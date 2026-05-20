Titokzatos jelek érkeztek a Földre – megfejthetik a fizika legnagyobb rejtélyét

A sötét anyag a becslések szerint a világegyetem anyagának több mint 85 százalékát teszi ki. Közvetlenül azonban nem figyelhető meg, mivel nem lép kölcsönhatásba a fénnyel vagy az elektromágneses erőkkel. Jelenlétét és hatását kizárólag a gravitáció alapján feltételezik a tudósok. Az ütköző fekete lyukak megfigyelése egy új módszert kínálhat ennek a láthatatlan anyagnak a vizsgálatára – írja a Science Daily.

Olyan jelet azonosítottak a fekete lyukak összeolvadásából származó gravitációs hullámokban, amely a sötét anyag jelenlétére utalhat

Fotó: M. KORNMESSER / EUROPEAN SPACE AGENCY/NASA

A sötét anyag nyomában: gravitációs hullámok elemzése

Amikor a nagy tömegű fekete lyukak egymás felé közelednek és összeolvadnak, gravitációs hullámokat, azaz téridő-fodrozódásokat keltenek. A fizikusok kidolgoztak egy eljárást, amivel azonosíthatóvá válhat, ha a fekete lyukak az ütközés előtt sűrű sötétanyag-felhőkön haladnak keresztül. Elemzésük során az LVK első három megfigyelési időszakának 28 legtisztább jelét vizsgálták meg. Huszonhét esemény az üres térben történő összeolvadás jellemzőit mutatta.

A GW190728 azonosítójú jel mintázata azonban a sötét anyaggal való kölcsönhatás nyomait tartalmazhatja.

A 2019 nyarán észlelt esemény során két fekete lyuk olvadt össze, ezek együttes tömege a Napénak mintegy hússzorosa volt.

A sötét anyag sűrűségének növekedése

A sötét anyag pontos összetétele ismeretlen. Az egyik elmélet szerint rendkívül kis tömegű ún. skalár részecskékből állhat, amelyek a fekete lyukak közelében hullámokként viselkednek. Amikor ezek a hullámok találkoznak egy gyorsan forgó fekete lyukkal, annak forgási energiája átadódhat a sötét anyagnak, drámaian megnövelve a sűrűségét. Ezt a folyamatot szuperradianciának nevezik. Ha a sűrűség kellően nagyra nő, a sötét anyag módosíthatja a fekete lyukak ütközésekor keletkező gravitációs hullámokat.

Szimulációk és a módszer alkalmazása

A kutatók részletes szimulációkat készítettek a fekete lyukak összeolvadásáról. A modellezés során változtatták a fekete lyukak tömegét, méretét, valamint a környező sötét anyag paramétereit. Ennek alapján megjósolták a gravitációs hullámok viselkedését egy sűrű sötétanyag-környezetben.

Bár a GW190728 jel egyezést mutatott a sötétanyag-forgatókönyvvel, a tudósok hangsúlyozzák, hogy a statisztikai szignifikancia jelenleg nem elég magas a sötét anyag felfedezésének kimondásához.

A módszer és a növekvő számú gravitációs hullám-megfigyelés azonban lehetővé teszi, hogy a jövőben az adatokat célzottan vizsgálják a sötét anyag jelei után kutatva.