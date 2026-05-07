Kagylóhéjból készül a jövő építőanyaga

A Purdue Egyetem kutatói, élükön Jonathan Wilker professzorral, alaposan megvizsgálták az osztrigahéjak szerkezetét. Munkájuk eredményeit a rangos Chemistry of Materials szakfolyóiratban publikálták. A tudósok felfedezték, hogy az osztrigák által termelt ragasztóanyag és az osztrigahéj összetétele olyan tulajdonságokkal rendelkezik, amelyeket a hagyományos beton nem képes elérni. Következésképpen ez a felfedezés teljesen új perspektívát nyitott az építőanyag-kutatásban.

Az osztrigahéj rendkívül ellenállóvá teszi a betont

Osztrigahéjból beton

A hagyományos beton előállítása rendkívül szennyező folyamat, amely a globális szén-dioxid-kibocsátás mintegy 8 százalékáért felelős. Ezért a kutatók régóta keresik az alternatívákat. Jonathan Wilker csapata azt vizsgálta, hogyan lehetne az osztrigahéjak természetes tulajdonságait kihasználni egy környezetbarátabb építőanyag létrehozásához. Az eredmények egyenesen lenyűgözőek voltak.

A Chemistry of Materials folyóiratban megjelent tanulmány szerint az osztrigahéjak kalcium-karbonát kristályokból és egy speciális fehérjekeverékből állnak. Mindazonáltal a kulcs nem csak az összetételben rejlik, hanem abban is, ahogyan ezek az elemek összekapcsolódnak. A kutatók sikeresen reprodukálták ezt a természetes „receptet", és olyan beton alapanyagot hoztak létre, amely akár 2,5-szer erősebb lehet a hagyományos portland cementnél. Ráadásul az előállítási folyamat jóval kevesebb energiát igényel.

A fenntartható építészet új korszaka

Az új típusú beton számos előnnyel rendelkezik a hagyományos változatokkal szemben. Először is, az alapanyagok jelentős része hulladékból származhat – gondoljunk csak a vendéglátóiparban keletkező hatalmas mennyiségű osztrigahéjra. Másodszor, az előállítási folyamat alacsonyabb hőmérsékleten zajlik, ami jelentős energiamegtakarítást eredményez. Harmadszor, a végtermék mechanikai tulajdonságai kiemelkedőek.

A kutatók szerint ez az innováció különösen hasznos lehet tengeri építmények, például hullámtörők és mólók esetében. Ugyanis az osztriga alapú beton jobban ellenáll a sós víz korróziós hatásainak. Jonathan Wilker és csapata már dolgozik a technológia továbbfejlesztésén, hogy nagyobb léptékben is alkalmazható legyen. Végeredményben ez a felfedezés azt bizonyítja, hogy a természet évmilliós tapasztalata felbecsülhetetlen értéket képvisel a modern mérnöki tudományok számára.