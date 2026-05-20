Rájöttek, mikor a legveszélyesebb hízni – brutálisan nőhet a rák esélye

Svéd kutatók több mint 630 ezer ember egészségügyi adatait elemezték. A résztvevők testsúlyát 17 és 60 éves koruk között több alkalommal is feljegyezték. A szakemberek ezeket a mérési eredményeket összevetették a daganatos megbetegedések előfordulásával, hogy jól kivehető mintázatokat azonosítsanak. A korábbi vizsgálatok többsége csupán egyetlen időpontban, vagy két mérés között eltelt időszakban vizsgálta a testsúlyt. A legfrissebb kutatás viszont arra fókuszált, hogy a súlyváltozásokat folyamatában, a teljes életút során nyomon kövesse.

Nem mindegy, mely életkorban következik be a súlygyarapodás

A súlygyarapodás üteme és a nemek közötti eltérések

Kimutatták, hogy a gyors hízás életkortól függetlenül növelte többféle ráktípus kockázatát. Mindkét nemnél fokozott volt a vesesejtes karcinóma és az agyalapi mirigy daganatainak esélye. Férfiaknál a gyors súlygyarapodás elsősorban a májrák és a nyelőcső adenokarcinómájának kockázatát növelte.

Ez az összefüggés a férfiaknál különösen akkor volt erős, ha a hízás 45 éves kor előtt történt. A háttérben a krónikus gyulladás, az inzulinrezisztencia és a refluxbetegség (GERD) állhat.

Nők esetében az endometrium (méhnyálkahártya) rákjának kockázata emelkedett meg leginkább a gyors hízás hatására. Számukra a 30 éves kor utáni súlygyarapodás jelentette a legnagyobb veszélyt, amely a kutatók szerint a középkorúaknál jelentkező hormonális változásokkal hozható összefüggésbe.

A fiatalkori testsúly szerepe

Bizonyos daganatok, például a hasnyálmirigyrák esetében a kockázat leginkább a 17 éves korban mért testsúlytól függött. Ezeknél a betegségeknél kevésbé volt meghatározó, hogy a későbbiekben mikor és mennyit változott az érintettek súlya.

Az adatokból az is kiderült, hogy minél fiatalabb korban alakult ki az elhízás, annál magasabb volt a rák kialakulásának esélye.

Összességében a nemünk, a hízás időpontja és gyorsasága, valamint a rák fajtája egyaránt beleszól a kockázatba.

A kutatás korlátai

A tanulmány átfogó képet ad a súlygyarapodás és a daganatok kapcsolatáról, de megfigyelésen alapuló adatokból dolgozik, így ok-okozati viszonyt nem tud közvetlenül bizonyítani. Az elemzés során bizonyos tényezőket, például a résztvevők táplálkozási és testmozgási szokásait nem tudták figyelembe venni, pedig ezek befolyásolhatták az eredményeket. Az eredmények megerősítik egy korábbi, a halálozási kockázatot vizsgáló tanulmány megállapításait is. A kutatók kiemelik, hogy az elhízás csökkentése önmagában mérsékli a rák kockázatát, de a megelőzési stratégiákat érdemes lenne személyre szabni a betegek neme és életkora alapján.