Újabb internetes őrület hódít, de ez most nagyon jól jöhet nekünk

Sokáig a rost számított az egyik legunalmasabb tápanyagnak, amelyről leginkább csak az emésztéssel kapcsolatban beszéltek. Most azonban a Tik-Tok egyik legnépszerűbb egészségtrendje lett. A gasztroenterológusok és táplálkozási szakértők szerint ez kivételesen egy hasznos internetes őrület lehet, mert a legtöbb ember valóban jóval kevesebb rostot fogyaszt, mint amennyire a szervezetének szüksége lenne.

Napi 25-38 gramm rost fogyasztása lenne ideális, legalább 5 különböző forrásból elfogyasztva

Fotó: CHASSENET / BSIP via AFP

Miért lett ennyire fontos a rost?

A szakértők szerint a legtöbb ember naponta csupán 10–15 gramm rostot fogyaszt, miközben az ajánlott mennyiség nagyjából 25–38 gramm lenne.

A kutatások alapján a megfelelő rostbevitel csökkentheti az elhízás,

a szív- és érrendszeri betegségek,

a 2-es típusú cukorbetegség és bizonyos daganatok, különösen a vastagbélrák kockázatát. A rost ráadásul kulcsszerepet játszik

a bélmikrobiom működésében is.

Az emberi bélrendszerben több billió mikroorganizmus él, amelyek az immunrendszerre, az anyagcserére, sőt még a hangulatra is hatással lehetnek. Ezeknek a mikrobáknak a legfontosabb „üzemanyaga” éppen a rost. Kutatások szerint a megfelelő rostbevitel a vércukorszint szabályozásában is segíthet, így nem meglepő, hogy összefüggésbe hozták az alacsonyabb halálozási kockázattal is.

Mely ételekben van a legtöbb rost?

Nemcsak a rost mennyisége számít, de az is, hogy azt változatos forrásból szerezzük be - ha minden nap ugyanazt a müzlit esszük, akkor még nincs letudva a napi rostszükségletünk

Fotó: JEAN PAUL CHASSENET / Mood4Food

A szakértők szerint a legjobb rostforrások a növényi alapú élelmiszerek. A teljes kiőrlésű gabonák, a zab, a bab, a lencse, az alma, a chia mag, az olajos magvak és a zöldségek különösen jó választásnak számítanak.

A rostoknak két fő típusa van. Az oldhatatlan rostok segítik az emésztést és a bélmozgást, míg

az oldható rostok hozzájárulhatnak a koleszterinszint és a vércukorszint szabályozásához.

A legtöbb természetes ételben mindkettő megtalálható valamilyen arányban. A dietetikusok szerint fontos, hogy ne csak egyetlen rostforrásra építsünk. Egy kutatás például azt találta, hogy azoknál az embereknél, akik hetente legalább 30 különböző növényi eredetű ételt fogyasztottak, változatosabb és egészségesebb volt a bélmikrobiom. Ezért javasolják a szakértők, hogy naponta legalább öt különböző rostforrást próbáljunk beépíteni az étrendbe.