Fontos hír érkezett az ismert oltásról; sokakat érinthet

A szakemberek több mint 246 822 olyan amerikai felnőtt adatait elemezték, akik mindannyian 50 év felettiek voltak és érelmeszesedéssel küzdöttek. A kutatás során egy 123 411 fős beoltott csoportot vetettek össze egy ugyanekkora, oltatlan kontrollcsoporttal. Az adatok megerősítették, hogy az övsömör elleni oltás a magas kockázatú betegeknél is hatékonyan mérsékelheti a szívbetegség veszélyeit – írja a SciTech Daily.

Az övsömör elleni oltás a szívbetegek túlélési esélyeit is jelentősen növelheti

Hogyan segít az övsömör elleni oltás a szív védelmében?

A beoltott pácienseknél a súlyos szív- és érrendszeri események kockázata 46 százalékkal, a bármilyen okból bekövetkező halálozás esélye pedig 66 százalékkal volt alacsonyabb a nem oltottakhoz képest.

Részletesebben vizsgálva az adatokat: a szívroham kockázata 32 százalékkal, míg a stroke és a szívelégtelenség valószínűsége 25-25 százalékkal mérséklődött.

Dr. Robert Nguyen, a tanulmány vezetője hangsúlyozta, hogy ez a javulás olyan mértékű, mint amilyen pozitív változás a dohányzásról való leszokás után tapasztalható.

Az övsömör és a szívbetegség kapcsolata

Az eddigi felfedezések szerint az övsömör fertőzése vérrögök kialakulását indíthatja el a szív és az agy ereiben. Ezek a rögök közvetlenül növelik a szívroham és a stroke bekövetkeztének esélyét. Az övsömör elleni vakcina a betegség megelőzésével párhuzamosan ezeket a súlyos szövődményeket is képes gátolni. A fertőzésért a szervezetben lappangó bárányhimlő vírus a felelős, amely idősebb korban aktiválódhat újra, ezért a CDC minden 50 év feletti felnőtt számára javasolja a védőoltást.

Az övsömör elleni vakcina hosszú távú kilátásai

Bár a jelenlegi tanulmány az oltást követő első év adataira fókuszált, korábbi mérések szerint a szívvédő hatás akár nyolc éven át is kitarthat az általános népességben. Érdemes figyelembe venni, hogy az oltást igénylők gyakran eleve tudatosabb életmódot folytatnak, ami szintén befolyásolhatja a statisztikákat.