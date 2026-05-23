Idilli életet élt a haláltábor szomszédságában

Rudolf Höss már 15 éves korában belépett a német hadseregbe, és 22 évesen, amikor csatlakozott a náci párthoz, megtagadta a katolikus egyházat. Az első világháború utáni években egy paramilitáris csoport tagjaként részt vett egy gyilkosságban. A börtönben stréberen, eminensen viselkedett, és ez később is jellemző volt rá. Himmler felhívására Höss 1934-ben belépett az SS-be. Itt a koncentrációs táborok őrségébe helyezték át, és Dachauban, majd a sachsenhauseni koncentrációs táborban szolgált. Az igyekvő és precíz SS-tisztet Sziléziába küldték 1940-ben, hogy felügyelje egy új láger felépítését az auschwitzi volt lovassági laktanya területén. Höss náci karrierje itt érte el a csúcsát. A vezetése alatt Auschwitz az eredeti egyetlen táborból egy egész lágerrendszerré nőtt, amely 8 ezer hektárt foglalt el.
1941 júniusában Hösst Berlinbe rendelték, Himmlerhez, aki személyesen adott parancsot arra, hogy készítse fel Auschwitzot a várható tömeges kivégzésekre, az Endlösungra.
Kaptam egy parancsot, és végre kellett hajtanom. Hogy szükséges volt-e a zsidók tömeges elpusztítása, erről nem alakítottam ki véleményt.
A tervről senkinek nem volt szabad beszélnie.
Rudolf Höss borzalmas terve: az elgázosítás vérfagyasztó módszere
Höss 1941-ben nyarának végén meglátogatta a treblinkai haláltábort, hogy tanulmányozza a tömeggyilkolási módszereket. A kötelességtudó gyilkos aztán javított az elgázosítás folyamatán.
Treblinkával ellentétben mi, Auschwitzban megpróbáltuk elhitetni a rabokkal, hogy tetvetlenítésre visszük őket, de néha nehézségeink támadtak. Az asszonyok gyakran a ruháik alá rejtették a gyerekeiket. De ha a gyermekeket megtaláltuk, természetesen megöltük őket.
Höss, bár a háború után csak egy kis fogaskerékként jellemezte magát, és váltig állította, hogy ő a foglyok jóllétéért akart tenni, már 1941 szeptemberében saját maga kísérletezett az iparosított tömeggyilkossággal.
Gázálarcban figyeltem kintről. Szinte azonnal végzett a rabokkal a Zyklon B gáz. Megnyugtatott az eredmény, mert a zsidókérdés megoldása előtt senki nem tudta, hogyan lehet kivitelezni az elvárt tömeges kivégzéseket.
Az auschwitzi gázkamrák eleinte a fák közé rejtett, kisebb bunkerek voltak, és csak később építették meg a négy hírhedt, nagy, iparszerű tömeggyilkosságra alkalmas gázkamrát a krematóriumokkal együtt. Höss így lamentált erről:
Nem maga a kivégzés volt a problematikus. Az őröknek sem kellett erőszakot alkalmazniuk, mert a rabok maguktól bementek a gázkamrába, amelyről azt hitték, hogy fertőtlenítő fürdő. Persze, a víz helyett a gázt kapták. Félóra alatt 2 ezer embert könnyedén meg lehetett semmisíteni, de nagyon sokáig tartott a holttestek elégetése.
A náci lágerparancsnok végül folyamatosan üzemelő, kifejezetten a tömeggyilkosságokhoz tervezett krematóriumokat építtetett.
Auschwitz, az édenkert
Amíg a fenti borzalmak történtek a szögesdróton belül, alig 10-12 méterre a tábortól a győztesek gondtalan életét élte a tökéletes náci család. Höss, felesége és a gyerekei pontosan úgy töltötte a mindennapjait, ahogy sok százezer német család. Reggel az apa munkába ment – ami itt azt jelentette, hogy felült a kedvenc lovára, és belovagolt a lágerbe. Az öt gyerek közül a nagyok rohantak az iskolába. A legkisebb Höss 1943-ban született Auschwitzban, rá az anya, Hedwig és a dada vigyázott.
A háztartásban rabok dolgoztak, de ahogy Frau Höss hangsúlyozta:
Egyikük sem zsidó!
A példás férj és családapa magas kerítést húzatott a ház köré, és gyorsan növő fákat ültetett a kertjébe, hogy a gyerekei ne lássák a krematóriumok kéményeit. Emellett egy helybelit megbízott azzal, hogy egész nap járassa a motorkerékpárját, hogy ne lehessen hallani a láger borzalmas, folyamatos háttérzaját.
A kert volt a családi kikapcsolódás központja. A feleség, Hedwig megszállottan ültette a virágokat. A kertben építettek egy kis medencét is, ahol a gyerekek a többi SS-tiszt gyerekeivel játszhattak nyáron. Rudolf Höss az otthoni játék mellett gyakran vitte el a gyerekeit csónakázni, vagy horgászni.
Brigitte, a lágerparancsnok legidősebb lánya azt mondta a család auschwitzi éveiről és az apjáról:
A legkedvesebb ember volt a világon. Nagyon jó volt hozzánk.
A náci eszménykép azonban mégsem bizonyult tökéletesnek. Kiderült, megcsalta a feleségét, méghozzá egy fogolynővel, aki ráadásul teherbe esett. A lágerparancsnokot a botrány miatt áthelyezték, de más beosztásból is ő irányíthatta a magyarországi deportáltak megsemmisítését. 56 nap alatt 430,000 magyar zsidót gyilkoltatott meg.
A hóhért kivégzik
A volt auschwitzi hó a bukás után kertészként dolgozott, majd a britek elfogták 1946-ban. Höss a nürbergi perben ezt mondta:
Ameddig én voltam Auschwitz parancsnoka, 2 és fél millió embert gázosítottunk el a lágerben, és még félmillió halhatott meg egyéb okból. A maradékot rabszolgaként használtuk az ipari lágerekben.
Amikor Hösst azzal vádolta az ügyész, hogy 3,5 millió embert gyilkoltatott le, dühösen így felelt:
Ez tévedés. Csak 2,5 milliót ölettem meg, a többiek csak éhen haltak vagy betegség ölte meg őket.
- Höst végül 1947-ben a lengyel bíróság ítélte halálra, és az egykori villája mellett, a láger kerítésénél akasztották fel.