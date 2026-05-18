Kína megadhatja a kegyelemdöfést Amerikának – olyat épít, ami eldöntheti a háborúkat

A modern robotkatonák gyakran emberre hasonlító, úgynevezett humanoid kialakítást kapnak, aminek az az oka, hogy a fizikai környezetünket az emberi testfelépítéshez és képességekhez tervezték. A fejlesztés alatt álló gépek képesek a hagyományos fegyverek, például puskák és gránátvetők használatára. A fejlesztők célja ugyanis éppen az, hogy a robotok az emberek által használt felszereléseket is zökkenőmentesen tudják kezelni. Bizonyos típusoknál a nehezebb fegyverzetet közvetlenül a gép testére rögzítik, az arcukat pedig különféle érzékelőkkel, többek között éjjellátó kamerákkal és mikrofonokkal szerelik fel. A beérkező vizuális és hangadatok feldolgozásával a robotkatonák képesek teljesen önálló döntéseket hozni, mint például a célpont azonosítása és a fegyver elsütése – írja a Popular Mechanics.

A robotkatonák építése egyre nagyobb hangsúlyt kap mindkét nagyhatalomnál

Mennyire tudnak önállóan cselekedni a robotkatonák?

Bár a fő cél az, hogy ezek a fegyverek képesek legyenek emberi beavatkozás nélkül is célpontokat azonosítani és megsemmisíteni, egyelőre sok esetben még szükség van valamilyen szintű emberi irányításra. Tavaly Kína például bemutatott egy olyan harci robotot, amely valós időben utánozza a távolban lévő kezelője mozdulatait. Mivel a működéséhez elengedhetetlen egy emberi operátor, a rendszer még nem tekinthető teljesen önállónak. Egy másik, futásra tervezett kínai gép mozgatásához pedig három ember együttes munkájára volt szükség.

Lemaradásban az Egyesült Államok

Amennyiben a robotika területén a mennyiséget nézzük, Kína jelenleg komoly előnyben van az Egyesült Államokhoz képest:

Fegyverkezés a harctéri adatok és a kockázatok tükrében

Korai volna azonban leírni az USA-t, amelynek van egy komoly ütőkártyája: a több évtizedes harctéri tapasztalatból fakadó óriási adathalmaz. Példának okáért az Egyesült Államok már két felderítő gépet is küldött az ukrán frontra, és az éles bevetésekről származó adatok a későbbiekben nagymértékben segítik majd a jövőbeli mesterséges intelligencián alapuló rendszerek továbbfejlesztését.