Ketyegő pokolgép a spájzban: sokkoló titok derült ki a pisztáciáról

Bár a pisztácia a köznyelvben dióféleként él, botanikai szempontból valójában csonthéjas termés. Felépítése egy külső héjból és a benne lapuló magból áll, éppen úgy, mint a mandula vagy a kesudió esetében. Noha világszerte rajonganak érte, a célba juttatása különleges óvintézkedéseket követel. Mivel a benne lévő zsírok bomlása során oxigént von el a környezetéből és szén-dioxidot termel, a szállítmányt elengedhetetlenül fontos jól szellőző térben tartani – számol be a döbbenetes információról az IFL Science tudományos portál.

A pisztácia bizonyos körülmények között hajlamos a spontán öngyulladásra

Pisztácia és nedvesség: egy valós veszély

Veszélyes lehet, ha a termést nedvesség éri. A német Közlekedési Információs Szolgálat (TIS) magyarázata szerint a kritikus víztartalom elérése szinte azonnal beindítja a zsírok bomlását. Ennek során a felszabaduló zsírsavak felhasználódnak, ami szén-dioxid, víz, és nem utolsósorban jelentős mennyiségű hő keletkezésével jár.

Ez a felmelegedési folyamat ráadásul rendkívül heves, hiszen a zsírsavak lebomlása nagyságrendekkel több hőt termel, mintha egyszerű szénhidrátokról lenne szó.

Az öngyulladás láncreakciója

Mivel a kémiai reakció maga is hőt és vizet bocsát ki, ez a plusz nedvesség csak tovább ront a helyzeten. A melegedés gyorsan átterjed a környező szemekre, ami egy megállíthatatlanul erősödő láncreakciót indít el a rakományban.

Megdöbbentő, de már egy egészen minimális nedvesség is bőven elegendő az öngyulladás felé vezető folyamat beindulásához.

Nedves környezetben a felmelegedés akár néhány óra alatt is végbemehet, miközben ugyanez a folyamat száraz áru esetében hetekig vagy akár hónapokig is elhúzódna.

A magas zsírtartalmú magvak közös tulajdonsága

Bár sokan tévesen azt gondolják, hogy a probléma kizárólag ezt az egyetlen növényt érinti, ez koránt sincs így; a valóságban a magas zsírtartalmú magvak kivétel nélkül mind hajlamosak lehetnek a spontán öngyulladásra, amennyiben nedves körülmények közé kerülnek. Aggodalomra azonban semmi ok: emiatt egyáltalán nem kell lemondanunk erről a finomságról, mindössze a megfelelő szállítási és tárolási szabályokat kell szigorúan betartani.