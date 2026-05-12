Meghökkentő felfedezés született egy rettegett betegségről

A skizofrénia az egyik legösszetettebb pszichiátriai betegség, amely alapjaiban változtathatja meg a valóság érzékelését – a betegség a gondolkodás, az érzelmek és a viselkedés zavarával jár. A kutatók felfigyeltek arra a jelenségre, hogy a veleszületett kérgi vaksággal élő embereknél gyakorlatilag nem fordul elő skizofrénia. Egyre több kutatás utal jelenleg is arra, hogy a betegség kialakulásában az érzékelés és az agy előrejelző rendszere játszik kulcsszerepet.

A skizofrénia gyakran jár hallucinációkkal és téveszmékkel

Mi az összefüggés a skizofrénia és a vakság között?

A kutatók már az 1950-es években felfigyeltek arra, hogy a veleszületett kérgi vaksággal élő embereknél szinte nem fordul elő skizofrénia. A jelenséget később nagy népességvizsgálatok is megerősítették.

Egy nyugat-ausztráliai kutatásban közel félmillió, 1980 és 2001 között született gyermeket követtek nyomon, és bár közülük 1870 embernél alakult ki skizofrénia, a kérgi vaksággal élő 66 résztvevő közül egynél sem jelent meg a betegség.

A tudósok szerint különösen fontos, hogy ez a védőhatás kizárólag a kérgi vakságnál figyelhető meg, amelyet az agy látóközpontjának sérülése okoz. Azok, akik később veszítették el látásukat, vagy akiknél a szem károsodott, továbbra is érintettek lehetnek.

Hogyan kapcsolódik a látás a skizofrénia kialakulásához?

A kutatók ma már úgy gondolják, hogy a skizofrénia az agy előrejelző rendszerének zavara lehet. Az emberi agy folyamatosan megpróbálja értelmezni a külvilágot: előrejelzéseket készít, majd összeveti azokat az érzékszervekből érkező információkkal. Skizofrénia esetén ez a rendszer hibásan működhet, ezért jelentéktelen vagy véletlenszerű ingerek is túl nagy jelentőséget kaphatnak. Emiatt a gondolatok, hangok vagy érzések könnyen összemosódhatnak a valósággal.

Miért változtatja meg az agyat a korai látáshiány?

A látókéreg az agy egyik legösszetettebb és legsűrűbben összekapcsolt területe. Nemcsak a látásban vesz részt, hanem a figyelemben, a tanulásban és az érzelmi feldolgozásban is. Ha ez a terület születéstől kezdve nem kap vizuális információt, az agy másképp kezd fejlődni.

A képalkotó vizsgálatok szerint a veleszületett kérgi vaksággal élő embereknél a látókéreg részben más feladatokat vesz át, például a nyelvi vagy memóriafolyamatok támogatását. A kutatók feltételezése szerint ez az átszerveződés stabilabbá teheti az agy valóságértelmező rendszerét.

Miért lehet fontos ez a jövő kezelései szempontjából?

A jelenlegi kezelések főként a dopaminrendszert célozzák, de ezek nem mindenkinél működnek megfelelően, és súlyos mellékhatásaik is lehetnek. A kutatók ezért egyre inkább olyan folyamatokat vizsgálnak, amelyek az érzékeléshez és a tanuláshoz kapcsolódnak. Több új kutatás összpontosít jelenleg a glutamátrendszerre, amely fontos szerepet játszik az idegsejtek közötti kommunikációban és az információk szűrésében.