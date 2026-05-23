Megépült a mindent látó szem – semmi sem bújhat el előle

A Vera C. Rubin Obszervatóriumot eredetileg még az 1990-es években kezdték tervezni, de most először kezdett valódi megfigyeléseket végezni. A chilei Atacama-sivatagban épült rendszer néhány naponta lefotózza a teljes déli égboltot, és tíz év alatt gyakorlatilag az univerzum legnagyobb időzített filmfelvételét készítheti el. A kutatók szerint az obszervatórium első éve önmagában annyi új aszteroida-felfedezést hozhat, mint az emberiség előző kétszáz éve együttvéve.

35 kilométer szerpentin vezet az új Vera C. Rubin Obszervatóriumhoz

Miért számít forradalminak az obszervatórium?

A Rubin Obszervatórium egyik legkülönlegesebb része a Föld legnagyobb digitális kamerája, amely nagyjából egy autó méretével vetekszik. A rendszerhez egy háromtükrös teleszkóp kapcsolódik, amelynek legnagyobb tükre 8,4 méter átmérőjű.

Az obszervatórium nemcsak részletesebb képeket tud készíteni az égboltról, hanem a cél az, hogy folyamatosan figyelje az univerzum változásait: mozgó aszteroidákat, felrobbanó csillagokat, üstökösöket és olyan objektumokat is, amelyek más csillagrendszerekből érkeznek.

A rendszer várhatóan minden egyes éjszaka körülbelül 20 terabájtnyi adatot termel majd, és akár 7 millió automatikus riasztást is küldhet a csillagászoknak minden olyan objektumról, amely megjelenik, eltűnik vagy megváltozik az égbolton.

A teleszkóphoz rögzített kamera körülbelül 3 tonnát nyom, és több száz ultramagas felbontású TV - képernyőre lenne szükség egyetlen képének a megjelenítésére

Milyen különleges objektumokat talált már most?

Bár az obszervatórium még nem működik teljes kapacitással, már az első tesztfelvételek is látványos eredményeket hoztak.

A rendszer több mint 1500 új aszteroidát fedezett fel, köztük rendkívül gyorsan forgó objektumokat is. Az egyik legérdekesebb a 2025 MN45 nevű aszteroida, melynek különlegessége, hogy mindössze 1,88 perc alatt fordul meg a tengelye körül. A kutatók szerint egy ekkora aszteroidának ekkora sebességnél szét kellene szakadnia.

Ez arra utalhat, hogy az objektum rendkívül tömör szerkezetű, és akár egy ősi bolygómag maradványa is lehet, amely 4,5 milliárd éve sodródik az űrben. Az obszervatórium emellett csillagközi objektumokat is képes lehet észlelni: kutatóknak sikerült visszakeresni a 3I/ATLAS nevű csillagközi üstököst a korai felvételeken, méghozzá tíz nappal azelőtt, hogy hivatalosan felfedezték volna.