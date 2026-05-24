Zseniális találmány segíti a tengerek védelmét

A legtöbb víz alatti robot propellerekkel működik, amelyek zajt keltenek, felkavarják az üledéket és könnyen megzavarhatják a tengeri élőlényeket. Egy 15 éves kanadai diák azonban egészen más megoldást talált ki. Evan Budz egy teknős mozgását lemásoló robotteknőst épített, amely csendesen képes adatokat gyűjteni a víz alatt, miközben elemzi is környezetét.

A 15 éves kanadai diák maga tervezte, szerelte össze és tesztelte BURT-öt, a robotteknőst

Kép: Evan Budz

Mi adta a robotteknős ötletét

A fiú ötlete egy kempingezés alkalmával született meg, amikor Evan Budz meglátott egy csattogó teknőst a vízben úszni. A fiút lenyűgözte, mennyire simán és természetesen mozog az állat, anélkül hogy felkavarná maga körül a környezetét.

Innen jött a gondolat: olyan víz alatti robotot szeretne építeni, amely ugyanilyen „láthatatlanul” tudja megfigyelni a tengeri élővilágot. A fejlesztéshez videókat elemzett tengeri teknősök mozgásáról,

szakértőkkel beszélt egy helyi akváriumban, majd

saját maga tervezte meg a szerkezetet 3D-s modellezőprogramokkal.

A robot négy uszonyt kapott: az első kettő biztosítja az előrehaladást, a hátsók pedig az irányítást és a stabilitást segítik, akárcsak az igazi tengeri teknősöknél.

Mit tud a mesterséges intelligenciával működő robotteknős?

A BURT névre keresztelt – a Bionic Underwater Robotic Turtle rövidítése – robotteknős mozgását egy GPS-modul, mélységérzékelők és különféle navigációs szenzorok segítik, elején pedig egy kamera működik.

Előre beprogramozott útvonalon képes végighaladni a víz alatt, miközben folyamatosan adatokat gyűjt. A szerkezet körülbelül öt kilogrammot nyom, és egyetlen töltéssel akár nyolc órán keresztül is képes működni, de a napelemnek köszönhetően bizonyos helyzetekben még tovább is aktív maradhat.

Egy Raspberry Pi mikroszámítógép futtatja azokat a mesterséges intelligencia-modelleket, amelyek képesek felismerni a környezeti veszélyeket. A rendszer jelenleg korallfehéredést, invazív fajokat és mikroműanyagokat tud azonosítani. Evan Budz tesztjei szerint a mesterséges korallzátonyokon 96 százalékos pontossággal ismerte fel a korallfehéredést.