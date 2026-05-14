Megdöbbentő felfedezés: a neandervölgyiek közt is voltak fogorvosok

23 perce
Olvasási idő: 5 perc
Nemrég egy lenyűgöző tanulmány jelent meg a rangos PLOS One tudományos folyóiratban. A cikk forradalmi betekintést nyújt a neandervölgyiek fogegészségébe. A kutatók ugyanis olyan bizonyítékokat találtak, amelyek azt sugallják, hogy ezek az ősemberek is küzdöttek a fogszuvasodással, sőt, megpróbálták kezelni is azt.
Ez a felfedezés azért különösen izgalmas, mert korábban azt feltételezték, hogy a fogszuvasodás viszonylag modern jelenség, amely a mezőgazdaság megjelenésével és a szénhidrátban gazdag étrend elterjedésével vált általánossá. Azonban a neandervölgyiek fogain talált nyomok arra utalnak, hogy ez a probléma már jóval korábban, az emberi evolúció korai szakaszában is jelen volt. A kutatók aprólékos elemzése révén olyan részletek kerültek napvilágra, amelyek gyökeresen megváltoztatják az ősemberekről alkotott képünket.

neandervölgyiek France, Dordogne, Perigord Noir, Vezere Valley, Les Eyzies de Tayac Sireuil, listed as World Heritage by UNESCO, Musee de la Prehistoire (Museum of Prehistory), the reserves, mandible of Neanderthal man dating back more than 100,000 years (Photo by RIEGER Bertrand / hemis.fr / hemis.fr / Hemis via AFP)
A neandervölgyiek közt is előfordult fogszuvasodás
Fotó: RIEGER BERTRAND / HEMIS.FR / hemis.fr

A neandervölgyiek fogszuvasodása nyomában

A tudósok több neandervölgyi maradványt vizsgáltak meg modern technológiák segítségével, és meglepő eredményekre jutottak. A fogakon egyértelműen láthatóak voltak a fogszuvasodás jelei, amelyek szinte azonosak a mai embereken megfigyelhető elváltozásokkal. Ezek a nyomok arra engednek következtetni, hogy a neandervölgyiek étrendje is tartalmazott olyan összetevőket, amelyek elősegítették a fogszuvasodás kialakulását, például vadon termő gyümölcsöket és egyéb cukortartalmú növényeket.

Ráadásul a kutatók olyan karcolásokat és kopásnyomokat is felfedeztek a fogakon, amelyek arra utalnak, hogy a neandervölgyiek aktívan próbálták kezelni a fájdalmas fogproblémáikat. Ezek a nyomok valószínűleg fadarabokkal vagy más természetes eszközökkel végzett tisztítási kísérletek eredményei. Gyakorlatilag azt mondhatjuk, hogy ha létezett volna akkoriban fogorvos, bizonyosan felkeresték volna őt ezek az ősemberek is.

A fogszuvasodás az életmód és az étrend fontos jelzője

A PLOS One folyóiratban publikált tanulmány szerzői hangsúlyozzák, hogy ez a felfedezés fontos információkat szolgáltat az emberi evolúció megértéséhez. A fogszuvasodás ugyanis nem csupán egy kellemetlen egészségügyi probléma, hanem az életmód és az étrend fontos indikátora is. Következésképpen a neandervölgyiek fogainak vizsgálata betekintést nyújt abba, hogyan éltek és táplálkoztak ezek az ősemberek több tízezer évvel ezelőtt. 

Továbbá ez a kutatás rávilágít arra is, hogy a fájdalomcsillapítás és az öngyógyítás iránti igény már a legkorábbi időkben is jelen volt az emberi fejlődés során. A neandervölgyiek nem csak elszenvedték a fogfájást, hanem aktívan keresték a megoldást is. Ez a viselkedés meglepően hasonlít a modern emberek reakcióihoz, és megerősíti azt az elképzelést, hogy a neandervölgyiek sokkal kifinomultabb lények voltak, mint korábban gondoltuk. A fogorvos szakma tehát, ha más formában is, de már az ősidőkben is szükséges lett volna! 

 

