Egyetlen rubin miatt figyel az egész világ Mianmarra

A világ egyik leghíresebb drágakővidékén újabb rendkívüli felfedezés történt. A mianmari Mogok térségében egy 2,2 kilogrammos, körülbelül 11 ezer karátos rubint találtak, amelyet már most a valaha előkerült egyik legkülönlegesebb drágakőként emlegetnek. A rubin mérete önmagában is ritkaságnak számít, de a szakértők szerint a színe és tisztasága teszi igazán kivételessé.

A drágakövek értékét nemcsak a méret határozza meg, hanem a méret, a szín és a tisztaság együttese. A most talált rubin mindhárom területen rendhagyó

Fotó: Myanmar Radio And Television/AFP

Miért számít különlegesnek ez a rubin?

A mianmari állami média szerint a drágakő lilásvörös árnyalatú, enyhén sárgás tónusokkal, és rendkívül magas minőségi besorolást kapott. Bár a Mogok régióban 1996-ban már találtak egy még nagyobb, 21 450 karátos rubint, a mostani leletet értékesebbnek tartják a tisztasága és a színe miatt. A világ legkeresettebb rubinjai ugyanis az úgynevezett „galambvér” árnyalatot közelítik meg: ez az élénk, mély vörös szín a legdrágább drágakövek sajátja.

Miért ilyen értékesek a mianmari rubinok?

A Mogok-völgy évszázadok óta legendás hely a drágakő-kereskedelemben. Császárok, királyok és hadurak harcoltak a térség feletti uralomért, mert innen kerülnek elő a világ legértékesebb rubinjai.

Keménysége a Mohs-skálán 9-es, vagyis közvetlenül a 10-es keménységű gyémánt mögött áll, ezért rendkívül tartós drágakőnek számít. A kiváló minőségű természetes rubinok ára gyakran meghaladja a hasonló méretű gyémántokét is.

Mi növeli még a mostani lelet értékét?

A természetes rubinokban általában apró belső zárványok találhatók, amelyek alapján a szakértők azonosítani tudják eredetüket.

A most talált kőnél azonban a jelentések szerint különösen jó tisztaságot figyeltek meg, ami ritka ilyen hatalmas méret mellett.

A legtöbb rubint hőkezeléssel javítják, hogy élénkebb legyen a színük, de a természetes, kezeletlen példányok sokkal értékesebbek. A most előkerült drágakő pontos értékét egyelőre nem hozták nyilvánosságra, de a legjobb minőségű mogoki rubinok több millió dollárért cserélnek gazdát a nemzetközi piacon.