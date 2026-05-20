Újabb internetes őrület hódít, de ez most nagyon jól jöhet nekünk

Sokáig a rost számított az egyik legunalmasabb tápanyagnak, amelyről leginkább csak az emésztéssel kapcsolatban beszéltek. Most azonban a Tik-Tok egyik legnépszerűbb egészségtrendje lett. A gasztroenterológusok és táplálkozási szakértők szerint ez kivételesen egy hasznos internetes őrület lehet, mert a legtöbb ember valóban jóval kevesebb rostot fogyaszt, mint amennyire a szervezetének szüksége lenne.
Miért lett ennyire fontos a rost?
A szakértők szerint a legtöbb ember naponta csupán 10–15 gramm rostot fogyaszt, miközben az ajánlott mennyiség nagyjából 25–38 gramm lenne.
A kutatások alapján a megfelelő rostbevitel csökkentheti
- az elhízás,
- a szív- és érrendszeri betegségek,
- a 2-es típusú cukorbetegség és bizonyos daganatok, különösen a vastagbélrák kockázatát. A rost ráadásul kulcsszerepet játszik
- a bélmikrobiom működésében is.
Az emberi bélrendszerben több billió mikroorganizmus él, amelyek az immunrendszerre, az anyagcserére, sőt még a hangulatra is hatással lehetnek. Ezeknek a mikrobáknak a legfontosabb „üzemanyaga” éppen a rost. Kutatások szerint a megfelelő rostbevitel a vércukorszint szabályozásában is segíthet, így nem meglepő, hogy összefüggésbe hozták az alacsonyabb halálozási kockázattal is.
Mely ételekben van a legtöbb rost?
A szakértők szerint a legjobb rostforrások a növényi alapú élelmiszerek. A teljes kiőrlésű gabonák, a zab, a bab, a lencse, az alma, a chia mag, az olajos magvak és a zöldségek különösen jó választásnak számítanak.
A rostoknak két fő típusa van.
- Az oldhatatlan rostok segítik az emésztést és a bélmozgást, míg
- az oldható rostok hozzájárulhatnak a koleszterinszint és a vércukorszint szabályozásához.
A legtöbb természetes ételben mindkettő megtalálható valamilyen arányban. A dietetikusok szerint fontos, hogy ne csak egyetlen rostforrásra építsünk. Egy kutatás például azt találta, hogy azoknál az embereknél, akik hetente legalább 30 különböző növényi eredetű ételt fogyasztottak, változatosabb és egészségesebb volt a bélmikrobiom. Ezért javasolják a szakértők, hogy naponta legalább öt különböző rostforrást próbáljunk beépíteni az étrendbe.
Miért nem szabad túlzásba vinni?
Bár a rost rendkívül hasznos, a szakértők szerint veszélyes lehet egyik napról a másikra drasztikusan megemelni a fogyasztását.
A túl gyors változás puffadást, hasi fájdalmat és fokozott gázképződést okozhat. Különösen fontos az óvatosság irritábilis bél szindróma, Crohn-betegség vagy más emésztőrendszeri problémák esetén.
Az orvosok szerint ilyenkor érdemes szakemberrel egyeztetni, mert nem minden rosttípus hat ugyanúgy minden ember szervezetére. A megfelelő folyadékbevitel szintén kulcsfontosságú. Ha valaki több rostot fogyaszt, de nem iszik elegendő vizet, az akár ronthatja is az emésztést.
Miért rajonganak ennyire a szakértők a rostért?
A táplálkozáskutatók szerint ritka, hogy egy internetes trend mögött ennyire erős tudományos háttér álljon. A rost ugyanis egyszerre támogatja az emésztést, a bélflórát, az anyagcserét és a szív egészségét.
A szakemberek ugyanakkor figyelmeztetnek: a cél nem az, hogy valaki extrém mennyiségű rostot fogyasszon. Egyes influenszerek napi 70–90 grammot ajánlanak, ami sok ember számára már túlzás lehet. A kutatók szerint a legfontosabb inkább a fokozatosság és a hosszú távon fenntartható étrend.
A rost valódi ereje ugyanis nem egy gyors trendben, hanem a mindennapi étkezési szokásokban rejlik - írja a npr.org.