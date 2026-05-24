Zseniális találmány segíti a tengerek védelmét

A legtöbb víz alatti robot propellerekkel működik, amelyek zajt keltenek, felkavarják az üledéket és könnyen megzavarhatják a tengeri élőlényeket. Egy 15 éves kanadai diák azonban egészen más megoldást talált ki. Evan Budz egy teknős mozgását lemásoló robotteknőst épített, amely csendesen képes adatokat gyűjteni a víz alatt, miközben elemzi is környezetét.
Mi adta a robotteknős ötletét
A fiú ötlete egy kempingezés alkalmával született meg, amikor Evan Budz meglátott egy csattogó teknőst a vízben úszni. A fiút lenyűgözte, mennyire simán és természetesen mozog az állat, anélkül hogy felkavarná maga körül a környezetét.
Innen jött a gondolat: olyan víz alatti robotot szeretne építeni, amely ugyanilyen „láthatatlanul” tudja megfigyelni a tengeri élővilágot. A fejlesztéshez
- videókat elemzett tengeri teknősök mozgásáról,
- szakértőkkel beszélt egy helyi akváriumban, majd
- saját maga tervezte meg a szerkezetet 3D-s modellezőprogramokkal.
A robot négy uszonyt kapott: az első kettő biztosítja az előrehaladást, a hátsók pedig az irányítást és a stabilitást segítik, akárcsak az igazi tengeri teknősöknél.
Mit tud a mesterséges intelligenciával működő robotteknős?
A BURT névre keresztelt – a Bionic Underwater Robotic Turtle rövidítése – robotteknős mozgását egy GPS-modul, mélységérzékelők és különféle navigációs szenzorok segítik, elején pedig egy kamera működik.
Előre beprogramozott útvonalon képes végighaladni a víz alatt, miközben folyamatosan adatokat gyűjt. A szerkezet körülbelül öt kilogrammot nyom, és egyetlen töltéssel akár nyolc órán keresztül is képes működni, de a napelemnek köszönhetően bizonyos helyzetekben még tovább is aktív maradhat.
Egy Raspberry Pi mikroszámítógép futtatja azokat a mesterséges intelligencia-modelleket, amelyek képesek felismerni a környezeti veszélyeket. A rendszer jelenleg korallfehéredést, invazív fajokat és mikroműanyagokat tud azonosítani. Evan Budz tesztjei szerint a mesterséges korallzátonyokon 96 százalékos pontossággal ismerte fel a korallfehéredést.
Mit gondolnak a természettudósok az eszközről?
A robotteknős tesztelése eddig főként a nagyszülők medencéjében zajlott, ahol Evan Budz saját mesterséges korallzátonyt épített 3D nyomtatott elemekből. Az eszköz itt tanulta meg felismerni a különféle környezeti problémákat. Később ultrahangos érzékelőket és speciális világítást is kapott, hogy zavaros vízben is működni tudjon a robot. A projekt időközben komoly tudományos sikereket ért el:
- első helyet nyert a robotteknős az EU Fiatal Tudósok Versenyén 2025-ben, emellett
- a Canada-Wide Science Fair országos döntőjében is győzött több tízezer versenyző közül.
Hogyan tovább?
Evan Budz célja nem egyetlen robot elkészítése. A terve az, hogy a jövőben teljes robotteknős-flották figyeljék a tengeri ökoszisztémákat.
A rendszer nemcsak a korallzátonyok állapotát tudja nyomon követni, hanem mikroműanyag-szennyezést, invazív fajokat vagy más környezeti problémákat is képes azonosítani.
A projekt különlegessége, hogy a robot nem erőből, hanem a természet működését lemásolva próbálja védeni a tengeri élővilágot.
- Éppen ezért sok kutató szerint a jövő víz alatti robotjai egyre inkább az állatok mozgását utánozhatják majd - írja a Popular Science.