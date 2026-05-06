Bizonyították: a rendszertelen alvás megöli a szívet

A negyvenes éveinkben követett alvási szokások észrevétlenül előkészíthetik a terepet a későbbi szívproblémák számára. A kutatók megállapították, hogy a rendszertelen alvás rendkívül kockázatos, főleg, ha éjszakánként nyolc óránál kevesebb pihenéssel párosul. Egy teljes évtizeden át figyelték több ezer résztvevő egészségi állapotát a pontos eredmények érdekében – írja a Science Daily.

A szakértők figyelmeztetnek: a rendszertelen alvás akár meg is duplázhatja a súlyos szívbetegségek kialakulásának esélyét

Szívünk számára az elalvás időpontjának gyakori váltogatása jelenti a valódi veszélyt, míg az ébredés ideje kevésbé befolyásolja ezt a rizikót.

A rendszertelen alvás és a szívroham kapcsolata

Az Oului Egyetem munkatársai szerint a lefekvési időpontok ingadozása komoly figyelmeztető jel lehet a jövőre nézve. A kutatás szoros kapcsolatot mutatott ki a kaotikus esti rutin és a súlyos keringési panaszok megjelenése között. A megfigyelt szívbetegségek közé tartozik például a szívroham és az agyi infarktus is. Ezek az állapotok kivétel nélkül azonnali és speciális orvosi beavatkozást tesznek szükségessé.

Miért veszélyes a rendszertelen lefekvési idő?

Laura Nauha, a tanulmány egyik szerzője hangsúlyozta, hogy ez az első olyan tudományos munka, amely ennyire részletesen elemzi a kérdést. Korábbi kutatások is foglalkoztak már az alvás és a szív egészségével, ám a jelenlegi vizsgálat különválasztotta a lefekvési és az ébredési szokásokat. A szakemberek precíz aktivitásmérőkkel követték, ki mennyi időt tölt valójában az ágyban.

Az adatok egyértelműen igazolták, hogy a stabil életritmus alapvető fontosságú a jólétünkhöz. A rendszertelen lefekvési idő ugyanis hűen tükrözi mindennapjaink egészségtelen ingadozásait.

A stabil életritmus kialakítása

A nagyszabású kutatásban 3231 olyan észak-finnországi lakos vett részt, akik 1966-ban születtek. A szakemberek 46 éves korukban rögzítették egyheti alvási rutinjukat, majd a következő évtizedben folyamatosan monitorozták egészségi állapotukat. Bebizonyosodott, hogy mindennapi szokásaink hosszú távon is meghatározzák szívünk épségét.