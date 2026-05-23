Megépült a mindent látó szem – semmi sem bújhat el előle

A Vera C. Rubin Obszervatóriumot eredetileg még az 1990-es években kezdték tervezni, de most először kezdett valódi megfigyeléseket végezni. A chilei Atacama-sivatagban épült rendszer néhány naponta lefotózza a teljes déli égboltot, és tíz év alatt gyakorlatilag az univerzum legnagyobb időzített filmfelvételét készítheti el. A kutatók szerint az obszervatórium első éve önmagában annyi új aszteroida-felfedezést hozhat, mint az emberiség előző kétszáz éve együttvéve.
Miért számít forradalminak az obszervatórium?
A Rubin Obszervatórium egyik legkülönlegesebb része a Föld legnagyobb digitális kamerája, amely nagyjából egy autó méretével vetekszik. A rendszerhez egy háromtükrös teleszkóp kapcsolódik, amelynek legnagyobb tükre 8,4 méter átmérőjű.
Az obszervatórium nemcsak részletesebb képeket tud készíteni az égboltról, hanem a cél az, hogy folyamatosan figyelje az univerzum változásait: mozgó aszteroidákat, felrobbanó csillagokat, üstökösöket és olyan objektumokat is, amelyek más csillagrendszerekből érkeznek.
A rendszer várhatóan minden egyes éjszaka körülbelül 20 terabájtnyi adatot termel majd, és akár 7 millió automatikus riasztást is küldhet a csillagászoknak minden olyan objektumról, amely megjelenik, eltűnik vagy megváltozik az égbolton.
Milyen különleges objektumokat talált már most?
Bár az obszervatórium még nem működik teljes kapacitással, már az első tesztfelvételek is látványos eredményeket hoztak.
A rendszer több mint 1500 új aszteroidát fedezett fel, köztük rendkívül gyorsan forgó objektumokat is. Az egyik legérdekesebb a 2025 MN45 nevű aszteroida, melynek különlegessége, hogy mindössze 1,88 perc alatt fordul meg a tengelye körül. A kutatók szerint egy ekkora aszteroidának ekkora sebességnél szét kellene szakadnia.
Ez arra utalhat, hogy az objektum rendkívül tömör szerkezetű, és akár egy ősi bolygómag maradványa is lehet, amely 4,5 milliárd éve sodródik az űrben. Az obszervatórium emellett csillagközi objektumokat is képes lehet észlelni: kutatóknak sikerült visszakeresni a 3I/ATLAS nevű csillagközi üstököst a korai felvételeken, méghozzá tíz nappal azelőtt, hogy hivatalosan felfedezték volna.
Hogyan segíthet megvédeni a Földet?
Egyik legfontosabb feladata a Rubin Obszervatóriumnak a Föld felé közeledő kisebb aszteroidák korai észlelése lehet. A jelenlegi teleszkópok sokszor csak órákkal az érkezés előtt veszik észre ezeket az objektumokat. Az új rendszer azonban akár napokkal korábban figyelmeztethet. Ez elegendő időt adhat arra, hogy a kutatók műszereket telepítsenek a becsapódás várható helyszínére, vagy akár a lakosságot is értesítsék a látványos tűzgömbről.
Miért lehet kulcsfontosságú az univerzum kutatásában?
Az obszervatórium nemcsak aszteroidákat keres majd.
- A kutatók szerint évente akár 250 ezer Ia típusú szupernóvát is felfedezhet, vagyis olyan csillagrobbanásokat, amelyek kulcsszerepet játszanak az univerzum tágulásának mérésében.
- A Rubin Obszervatórium emellett akár 20 milliárd galaxist is feltérképezhet a következő évtizedben.
- A tudósok szerint minden korábbinál pontosabb képet adhat a sötét anyagról, a sötét energiáról és az univerzum fejlődéséről.
Az obszervatórium olyan mennyiségű információt fog termelni, hogy a csillagászok számára hamarosan nem az adatgyűjtés lesz az egyik legnagyobb kihívás, hanem az adatok feldolgozása - írja a Quanta Magazine.