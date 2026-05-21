A 400 évig élő gerinces hosszú élettartamának titka

A természet számtalan csodát rejt, de kevés olyan lenyűgöző, mint a grönlandi cápa hihetetlen élettartama. Ez a titokzatos ragadozó a világ leghosszabb életű gerinces állata, amely akár 400 év kort is megélhet. Következésképpen ez azt jelenti, hogy egyes ma élő egyedek már Shakespeare korában úszkáltak az óceánokban. A tudósok évtizedek óta kutatják, mi állhat e rendkívül hosszú élettartam és lassú öregedés hátterében.
Nemrégiben japán kutatók két újabb fontos felfedezést tettek, amelyek közelebb vihetnek minket a titok megfejtéséhez. A kutatás eredményei nemcsak a tengerbiológia szempontjából jelentősek, hanem az emberi öregedés megértésében is áttörést hozhatnak. Mindazonáltal a grönlandi cápa továbbra is számos titkot őriz a jeges mélységekben.

A handout photo released on December 4, 2014 by Under the Pole shows a shark in the Uummannaq bay, Greenland, taken in November 2014, during the Discovery Greenland 2014-2015 expedition. Under The Pole is a series of underwater polar expeditions, aiming to explore the hidden face of the Arctic and Antarctic regions in their diversity. AFP PHOTO / UNDER THE POLE / GHISLAIN BARDOUT
A grönlandi cápa öregedése sokkal lassabb, mint más gerinceseké
Fotó: - / Under The Pole

Lassú élet és lassú öregedés

Shigeharu Kinoshita, a japán kutatócsoport vezetője és kollégái alapos vizsgálatoknak vetették alá a grönlandi cápák szövetmintáit. Először is azt fedezték fel, hogy ezeknek az állatoknak rendkívül alacsony az anyagcsere-aktivitásuk. A cápák mindössze 0-4 Celsius-fokos vízben élnek, ami jelentősen lelassítja minden biológiai folyamatukat. Ennek eredményeként a sejtek lassabban öregednek, és kevesebb károsodás éri őket az évek során. 

Másodszor a kutatók megállapították, hogy a grönlandi cápák sejtjeiben különleges génaktivitási mintázatok figyelhetők meg. Ezek a gének aktívan védekeznek a DNS-károsodás és az oxidatív stressz ellen. Továbbá a sejtek regenerációs képessége is sokkal hatékonyabbnak bizonyul, mint más gerinceseknél. Mindez együttesen magyarázhatja, hogy a leghosszabb életű gerinces miért képes ilyen elképesztő kort megérni.

Evolúciós alkalmazkodás: a túlélés mestere

A grönlandi cápa evolúciós története millió évekre nyúlik vissza, és ez idő alatt tökéletesen alkalmazkodott a szélsőséges környezethez. Az Északi-Jeges-tenger mélyén élő ragadozók lassan mozognak, lassan növekednek, és lassan szaporodnak. Például a nőstények csak körülbelül 150 éves korukban érik el az ivarérettséget. Ez a lassú életritmus kulcsfontosságú lehet a 400 éves élettartam elérésében. 

Ráadásul a grönlandi cápa testében található különleges fehérjék is szerepet játszhatnak a hosszú életűségben. Ezek a fehérjék megakadályozzák a szövetek megfagyását, és segítik a sejtek normális működését a hideg vízben. A tudósok szerint ezeket a mechanizmusokat tanulmányozva új utakat nyithatunk meg az öregedéskutatásban. Ennek megfelelően Shigeharu Kinoshita és csapata folytatja a kutatásokat, hogy még több titkot fedezzenek fel.

Mit tanulhatunk a cápáktól?

A grönlandi cápák tanulmányozása messze túlmutat a tengerbiológián. Összességében a kutatók remélik, hogy a felfedezések hozzájárulhatnak az emberi öregedéssel kapcsolatos betegségek jobb megértéséhez. Az Alzheimer-kór, a rák és más korral összefüggő betegségek elleni küzdelemben új eszközöket kaphatunk a kezünkbe. 

Végezetül fontos megjegyezni, hogy a grönlandi cápák védelme is kulcsfontosságú. Ahogy egyre többet tudunk meg róluk, annál inkább értékelnünk kell ezeket a lenyűgöző lényeket. A természet ilyen csodái emlékeztetnek minket arra, hogy mennyit tanulhatunk még az óceánok mélyéről.

 

 

