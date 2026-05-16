Darabokra szakadt a világrekorder gép, hajmeresztő döntést hozott a pilóta

A katasztrófa

Az SR-71 pilótafülkéje

A műszaki hiba olyan erőket rótt a repülőgép szerkezetére, amelyek messze meghaladták a tervezéskor kalkulált erőhatásokat. Az SR-71, a világ legnagyobb teljesítményű, futurisztikus gépe szó szerint szétesett, darabokra szakadt a két pilóta körül. Az esemény kezdetétől a teljes irányíthatatlanságig mindössze 2–3 másodperc telt el.

Bill Weaver elájult az extrém túlterhelés miatt.

Úgy éreztem, csak rosszat álmodom, és mindjárt felébredek. Ahogy fokozatosan visszanyertem az eszméletemet, rájöttem, hogy szó sincs álomról, hanem ez a valóság. De hát, egy ilyen katapultálást nem lehet túlélni, ezért azt hittem, meghaltam.

Ahogy tisztult a tudata, már a süvítő levegőt is, illetve a szélben csapkodó hevederek zaját is meghallotta. Ez már megerősítette, hogy zuhan, de nem látott semmit, mert jégréteg keletkezett a sisakja plexijén.

Az SR-71 pilótái ugyanolyan szkafanderben repültek, mint a U-2 kémrepülőgép személyzete

A szkafandere felfújódott, innen tudta, hogy a vészhelyzeti oxigénpalack működik. Ez nemcsak a légzéshez szükséges oxigént biztosította, hanem nyomás alatt tartotta a ruhát is, és megakadályozta, hogy a vére „felforrjon” a rendkívül nagy magasság alacsony nyomásán. A ruha nyomása fizikai védelmet is nyújtott az erős rázkódás és a nagy túlterhelés ellen: a felfújt szkafander gyakorlatilag egyéni mentőkapszulává vált.

Weaver viszonylag stabilan zuhant, mert egy kis fékezőernyő stabilizálta a süllyedését – épp úgy, mint amikor egy űrhajó visszatér a Földre. Ekkor eszébe jutott, hogy a főernyőjének 5 ezer lábon, vagyis 1,500 méter magasságon kellene automatikusan kinyílnia, de nem lehetett tudni, hogy nem sérült-e meg a vezérlés. A magasságát nem tudta megállapítani, mert nem látott ki a plexi mögül. Tapogatta az ejtőernyő kézi nyitógyűrűjét, de a felfújt ruha és az elgémberedett ujjai miatt nem találta meg.

Úgy döntöttem, felnyitom a rostélyt, megbecsülöm a magasságomat, és megkeresem a gyűrűt. Amikor éppen a rostélyhoz nyúltam, erős rántást éreztem, ahogy kinyílt a főernyő. Felhajtottam a lefagyott plexit, és észrevettem, hogy a zárja eltört. Egyik kezemmel tartva a rostélyt, láttam, hogy tiszta, téli égbolt alatt ereszkedem, kiváló látási viszonyok között. Óriási megkönnyebbülés volt látni, hogy Jim ejtőernyője is ereszkedik, körülbelül negyed mérföldnyire tőlem. Megkönnyebbülést éreztem, hogy ő is kijutott, ő is túlélte.

Megérkezik egy cowboy helikopteren

Mielőtt a gép szétesett, az SR-72 épp egy fordulót kezdett a Délnyugaton, Új-Mexikó, Colorado, Oklahoma és Texas felett. A gép maximális sebességen és magasságon körülbelül 100 mérföldes, 160 kilométeres körön fordult meg, így Weaver nem tudhatta, melyik államban fog földet érni.

Életem első ejtőernyős földet érése simán végződött, puha talajra érkeztem és sikerült elkerülnöm a sziklákat illetve a kaktuszokat. Az ernyőm felfúvódva lobogott a szélben. Egyik kezemmel próbáltam összehúzni, miközben a másikkal továbbra is tartottam a még mindig jeges rostélyt. – Segíthetek? – szólalt meg egy hang. Először azt hittem, képzelődöm. Aztán felnéztem, és megláttam egy cowboykalapos férfit, aki felém sétált. Nem messze mögötte egy helikopter állt járó motorral.

A férfi Albert Mitchell volt, egy hatalmas szarvasmarha-ranch tulajdonosa Új-Mexikó északkeleti részén. Weaver körülbelül másfél mérföldre ért földet a házától, és attól a hangártól, ahol a kétüléses kis Hughes helikopterét tartotta. Mint kiderült, a cowboy látta a két ereszkedő ejtőernyőt, rádión értesítette az rendőrséget, a légierőt, illetve a legközelebbi kórházat is, majd felszállt, hogy megkeresse a két pilótát.