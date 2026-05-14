Brutális adatok érkeztek: a lakosság 99 százalékának már a vérében van a gyilkos vegyület

A toxikológusok jelenleg több mint 15 000 féle PFAS vegyületet tartanak számon. Ezeket az anyagokat az iparban évtizedek óta széles körben alkalmazzák a legkülönfélébb gyártási folyamatok során. Fő jellemzőjük, hogy rendkívül ellenállóak a lebomlással szemben, így tartósan megmaradnak a környezetünkben. Emiatt az idők során bekerültek az élelmiszereinkbe, az ivóvízbe és a bolygó teljes ökoszisztémájába is. Ebből a környezetből pedig könnyedén átszivárognak az emberi szervezetbe.

A szakemberek a vértesztek 98,8 százalékában kimutatták a PFAS néven ismert vegyületek jelenlétét

A PFAS vegyületek és a vérvizsgálat eredményei

Az amerikai NMS Labs toxikológiai laboratórium kutatói egy új elemzés során azt vizsgálták, hogy a vér pontosan hányféle ilyen anyagot tartalmaz. A tanulmányhoz 10 566 vérsavó- és plazmamintát elemeztek ki. Az eredmények szerint a mintáknak csupán a 0,18 százalékában volt jelen egyetlen fajta vegyi anyag. A minták túlnyomó többségében azonban különböző vegyületek összetett keverékét azonosították.

A kutatók összesen több mint 70 egyedi kombinációt mutattak ki a vizsgálatok során.

A szakemberek megállapították, hogy az emberek szervezetében jellemzően öt vagy akár annál is több ilyen vegyület található meg egyidejűleg. Sok esetben ugyanazok az anyagok bukkantak fel a minták nagy részében. A textíliákban, bútorokban és ragasztókban használt perfluorhexán-szulfonsavat (PFHxS) például a tesztelt minták 97,9 százalékában kimutatták.

Az örök vegyi anyagok hatása az egészségre

A sejttenyészetek és az állatok vizsgálata alapján az örök vegyi anyagok komoly egészségügyi károsodásokat okozhatnak. A kutatások összefüggésbe hozták őket a sejtszintű öregedéssel, az agyi elváltozásokkal és bizonyos ráktípusok magasabb kockázatával. Bár a közvetlen ok-okozati összefüggést még nem bizonyították, a közvetett bizonyítékok száma folyamatosan nő.

A PFHxS esetében például az állatkísérletek már igazolták a májra és az immunrendszerre gyakorolt káros hatásokat, ezért sok országban korlátozták vagy betiltották a használatát.

Az új eredmények megmutatják, hogy milyen sokféle, potenciálisan mérgező vegyületből álló koktéllal, egyfajta testben felgyülemlő méreg keverékével állunk szemben. Jelenleg azonban még nem tisztázott, hogy pontosan mekkora mennyiségű kitettség okoz egyértelmű károsodást az embernél.