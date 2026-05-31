Döbbenet: ezen a két szokáson múlik a megelőzhető rákos esetek 50 százaléka

A kutatás adatai alapján 2022-ben világszerte közel 19 millió új rákos esetet regisztráltak. Ezeknek nagyjából 38 százaléka harminc olyan kockázati tényezőhöz köthető, amelyeken lehetne változtatni. A megelőzhető esetek közel felét három daganattípus: a tüdő-, a gyomor- és a méhnyakrák teszi ki. A Nature Medicine folyóiratban közölt tanulmány átfogóan vizsgálta a rák kialakulásának okait, és a környezeti, valamint életmódbeli tényezők mellett a fertőző okokat is számba vette.

Az alkohol és a cigaretta elhagyásával a rákos megbetegedések 50 százaléka megelőzhető lenne

Megelőzhető rákos megbetegedések: a vezető kockázati tényezők

A daganatos megbetegedések legfőbb megelőzhető oka a dohányzás, amely a vizsgált évben az összes rákos eset 15 százalékáért volt felelős. A férfiak esetében ez a kockázat különösen kifejezett volt, náluk az új esetek 23 százalékához járult hozzá e káros szenvedély. A megváltoztatható életmódbeli tényezők között a második helyen az alkoholfogyasztás áll, amely az új esetek 3,2 százalékát (körülbelül 700 000 esetet) okozta.

A kutatók becslése szerint ez a két tényező – a dohányzás és az alkohol – együttesen a megelőzhető rákos megbetegedések mintegy 48 százalékát teszi ki.

A tanulmány további kockázati tényezőként említi a magas testtömeg-indexet, a mozgáshiányt, az ultraibolya sugárzást, valamint bizonyos munkahelyi expozíciókat is.

Környezeti ártalmak és fertőzések

Az életmód mellett a környezeti és higiéniai tényezők is jelentős szerepet játszanak a rák kialakulásában. A légszennyezés hatása régiónként eltérő: Kelet-Ázsiában a nők tüdőrákos eseteinek mintegy 15 százalékáért, míg Észak-Afrikában és Nyugat-Ázsiában a férfiak tüdőrákos megbetegedéseinek megközelítőleg 20 százalékáért felelős.

A fertőzések az új rákos esetek nagyjából 10 százalékával hozhatók összefüggésbe. A nők körében a megelőzhető megbetegedések legnagyobb hányadát a méhnyakrákot okozó, magas kockázatú humán papillomavírus (HPV) okozza. Bár a HPV ellen létezik védőoltás, a világ számos pontján az átoltottság alacsony. A férfiaknál gyakrabban előforduló gyomorrák, pedig sok esetben a dohányzással, illetve a rossz higiéniás körülményekből, a tiszta víz hiányából és a túlzsúfoltságból eredő fertőzésekkel függ össze.