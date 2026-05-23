Idilli életet élt a haláltábor szomszédságában

Rudolf Höss már 15 éves korában belépett a német hadseregbe, és 22 évesen, amikor csatlakozott a náci párthoz, megtagadta a katolikus egyházat. Az első világháború utáni években egy paramilitáris csoport tagjaként részt vett egy gyilkosságban. A börtönben stréberen, eminensen viselkedett, és ez később is jellemző volt rá. Himmler felhívására Höss 1934-ben belépett az SS-be. Itt a koncentrációs táborok őrségébe helyezték át, és Dachauban, majd a sachsenhauseni koncentrációs táborban szolgált. Az igyekvő és precíz SS-tisztet Sziléziába küldték 1940-ben, hogy felügyelje egy új láger felépítését az auschwitzi volt lovassági laktanya területén. Höss náci karrierje itt érte el a csúcsát. A vezetése alatt Auschwitz az eredeti egyetlen táborból egy egész lágerrendszerré nőtt, amely 8 ezer hektárt foglalt el.

Az auschwitzi láger vezetői: Richard Baer, Josef Mengele és a jobb szélen Rudolf Höss, a lágerparancsnok

1941 júniusában Hösst Berlinbe rendelték, Himmlerhez, aki személyesen adott parancsot arra, hogy készítse fel Auschwitzot a várható tömeges kivégzésekre, az Endlösungra.

Kaptam egy parancsot, és végre kellett hajtanom. Hogy szükséges volt-e a zsidók tömeges elpusztítása, erről nem alakítottam ki véleményt.

A tervről senkinek nem volt szabad beszélnie.

Rudolf Höss borzalmas terve: az elgázosítás vérfagyasztó módszere

Höss 1941-ben nyarának végén meglátogatta a treblinkai haláltábort, hogy tanulmányozza a tömeggyilkolási módszereket. A kötelességtudó gyilkos aztán javított az elgázosítás folyamatán.

Treblinkával ellentétben mi, Auschwitzban megpróbáltuk elhitetni a rabokkal, hogy tetvetlenítésre visszük őket, de néha nehézségeink támadtak. Az asszonyok gyakran a ruháik alá rejtették a gyerekeiket. De ha a gyermekeket megtaláltuk, természetesen megöltük őket.

Höss, bár a háború után csak egy kis fogaskerékként jellemezte magát, és váltig állította, hogy ő a foglyok jóllétéért akart tenni, már 1941 szeptemberében saját maga kísérletezett az iparosított tömeggyilkossággal.

Gázálarcban figyeltem kintről. Szinte azonnal végzett a rabokkal a Zyklon B gáz. Megnyugtatott az eredmény, mert a zsidókérdés megoldása előtt senki nem tudta, hogyan lehet kivitelezni az elvárt tömeges kivégzéseket.

Az auschwitzi gázkamrák eleinte a fák közé rejtett, kisebb bunkerek voltak, és csak később építették meg a négy hírhedt, nagy, iparszerű tömeggyilkosságra alkalmas gázkamrát a krematóriumokkal együtt. Höss így lamentált erről:

Nem maga a kivégzés volt a problematikus. Az őröknek sem kellett erőszakot alkalmazniuk, mert a rabok maguktól bementek a gázkamrába, amelyről azt hitték, hogy fertőtlenítő fürdő. Persze, a víz helyett a gázt kapták. Félóra alatt 2 ezer embert könnyedén meg lehetett semmisíteni, de nagyon sokáig tartott a holttestek elégetése.