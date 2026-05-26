Vége a stroke-nak? Úgy tűnik, megvan az áttörés

A kutatók több mint 12 ezer beteget vizsgáltak 37 országban az OCEANIC-STROKE nevű klinikai kutatás során. A résztvevők korábban nem szív eredetű stroke-on vagy átmeneti agyi keringési zavaron estek át. A vizsgálat középpontjában az asundexian nevű kísérleti gyógyszer állt, amely más módon avatkozik be a véralvadási folyamatokba, mint a jelenleg használatos kezelések.

Új gyógyszer hozhat áttörést a stroke megelőzésében

Fotó: SCIENCE PHOTO LIBRARY / R3F

Miért jelenthet áttörést az új stroke elleni gyógyszer?

A jelenlegi véralvadásgátló kezelések egyik legnagyobb problémája, hogy miközben csökkentik az újabb vérrögök kialakulásának esélyét, egyben növelhetik a veszélyes vérzések kockázatát is. Az új készítmény ezt próbálja elkerülni. A kutatás szerint az asundexiant szedő betegek körében 26 százalékkal kevesebb ismételt stroke fordult elő, mint a placebo-csoportban. A gyógyszer emellett a súlyos szív- és érrendszeri események számát is mérsékelte.

Hogyan működik és miért áttörés az új készítmény?

Az asundexian a véralvadásban szerepet játszó XIa faktor nevű fehérjét gátolja. Ez a fehérje a kutatók szerint fontos szerepet játszik a veszélyes vérrögök kialakulásában, ugyanakkor kevésbé szükséges a normál vérzéscsillapításhoz. Emiatt a gyógyszer képes lehet úgy csökkenteni a vérrögképződést, hogy közben nem gyengíti jelentősen a szervezet természetes védekező mechanizmusát. A vizsgálatok alapján a készítmény mellett nem nőtt a súlyos vérzések száma.

Milyen eredményeket értek el a kutatás során?

A résztvevők átlagéletkora 68 év volt, minden negyedik beteg pedig idősebb volt 75 évesnél. A kutatás során a betegek vagy az új gyógyszert vagy pedig placebót kaptak a hagyományos vérlemezke-gátló kezelés mellett. Az eredmények szerint az asundexiant szedők között ritkábban fordult elő halálos vagy maradandó károsodást okozó stroke. A kutatók szerint ez különösen fontos eredmény, mert a korábbi hasonló próbálkozások vagy nem bizonyultak elég hatékonynak, vagy túl nagy vérzési kockázattal jártak.

Mikor jelenhet meg a gyakorlatban az új kezelés?

Az OCEANIC-STROKE az első sikeresen lezárult harmadik fázisú klinikai vizsgálat volt, amely ilyen típusú véralvadásgátlót tesztelt stroke-megelőzésre. A kutatók szerint az eredmények új irányt nyithatnak a hosszú távú kezelésben, de további vizsgálatokra még szükség lesz a széles körű alkalmazás előtt - írja a SciTech Daily.