Omega-3-t szed? Nem mindegy, hogyan veszi be

Az Omega-3 zsírsavaknak három fő típusát különböztetjük meg: az alfa-linolénsavat (ALA), az eikozapentaénsavat (EPA) és a dokozahexaénsavat (DHA). Az alfa-linolénsavból a szervezet elsősorban energiát nyer. Bár nagyon kis mértékben képes ezt EPA-vá alakítani, a folyamat nem elegendő a megfelelő szint fenntartásához, ami különösen a halfogyasztást mellőzők számára jelenthet problémát – írja a Focus.

Az Omega-3 zsírsavak létfontosságúak az emberi szervezet számára

Az Omega-3 fajtái: a szervezet működésének támogatói

Az EPA és a DHA közös, de egyben saját biológiai feladatokat is ellátnak a szervezetben. Az EPA-t a szervezet gyulladáscsökkentő anyagokká (eikozanoidokká) tudja alakítani. Ezek a krónikus gyulladások, például a szív- és érrendszeri megbetegedések vagy az ízületi problémák esetén játszanak fontos szerepet. A DHA ezzel szemben az agy egyik fontos szerkezeti zsírsava: az idegsejtek membránjainak építőköveként jelentősen hozzájárul az agy felépítéséhez és működéséhez. A két zsírsav együttesen segíti a vérerek belső sejtrétegének működését, szabályozza a vérnyomást, és befolyásolja a sejtek közötti kommunikációt.

Az Omega-3-Index és mérése

A sejtek akkor működnek a legjobban, ha megfelelő a bennük lévő EPA és DHA mennyisége. Ezt az értéket a HS-Omega-3-Index segítségével mérik, amely megmutatja a két zsírsav arányát a vörösvértestek membránjában. Az ideális tartomány 8 és 11 százalék között mozog. A 8 százalék alatti érték hiányállapotot jelez, míg a 11 százalék feletti szint nem mutatott további előnyöket a szív- és érrendszeri betegségek tekintetében.

Az ideális tartományban ritkább a szívinfarktus és a szélütés, lassabban öregszik a szem, valamint jobban működik az agy.

Az érték meghatározása egyszerű vérvizsgálattal történik.

Étrend-kiegészítők alkalmazása

Szakértők szerint Omega-3 étrend-kiegészítőt akkor érdemes szedni, ha a vizsgálat hiányállapotot igazol. A készítmények felszívódását (biohasznosulását) jelentősen javítja, ha valamilyen zsírtartalmú étellel együtt vesszük be őket. Ha a kiegészítőt egy zsírszegény reggeli müzlihez fogyasztjuk, a hatása elveszhet.