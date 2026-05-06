Megszólaltak az orvosok: ez a pulzus számít életveszélyesnek

A 2026 májusában megrendezett Európai Stroke Szervezet konferenciáján egy egészen újszerű tanulmányt ismerhetett meg a szakmai közönség. A kutatók a brit Biobank adatait felhasználva közel 460 ezer felnőtt egészségi állapotát elemezték. A résztvevők sorsát átlagosan tizennégy évig követték, és ez idő alatt több mint 12 ezer megbetegedést regisztráltak. Az adatsorok elemzésekor világossá vált, hogy a pulzus és a stroke kockázata között egy jellegzetes, U-alakú összefüggés feszül – írja a Live Science.

Az orvosok szerint még a szélsőségesen alacsony pulzus is káros lehet, és stroke-ot okozhat

Fotó: GARO / Phanie

Mennyi az annyi? Az ideális pulzus és a növekvő kockázat

Dr. Dexter Penn, a vizsgálat vezetője elmondta, hogy

a legkisebb egészségügyi kockázat a percenkénti 60 és 69 ütés közötti tartománynál jelentkezik.

Az ettől eltérő, szélsőséges értékek mindkét irányban növelik a baj kialakulásának esélyét.

A percenkénti 90 ütést elérő vagy meghaladó szívverés például 45 százalékkal dobja meg a kockázatot az átlaghoz képest.

Hasonlóképpen az 50 alatti percenkénti ütés is 25 százalékkal magasabb veszélyt hordoz magában.

Ez az összefüggés még akkor is stabil maradt, amikor a kutatók olyan egyéb tényezőket is figyelembe vettek, mint a páciensek életkora, vérnyomása vagy meglévő szívritmuszavara.

Különböző szívverés, eltérő következmények

A részletes elemzés arra is rámutatott, hogy a szívritmus eltérései más-más módon károsíthatják a szervezetet. A kifejezetten lassú szívverés főként az iszkémiás stroke, vagyis az agyi érelzáródás kialakulásának kedvez. Ezzel szemben a gyors tempó nemcsak az elzáródások, hanem a vérzéses események (agyvérzés) esélyét is növeli.

A szakértők hipotézise szerint a lassú ritmusnál fellépő hosszú szünetek akadályozhatják az apró agyi erek folyamatos vérellátását. A túl gyors szívműködés viszont állandó mechanikai feszültséget jelent az érfalakra nézve, amelyek így könnyebben megsérülhetnek.

A nyugalmi pulzus stroke előrejelzője lehet?

Bár az adatok elgondolkodtatóak, a szakértők szerint senkinek sem kell pánikba esnie egy-egy mérés után. Alastair Webb társszerző megnyugtatásul közölte, hogy a lassú szívritmus sokszor csupán a kiváló állóképesség és a sportos életmód természetes velejárója.

Dr. Sanskriti Mishra független szakértő ugyanakkor azt tanácsolja, hogy a tartósan extrém értékeket mindenképpen jelezzük a háziorvosunknak.

A megelőzés alapja továbbra is a klasszikus rizikófaktorok – mint a cukorbetegség, a magas vérnyomás és a koleszterinszint – megfelelő kezelése.