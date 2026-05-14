Megdöbbentő felfedezés: a neandervölgyiek közt is voltak fogorvosok

Ez a felfedezés azért különösen izgalmas, mert korábban azt feltételezték, hogy a fogszuvasodás viszonylag modern jelenség, amely a mezőgazdaság megjelenésével és a szénhidrátban gazdag étrend elterjedésével vált általánossá. Azonban a neandervölgyiek fogain talált nyomok arra utalnak, hogy ez a probléma már jóval korábban, az emberi evolúció korai szakaszában is jelen volt. A kutatók aprólékos elemzése révén olyan részletek kerültek napvilágra, amelyek gyökeresen megváltoztatják az ősemberekről alkotott képünket.

A neandervölgyiek közt is előfordult fogszuvasodás

A neandervölgyiek fogszuvasodása nyomában

A tudósok több neandervölgyi maradványt vizsgáltak meg modern technológiák segítségével, és meglepő eredményekre jutottak. A fogakon egyértelműen láthatóak voltak a fogszuvasodás jelei, amelyek szinte azonosak a mai embereken megfigyelhető elváltozásokkal. Ezek a nyomok arra engednek következtetni, hogy a neandervölgyiek étrendje is tartalmazott olyan összetevőket, amelyek elősegítették a fogszuvasodás kialakulását, például vadon termő gyümölcsöket és egyéb cukortartalmú növényeket.

Ráadásul a kutatók olyan karcolásokat és kopásnyomokat is felfedeztek a fogakon, amelyek arra utalnak, hogy a neandervölgyiek aktívan próbálták kezelni a fájdalmas fogproblémáikat. Ezek a nyomok valószínűleg fadarabokkal vagy más természetes eszközökkel végzett tisztítási kísérletek eredményei. Gyakorlatilag azt mondhatjuk, hogy ha létezett volna akkoriban fogorvos, bizonyosan felkeresték volna őt ezek az ősemberek is.

A fogszuvasodás az életmód és az étrend fontos jelzője

A PLOS One folyóiratban publikált tanulmány szerzői hangsúlyozzák, hogy ez a felfedezés fontos információkat szolgáltat az emberi evolúció megértéséhez. A fogszuvasodás ugyanis nem csupán egy kellemetlen egészségügyi probléma, hanem az életmód és az étrend fontos indikátora is. Következésképpen a neandervölgyiek fogainak vizsgálata betekintést nyújt abba, hogyan éltek és táplálkoztak ezek az ősemberek több tízezer évvel ezelőtt.

Továbbá ez a kutatás rávilágít arra is, hogy a fájdalomcsillapítás és az öngyógyítás iránti igény már a legkorábbi időkben is jelen volt az emberi fejlődés során. A neandervölgyiek nem csak elszenvedték a fogfájást, hanem aktívan keresték a megoldást is. Ez a viselkedés meglepően hasonlít a modern emberek reakcióihoz, és megerősíti azt az elképzelést, hogy a neandervölgyiek sokkal kifinomultabb lények voltak, mint korábban gondoltuk. A fogorvos szakma tehát, ha más formában is, de már az ősidőkben is szükséges lett volna!