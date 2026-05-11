Döbbenet: megvan a nyolcadik kontinens

A Föld kontinenseinek száma hosszú ideje stabilnak tűnt, ám a tudomány egyre több bizonyítékot talált arra, hogy létezhet egy nyolcadik is. Ám sokáig csupán feltételezés volt, hogy a hatalmas terület, amely szinte teljes egészében az óceán alatt húzódik, valóban a nyolcadik kontinens lehetne. A legújabb geológiai vizsgálatok azonban részletes képet adnak erről a különleges vízalatti világról, és a kutatók szerint bizonyítják kontinens mivoltát.

A feltárt geológiai adatok bizonyíthatják a nyolcadik kontinens meglétét, melyet Zélandiának vagy Tasmantis néven emlegetnek

Mi is az a nyolcadik kontinens, és hol található?

A nyolcadik kontinensként emlegetett Zélandia a Csendes-óceán déli részén helyezkedik el, és mintegy 5 millió négyzetkilométeres területet foglal el. Ennek mindössze körülbelül öt százaléka emelkedik a tengervíz felszíne fölé, például Új-Zéland formájában. A kutatók szerint ez a hatalmas földtömeg egykor a Gondwana nevű ősi szuperkontinens része volt, amely több mint 100 millió évvel ezelőtt kezdett feldarabolódni. Az elszakadás és a későbbi geológiai folyamatok következtében Zélandia kérge elvékonyodott, majd fokozatosan víz alá süllyedt.

Milyen bizonyítékok támasztják alá, hogy valóban kontinens?

A kutatás alapján meghatározott térkép Zélandia kontinenséről

A kutatók több módszert is alkalmaztak annak igazolására, hogy Zélandia nem pusztán szétszórt óceáni kéregdarabokból áll, hanem az ősi szuperkontinens egy letört darabja. Különböző kőzetmintákat gyűjtöttek a térségből, amelyek homokkőből, vulkanikus kavicsokból és megszilárdult bazaltos lávából álltak.

Geokronológiai vizsgálatokkal meghatározták a minták korát, melyek különböző földtörténeti korszakokból származtak. A kőzetminták mágneses anomáliáit is elemezték. Mindezek egyértelmű mintázatokat mutattak: az eredmények azt jelzik, hogy a terület szerkezete és fejlődése megfelel a kontinensekre jellemző tulajdonságoknak.

A kutatások eredményeit a GNS Science szakemberei a Tectonics tudományos folyóiratban publikálták.

Hogyan süllyedhetett a víz alá egy teljes kontinens?

A jelenség hátterében a tektonikus lemezek mozgása áll. Amikor egy kőzetlemez darabjai eltávolodnak és elvékonyodnak, a felszín lesüllyedhet, és a tengervíz eláraszthatja a területet. Zélandia esetében ez a folyamat több tízmillió év alatt ment végbe. A kontinens fokozatosan elszakadt az Antarktisztól és Ausztráliától, miközben szerkezete egyre gyengült, végül pedig felszíne nagyrészt víz alá került. Ennek ellenére geológiai egysége megmaradt.