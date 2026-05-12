A hongkongiak elpusztíthatatlan rozsdamentes acélt gyártanak

A zöldhidrogén előállítása az egyik legígéretesebb tisztaenergia-technológia, de a tengervíz használata eddig komoly anyagtudományi akadályokba ütközött. A sós közeg, a magas feszültség és a kloridionok rendkívül gyors korróziót okoznak a hagyományos anyagokban. Most azonban a Hongkongi Egyetem kutatói olyan rozsdamentes acélt fejlesztettek ki, amely egy eddig ismeretlen védelmi mechanizmus segítségével extrém körülmények között is stabil marad.
Miért nem rozsdamentes acélt használnak jelenleg a hidrogéntermelésben?
A zöldhidrogént elektrolízissel állítják elő, amely során elektromos áram segítségével bontják szét a vizet hidrogénre és oxigénre.
A tengervíz ideális alapanyagnak tűnik, mert hatalmas mennyiségben áll rendelkezésre, csakhogy rendkívül agresszív kémiai környezetet jelent. A só és a kloridionok megtámadják a fémeket, miközben a nagy elektromos feszültség tovább gyorsítja a korróziót.
Emiatt a jelenlegi rendszerek gyakran drága titánalkatrészeket és nemesfém-bevonatokat használnak, amelyek jelentősen megemelik a hidrogéntermelés költségét.
Mitől különleges ez az új rozsdamentes acél?
A kutatók által fejlesztett SS-H2 nevű anyag egy úgynevezett „kettős passzivációs” védelmi rendszert hoz létre. A hagyományos rozsdamentes acéloknál a króm oxidrétege védi a fémet, de nagy feszültségnél ez a réteg lebomolhat.
Az új ötvözet esetében azonban egy második, mangánalapú védőréteg is kialakul, amely tovább stabilizálja a felületet. Ez azért lepte meg a kutatókat, mert a korróziókutatásban eddig inkább úgy gondolták, hogy a mangán rontja a rozsdamentes acél ellenállását.
Az új eredmények szerint viszont megfelelő környezetben éppen ez az elem biztosíthat extra védelmet.
Miért lehet ez áttörés a zöldenergia számára?
Az új anyag akár 1700 millivoltos környezetben is ellenálló maradt, miközben a hagyományos rozsdamentes acélok már jóval alacsonyabb feszültségnél károsodnak. Ez azért kulcsfontosságú, mert a vízbontáshoz szükséges elektrokémiai folyamatok extrém körülményeket hoznak létre. A kutatók szerint az SS-H2 teljesítménye már megközelíti a titánalapú ipari rendszerekét, miközben jóval olcsóbb lehet. Egy 10 megawattos elektrolizáló rendszer esetében az új rozsdamentes acél akár negyvened részére is csökkentheti bizonyos szerkezeti elemek költségét.
Miért tartják különösen fontosnak ezt a felfedezést?
A kutatás azért keltett nagy figyelmet, mert nem egyszerű bevonattal próbálja megvédeni a fémet, hanem magát az ötvözet működését alakítja át. Ez hosszú távon sokkal tartósabb és iparilag is stabilabb megoldást jelenthet. A Hongkongi Egyetem kutatói a Materials Today folyóiratban publikálták eredményeiket, és már több szabadalmat is benyújtottak az új technológiára.
- A fejlesztés ráadásul már kilépett a laboratóriumból: a kutatócsoport beszámolója szerint Kínában már tonnaszám gyártják az új rozsdamentes acél huzalváltozatát, amelyet a jövőben hidrogéntermelő rendszerekben használhatnak fel - írja a Science Daily.