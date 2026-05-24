Zseniális találmány segíti a tengerek védelmét

Egy kanadai tinédzser olyan víz alatti eszközt fejlesztett, amely képes lehet észrevenni a tengeri ökoszisztémákat fenyegető problémákat. A mesterséges intelligenciával működő robotteknős a természet megzavarása nélkül képes felismerni korallfehéredést, invazív fajokat és mikroműanyagokat a víz alatt.
A legtöbb víz alatti robot propellerekkel működik, amelyek zajt keltenek, felkavarják az üledéket és könnyen megzavarhatják a tengeri élőlényeket. Egy 15 éves kanadai diák azonban egészen más megoldást talált ki. Evan Budz egy teknős mozgását lemásoló robotteknőst épített, amely csendesen képes adatokat gyűjteni a víz alatt, miközben elemzi is környezetét.

A 15 éves kanadai diák maga tervezte, szerelte össze és tesztelte BURT-öt, a robotteknőst
Kép: Evan Budz

Mi adta a robotteknős ötletét

A fiú ötlete egy kempingezés alkalmával született meg, amikor Evan Budz meglátott egy csattogó teknőst a vízben úszni. A fiút lenyűgözte, mennyire simán és természetesen mozog az állat, anélkül hogy felkavarná maga körül a környezetét. 

Innen jött a gondolat: olyan víz alatti robotot szeretne építeni, amely ugyanilyen „láthatatlanul” tudja megfigyelni a tengeri élővilágot. A fejlesztéshez 

  • videókat elemzett tengeri teknősök mozgásáról, 
  • szakértőkkel beszélt egy helyi akváriumban, majd 
  • saját maga tervezte meg a szerkezetet 3D-s modellezőprogramokkal. 

A robot négy uszonyt kapott: az első kettő biztosítja az előrehaladást, a hátsók pedig az irányítást és a stabilitást segítik, akárcsak az igazi tengeri teknősöknél.

Mit tud a mesterséges intelligenciával működő robotteknős?

A BURT névre keresztelt – a Bionic Underwater Robotic Turtle rövidítése – robotteknős mozgását egy GPS-modul, mélységérzékelők és különféle navigációs szenzorok segítik, elején pedig egy kamera működik. 

Előre beprogramozott útvonalon képes végighaladni a víz alatt, miközben folyamatosan adatokat gyűjt. A szerkezet körülbelül öt kilogrammot nyom, és egyetlen töltéssel akár nyolc órán keresztül is képes működni, de a napelemnek köszönhetően bizonyos helyzetekben még tovább is aktív maradhat.

Egy Raspberry Pi mikroszámítógép futtatja azokat a mesterséges intelligencia-modelleket, amelyek képesek felismerni a környezeti veszélyeket. A rendszer jelenleg korallfehéredést, invazív fajokat és mikroműanyagokat tud azonosítani. Evan Budz tesztjei szerint a mesterséges korallzátonyokon 96 százalékos pontossággal ismerte fel a korallfehéredést.

Mit gondolnak a természettudósok az eszközről?

Evan Budz, a kamasz fiú az Ontario-tón teszteli a robotteknős későbbi verzióját
Kép: Evan Budz

A robotteknős tesztelése eddig főként a nagyszülők medencéjében zajlott, ahol Evan Budz saját mesterséges korallzátonyt épített 3D nyomtatott elemekből. Az eszköz itt tanulta meg felismerni a különféle környezeti problémákat. Később ultrahangos érzékelőket és speciális világítást is kapott, hogy zavaros vízben is működni tudjon a robot. A projekt időközben komoly tudományos sikereket ért el:

  • első helyet nyert a robotteknős az EU Fiatal Tudósok Versenyén 2025-ben, emellett 
  • a Canada-Wide Science Fair országos döntőjében is győzött több tízezer versenyző közül.

Hogyan tovább?

Evan Budz célja nem egyetlen robot elkészítése. A terve az, hogy a jövőben teljes robotteknős-flották figyeljék a tengeri ökoszisztémákat. 

A rendszer nemcsak a korallzátonyok állapotát tudja nyomon követni, hanem mikroműanyag-szennyezést, invazív fajokat vagy más környezeti problémákat is képes azonosítani.

 A projekt különlegessége, hogy a robot nem erőből, hanem a természet működését lemásolva próbálja védeni a tengeri élővilágot. 

  • Éppen ezért sok kutató szerint a jövő víz alatti robotjai egyre inkább az állatok mozgását utánozhatják majd - írja a Popular Science.

 

