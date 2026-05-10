radioaktív víz

Radioaktív vízzel próbálták gyógyítani a betegségeket

Az 1920-as évek Amerika az innovációk és a vakmerő ígéretek kora volt. Az emberek szinte bármit elhittek, amit a tudomány köntösébe bújtattak. A radioaktív víz különösen népszerűvé vált, hiszen a gyártók azt állították, hogy képes gyógyítani szinte minden betegséget. A rádium felfedezése után a közönség lenyűgözve figyelte az új elem csodálatos tulajdonságait, és sokan meg voltak győződve arról, hogy a sugárzás pozitív hatással van az emberi szervezetre.
A korszak leghíresebb terméke a Radithor volt, amelyet William J.A. Bailey gyógyszerész fejlesztett ki és forgalmazott. Ez a készítmény desztillált vizet tartalmazott, amelyhez rádiumot és mezotóriumot adtak. Bailey azt állította, hogy a radioaktív víz képes gyógyítani az impotenciát, az elmebetegségeket, sőt még a rákot is. Rendkívül meggyőző módon reklámozta a szert, és az emberek tömegesen vásárolták a csodálatos gyógyvizet, nem sejtve, hogy valójában halálos méreg került a poharukba. 

A radioaktív víz (Radithor) az ígéretekkel ellentétben lerombolta az emberi testet
Fotó: Mesterséges intelligencia (Gemini3.1)

Radioaktív víz: a híresség, aki halált ivott

Eben Byers amerikai iparmágnás és amatőr golfbajnok 1927-ben karját törte egy vonatbalesetben. Orvosa a Radithort ajánlotta neki fájdalomcsillapításként, és Byers annyira megkedvelte a szert, hogy napi három palackot is megivott belőle. Összesen körülbelül 1400 palack radioaktív vizet fogyasztott el néhány év alatt, abban a meggyőződésben, hogy ez tartja őt egészségesen és energikusan. 

Azonban a radioaktív víz pusztító hatása hamarosan megmutatkozott. Byers csontjai elkezdtek szétesni, állkapcsa és koponyája lyukassá vált a sugárzástól. 1932-ben halt meg sugárbetegségben, és esete világszerte felkeltette a figyelmet a rádiumtartalmú termékek veszélyeire. Az újságok címlapjain szerepelt a hír, amely végre felnyitotta az emberek szemét a radioaktív gyógyítás káros hatásaira.

Miért hitték, hogy a sugárzás gyógyít?

A korai 20. század tudósai még nem értették teljesen a radioaktivitás hosszú távú hatásait az emberi szervezetre. Marie Curie felfedezései után a rádiumot szinte mágikus anyagnak tekintették, amely energiát sugároz és életet ad. Következésképpen a gyártók kihasználták ezt a tudományos bizonytalanságot, és tömegesen dobtak piacra radioaktív termékeket, a fogkrémtől kezdve a csokoládéig. 

A Radithor bukása után az Egyesült Államok Élelmiszer- és Gyógyszerfelügyelete (FDA) szigorúbb szabályozásokat vezetett be. Ennek eredményeként végre betiltották a radioaktív anyagokat tartalmazó fogyasztási cikkeket, és megkezdődött a tudományos alapú gyógyszervizsgálatok korszaka. Ez a tragikus történet fontos tanulságot hordoz: a tudomány köntösébe bújtatott termékek nem mindig biztonságosak, és mindig kritikus szemlélettel kell fogadnunk a csodát ígérő gyógymódokat.

 

