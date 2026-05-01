Sokkoló felfedezés: a szíved képes elpusztítani a rákot

A kutatók megállapították, hogy a szívverés fizikai ereje közvetlenül gátolja a rákos sejtek növekedését. Ez a mechanikus hatás megakadályozza, hogy a tumorsejtek osztódjanak és terjedjenek. Következésképpen a folyamatosan lüktető szívszövet természetes védelmet élvez a daganatos megbetegedésekkel szemben, ami magyarázatot ad arra, miért olyan rendkívül ritka ez a betegségtípus.

A szívrák a legritkább rák és most kiderült, mi lehet ennek az oka

Fotó: KATERYNA KON/SCIENCE PHOTO LIBRA / KKO

A Nesprin-2 fehérje véd a rák ellen

Serena Zacchigna, a trieszti Nemzetközi Géntechnológiai és Biotechnológiai Központ kutatója vezette azt a tudományos csapatot, amely feltárta a szívverés rákellenes hatásának molekuláris mechanizmusát. A kutatók laboratóriumi kísérleteik során azonosítottak egy kulcsfontosságú fehérjét, amely közvetítő szerepet játszik ebben a folyamatban.

A Nesprin-2 nevű fehérje a sejtmag külső burkában található, és érzékeli a mechanikus erőket, amelyek a sejtet érik. Amikor a szívverés által generált ritmikus nyomás hat a sejtekre, a Nesprin-2 aktiválódik, és jelátviteli útvonalakon keresztül gátolja a sejtosztódást. Ennélfogva ez a fehérje egyfajta molekuláris fékkként működik, amely megállítja a rákos sejtek kontrollálatlan szaporodását.

A tudósok kísérleteik során kimutatták, hogy ha a Nesprin-2 fehérjét eltávolítják vagy működésképtelenné teszik, a szívsejtek elveszítik természetes védelmüket. Ezzel szemben, amikor mesterségesen stimulálták ezt a fehérjét más szövetekben, azok is ellenállóbbá váltak a rákos elváltozásokkal szemben. Ez a felfedezés rendkívül ígéretes terápiás lehetőségeket vetít előre.

Új remény a rákgyógyításban: a mechanoterápia ígérete

A kutatás eredményei messze túlmutatnak a szívrák megértésén. A tudósok most azon dolgoznak, hogy ezt a mechanizmust más szervek védelmére is alkalmazzák. Például vizsgálják, hogyan lehetne mesterségesen előidézni hasonló mechanikus stresszt más szövetekben, hogy aktiválják a Nesprin-2 által vezérelt védekező útvonalakat.

Serena Zacchigna és csapata azt reméli, hogy felfedezésük alapján új típusú rákterápiák fejleszthetők ki. Ezek a kezelések nem kemikáliákkal vagy sugárzással támadnák a daganatsejteket, hanem fizikai erők alkalmazásával gátolnák növekedésüket. Mindazonáltal még évekre van szükség, mire ezek a módszerek klinikai alkalmazásba kerülhetnek.