Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Nem fogja elhinni, mit csinált Varga Judit! Ezt a fotót mindenkinek látnia kell!

Olvasta?

Megtámadták XIV. Leó pápát – képek

radír működése

Meghökkentően bonyolult ennek a hétköznapi eszköznek a működése

40 perce
Olvasási idő: 6 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A radír talán a legegyszerűbb és leggyakrabban használt írószerünk, mégis kevesen gondolkodnak el azon, hogy pontosan hogyan is működik ez a kis eszköz. Minden nap kézbe vesszük, amikor hibázunk, és szinte varázsütésre eltüntetjük a nem kívánt vonalakat. De mi történik valójában, amikor a radírt a papírhoz nyomjuk és dörzsölni kezdünk?
Link másolása
Vágólapra másolva!
radír működésefejlődéspapír

A válasz sokkal izgalmasabb, mint gondolnánk. A radír működése ugyanis a fizika és a kémia lenyűgöző együttműködését mutatja be. Joseph A. Schwarcz, kémikus és tudományos ismeretterjesztő szerint a mindennapi tárgyak mögött rejlő tudomány megértése segít bennünket abban, hogy jobban értékeljük a körülöttünk lévő világot. A radír tökéletes példa erre a jelenségre. 

radír Intertwined yellow pencils, illustration. (Photo by SERGII IAREMENKO/SCIENCE PHOTO L / SIA / Science Photo Library via AFP)
A radír működése meghökkentően bonyolult
Fotó: SERGII IAREMENKO/SCIENCE PHOTO L / SIA

Tudomány a radír működése mögött

A radír működésének megértéséhez először azt kell tudnunk, hogy a ceruza hogyan hagy nyomot a papíron. Amikor írunk vagy rajzolunk, a grafit apró részecskéi a papír rostjai közé tapadnak. Ezek a részecskék nem kötődnek kémiailag a papírhoz, csupán fizikailag tapadnak hozzá. Éppen ezért van lehetőségünk arra, hogy később eltávolítsuk őket.

A radír anyaga – leggyakrabban szintetikus gumi vagy vinil – úgy van kialakítva, hogy ragacsosabb legyen, mint a papír felülete. Következésképpen, amikor dörzsöljük a radírt a papíron, a grafitrészecskék inkább a radír anyagához tapadnak, mint a papírhoz. Ezzel egyidejűleg a dörzsölés során a radír apró részecskéi leválnak és magukkal viszik a grafitot. Ezek azok a kis morzsák, amiket aztán lesöprünk a papírról.

A radír fejlődése az évszázadok során

A radír története egészen a 18. századig nyúlik vissza. Korábban az emberek kenyérbelet használtak a grafitnyomok eltávolítására, ami meglepően jól működött. Azonban 1770-ben az angol Edward Nairne felfedezte, hogy a kaucsuk sokkal hatékonyabban törli a ceruzanyomokat. Ez a felfedezés forradalmasította az írás és rajzolás világát. 

Az évek során a radírok jelentős fejlődésen mentek keresztül. A természetes kaucsukot fokozatosan felváltották a szintetikus anyagok, amelyek tartósabbak és hatékonyabbak. Emellett megjelentek a speciális radírok is, mint például a művészek által kedvelt gyurmaradírok, amelyek nem hagynak morzsát, vagy a műanyag radírok, amelyek finomabb munkára alkalmasak. Schwarcz hangsúlyozza, hogy ezek az innovációk mind a tudomány és a technológia fejlődésének köszönhetők. 

Érdekességek és praktikus tudnivalók

Fontos megjegyezni, hogy nem minden radír egyforma. A fehér radírok általában lágyabbak és kevésbé károsítják a papírt, míg a rózsaszín radírok gyakran tartalmaznak csiszolóanyagokat, amelyek durvábbak lehetnek. Érdemes tehát megfelelően kiválasztani az eszközt a feladathoz.

Mindazonáltal a radír működése azt is megmutatja, hogy a hibák kijavíthatók. Ez nemcsak fizikai értelemben igaz, hanem szimbolikusan is. Legközelebb, amikor kézbe veszel egy radírt, gondolj bele abba a csodálatos tudományos folyamatba, ami lehetővé teszi, hogy egy egyszerű mozdulattal eltüntesd a hibáidat.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!