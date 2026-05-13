Egyetlen rubin miatt figyel az egész világ Mianmarra

A világ egyik leghíresebb drágakővidékén újabb rendkívüli felfedezés történt. A mianmari Mogok térségében egy 2,2 kilogrammos, körülbelül 11 ezer karátos rubint találtak, amelyet már most a valaha előkerült egyik legkülönlegesebb drágakőként emlegetnek. A rubin mérete önmagában is ritkaságnak számít, de a szakértők szerint a színe és tisztasága teszi igazán kivételessé.
Miért számít különlegesnek ez a rubin?
A mianmari állami média szerint a drágakő lilásvörös árnyalatú, enyhén sárgás tónusokkal, és rendkívül magas minőségi besorolást kapott. Bár a Mogok régióban 1996-ban már találtak egy még nagyobb, 21 450 karátos rubint, a mostani leletet értékesebbnek tartják a tisztasága és a színe miatt. A világ legkeresettebb rubinjai ugyanis az úgynevezett „galambvér” árnyalatot közelítik meg: ez az élénk, mély vörös szín a legdrágább drágakövek sajátja.
Miért ilyen értékesek a mianmari rubinok?
A Mogok-völgy évszázadok óta legendás hely a drágakő-kereskedelemben. Császárok, királyok és hadurak harcoltak a térség feletti uralomért, mert innen kerülnek elő a világ legértékesebb rubinjai.
Keménysége a Mohs-skálán 9-es, vagyis közvetlenül a 10-es keménységű gyémánt mögött áll, ezért rendkívül tartós drágakőnek számít. A kiváló minőségű természetes rubinok ára gyakran meghaladja a hasonló méretű gyémántokét is.
Mi növeli még a mostani lelet értékét?
A természetes rubinokban általában apró belső zárványok találhatók, amelyek alapján a szakértők azonosítani tudják eredetüket.
A most talált kőnél azonban a jelentések szerint különösen jó tisztaságot figyeltek meg, ami ritka ilyen hatalmas méret mellett.
A legtöbb rubint hőkezeléssel javítják, hogy élénkebb legyen a színük, de a természetes, kezeletlen példányok sokkal értékesebbek. A most előkerült drágakő pontos értékét egyelőre nem hozták nyilvánosságra, de a legjobb minőségű mogoki rubinok több millió dollárért cserélnek gazdát a nemzetközi piacon.
Miért övezi ekkora érdeklődés a rubinokat?
A rubint évszázadok óta a „drágakövek királyának” nevezik. A történelem során a hatalom, a szenvedély és a gazdagság jelképe volt, ezért gyakran díszítette királyi koronák és ékszerek központi darabjait, de ma is az egyik legkeresettebb drágakő a világon.
- A mostani mianmari lelet azért is keltett hatalmas figyelmet, mert rendkívül ritka, hogy ekkora méretű és ilyen jó minőségű rubin kerüljön elő egyszerre - írja a Science Alert.
A rubin a korund ásvány vörös változata, melynek színét a benne található króm adja. A más – nem vörös - színű korundot hívják zafírnak.