők szerint már néhány súlyos gyermekkori leégés is jelentősen növelheti a melanoma, vagyis a leghalálosabb bőrrák kialakulásának kockázatát. Az sem mindegy, hogyan használjuk a napkrémet. A legtöbb ember túl keveset ken fel belőle. A bőrgyógyászok szerint egy teljes testfelület megfelelő védelméhez körülbelül egy felespohárnyi mennyiség szükséges, és ezt kétóránként újra kellene alkalmazni.
Miért fontos komolyan venni az UV-sugárzást?
Az interneten egyre több olyan tartalom jelenik meg, amely megkérdőjelezi a napozás veszélyeit. A bőrrákkal foglalkozó szakértők szerint ezek az állítások veszélyesek és tudományosan megalapozatlanok.
Az UV-sugárzás bizonyítottan egy emberi rákkeltő tényező. A bőrkárosodás gyakran csak évekkel vagy évtizedekkel később válik láthatóvá, ezért sok fiatal nem érzékeli a veszélyt.
A melanoma különösen agresszív daganatnak számít. Az orvosok szerint már néhány milliméteres elváltozás is életveszélyes lehet. A megfelelő napkrém használata továbbra is az egyik legfontosabb módja annak, hogy hosszú távon megvédjük a bőrünket - írja a CNN Health.