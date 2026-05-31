Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Sport

Az Arsenal edzője szerint egy meg nem adott 11-es hiányzott a budapesti BL-csodához

Látta már?

Sorozatgyilkos szedheti áldozatait a népszerű üdülővárosban – három holttestet találtak

rák

Döbbenet: ezen a két szokáson múlik a megelőzhető rákos esetek 50 százaléka

48 perce
Olvasási idő: 6 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) elemzése szerint globális szinten a rákos megbetegedések több mint egyharmada megelőzhető. A Nature Medicine folyóiratban publikált tanulmány rámutat, hogy az orvosi beavatkozások, a szokások megváltoztatása, valamint a környezeti és munkahelyi ártalmak csökkentése révén évente rákbetegek millióinak életét lehetne megóvni.
Link másolása
Vágólapra másolva!
rákráksejtrákbetegalkoholalkoholfogyasztás

A kutatás adatai alapján 2022-ben világszerte közel 19 millió új rákos esetet regisztráltak. Ezeknek nagyjából 38 százaléka harminc olyan kockázati tényezőhöz köthető, amelyeken lehetne változtatni. A megelőzhető esetek közel felét három daganattípus: a tüdő-, a gyomor- és a méhnyakrák teszi ki. A Nature Medicine folyóiratban közölt tanulmány átfogóan vizsgálta a rák kialakulásának okait, és a környezeti, valamint életmódbeli tényezők mellett a fertőző okokat is számba vette. 

Az alkohol és a cigaretta elhagyásával a rákos megbetegedések 50 százaléka megelőzhető lenne
Az alkohol és a cigaretta elhagyásával a rákos megbetegedések 50 százaléka megelőzhető lenne
Fotó: RUSLANAS BARANAUSKAS/SCIENCE PHO / RBU

Megelőzhető rákos megbetegedések: a vezető kockázati tényezők

A daganatos megbetegedések legfőbb megelőzhető oka a dohányzás, amely a vizsgált évben az összes rákos eset 15 százalékáért volt felelős. A férfiak esetében ez a kockázat különösen kifejezett volt, náluk az új esetek 23 százalékához járult hozzá e káros szenvedély. A megváltoztatható életmódbeli tényezők között a második helyen az alkoholfogyasztás áll, amely az új esetek 3,2 százalékát (körülbelül 700 000 esetet) okozta. 

A kutatók becslése szerint ez a két tényező – a dohányzás és az alkohol – együttesen a megelőzhető rákos megbetegedések mintegy 48 százalékát teszi ki. 

A tanulmány további kockázati tényezőként említi a magas testtömeg-indexet, a mozgáshiányt, az ultraibolya sugárzást, valamint bizonyos munkahelyi expozíciókat is. 

Környezeti ártalmak és fertőzések

Az életmód mellett a környezeti és higiéniai tényezők is jelentős szerepet játszanak a rák kialakulásában. A légszennyezés hatása régiónként eltérő: Kelet-Ázsiában a nők tüdőrákos eseteinek mintegy 15 százalékáért, míg Észak-Afrikában és Nyugat-Ázsiában a férfiak tüdőrákos megbetegedéseinek megközelítőleg 20 százalékáért felelős. 

A fertőzések az új rákos esetek nagyjából 10 százalékával hozhatók összefüggésbe. A nők körében a megelőzhető megbetegedések legnagyobb hányadát a méhnyakrákot okozó, magas kockázatú humán papillomavírus (HPV) okozza. Bár a HPV ellen létezik védőoltás, a világ számos pontján az átoltottság alacsony. A férfiaknál gyakrabban előforduló gyomorrák, pedig sok esetben a dohányzással, illetve a rossz higiéniás körülményekből, a tiszta víz hiányából és a túlzsúfoltságból eredő fertőzésekkel függ össze. 

Célzott megelőzési stratégiák

A WHO szakértői szerint a kockázati tényezők kiiktatásával 10-ből közel 4 rákos megbetegedés elkerülhető lenne. Az országok és népességcsoportok adatainak vizsgálata pontosabb képet ad a kockázatokról, ami segíti a kormányokat a megfelelő lépések kidolgozásában. A kutatók hangsúlyozzák, hogy a hatékony rákmegelőzéshez tartós politikai elkötelezettségre és olyan befektetésekre van szükség, amelyeket a különböző populációk specifikus kockázati profiljához igazítanak.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!