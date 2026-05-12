A hongkongiak elpusztíthatatlan rozsdamentes acélt gyártanak

A zöldhidrogén előállítása az egyik legígéretesebb tisztaenergia-technológia, de a tengervíz használata eddig komoly anyagtudományi akadályokba ütközött. A sós közeg, a magas feszültség és a kloridionok rendkívül gyors korróziót okoznak a hagyományos anyagokban. Most azonban a Hongkongi Egyetem kutatói olyan rozsdamentes acélt fejlesztettek ki, amely egy eddig ismeretlen védelmi mechanizmus segítségével extrém körülmények között is stabil marad.

A Hongkongi Egyetem kutatói olyan rozsdamentes acélt fejlesztettek, amely a hidrogén tengervízből történő előállításához szükséges extrém körülményekkel szemben is ellenálló marad

Kredit: Hongkong Egyetem

Miért nem rozsdamentes acélt használnak jelenleg a hidrogéntermelésben?

A zöldhidrogént elektrolízissel állítják elő, amely során elektromos áram segítségével bontják szét a vizet hidrogénre és oxigénre.

A tengervíz ideális alapanyagnak tűnik, mert hatalmas mennyiségben áll rendelkezésre, csakhogy rendkívül agresszív kémiai környezetet jelent. A só és a kloridionok megtámadják a fémeket, miközben a nagy elektromos feszültség tovább gyorsítja a korróziót.

Emiatt a jelenlegi rendszerek gyakran drága titánalkatrészeket és nemesfém-bevonatokat használnak, amelyek jelentősen megemelik a hidrogéntermelés költségét.

Mitől különleges ez az új rozsdamentes acél?

A kutatók által fejlesztett SS-H2 nevű anyag egy úgynevezett „kettős passzivációs” védelmi rendszert hoz létre. A hagyományos rozsdamentes acéloknál a króm oxidrétege védi a fémet, de nagy feszültségnél ez a réteg lebomolhat.

Az új ötvözet esetében azonban egy második, mangánalapú védőréteg is kialakul, amely tovább stabilizálja a felületet. Ez azért lepte meg a kutatókat, mert a korróziókutatásban eddig inkább úgy gondolták, hogy a mangán rontja a rozsdamentes acél ellenállását.

Az új eredmények szerint viszont megfelelő környezetben éppen ez az elem biztosíthat extra védelmet.

Miért lehet ez áttörés a zöldenergia számára?

Az új anyag akár 1700 millivoltos környezetben is ellenálló maradt, miközben a hagyományos rozsdamentes acélok már jóval alacsonyabb feszültségnél károsodnak. Ez azért kulcsfontosságú, mert a vízbontáshoz szükséges elektrokémiai folyamatok extrém körülményeket hoznak létre. A kutatók szerint az SS-H2 teljesítménye már megközelíti a titánalapú ipari rendszerekét, miközben jóval olcsóbb lehet. Egy 10 megawattos elektrolizáló rendszer esetében az új rozsdamentes acél akár negyvened részére is csökkentheti bizonyos szerkezeti elemek költségét.