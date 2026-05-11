Olvasta?

Fontos hír érkezett az ismert oltásról; sokakat érinthet

Az övsömör elleni vakcina a szívbetegek túlélési esélyeit is jelentősen növelheti. Ez az oltás közel a felére csökkentheti a súlyos szív- és érrendszeri események kialakulásának kockázatát, állítja egy új kutatás. A vizsgálat eredményei szerint a beoltott személyek körében kimutathatóan ritkábban fordult elő szívroham, stroke és elhalálozás.
A szakemberek több mint 246 822 olyan amerikai felnőtt adatait elemezték, akik mindannyian 50 év felettiek voltak és érelmeszesedéssel küzdöttek. A kutatás során egy 123 411 fős beoltott csoportot vetettek össze egy ugyanekkora, oltatlan kontrollcsoporttal. Az adatok megerősítették, hogy az övsömör elleni oltás a magas kockázatú betegeknél is hatékonyan mérsékelheti a szívbetegség veszélyeit – írja a SciTech Daily

Hogyan segít az övsömör elleni oltás a szív védelmében?

A beoltott pácienseknél a súlyos szív- és érrendszeri események kockázata 46 százalékkal, a bármilyen okból bekövetkező halálozás esélye pedig 66 százalékkal volt alacsonyabb a nem oltottakhoz képest. 

Részletesebben vizsgálva az adatokat: a szívroham kockázata 32 százalékkal, míg a stroke és a szívelégtelenség valószínűsége 25-25 százalékkal mérséklődött. 

Dr. Robert Nguyen, a tanulmány vezetője hangsúlyozta, hogy ez a javulás olyan mértékű, mint amilyen pozitív változás a dohányzásról való leszokás után tapasztalható. 

Az övsömör és a szívbetegség kapcsolata

Az eddigi felfedezések szerint az övsömör fertőzése vérrögök kialakulását indíthatja el a szív és az agy ereiben. Ezek a rögök közvetlenül növelik a szívroham és a stroke bekövetkeztének esélyét. Az övsömör elleni vakcina a betegség megelőzésével párhuzamosan ezeket a súlyos szövődményeket is képes gátolni. A fertőzésért a szervezetben lappangó bárányhimlő vírus a felelős, amely idősebb korban aktiválódhat újra, ezért a CDC minden 50 év feletti felnőtt számára javasolja a védőoltást. 

Az övsömör elleni vakcina hosszú távú kilátásai

Bár a jelenlegi tanulmány az oltást követő első év adataira fókuszált, korábbi mérések szerint a szívvédő hatás akár nyolc éven át is kitarthat az általános népességben. Érdemes figyelembe venni, hogy az oltást igénylők gyakran eleve tudatosabb életmódot folytatnak, ami szintén befolyásolhatja a statisztikákat. 

A kutatók azonban a vizsgált minta nagysága és a precíz elemzési módszerek alapján kijelentették, hogy egyértelmű összefüggés van a vakcinázás és a szív egészségének megőrzése között. 

 

