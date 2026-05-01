Súlyos járvány tombolt Svájcban; meg fog lepődni, hogyan állították meg

Svájc ma a pontosság, az innováció, a luxus és a jólét globális ikonja. A nem is olyan távoli múltban azonban az emberi szenvedés példájaként tartották számon. A XIX. században, amikor a turizmus épp csak kezdett fellendülni az idilli alpesi völgyekben, a geográfus Elisée Reclus így írta le az ott élőket 1875-ben: „E bátor hegyvidéki emberek mellett, akik széles mellkassal és éles tekintettel, rendíthetetlen léptekkel hágnak a sziklás magaslatokra, nyomorúságos élő hústömegek vonszolják magukat, a kretének, akik lelógó golyvájuktól terhelten élnek." A számos forrás közül az első, amely ugyanerről számolt be, 1756-ból származik. A mű Denis Diderot és Jean le Rond d’Alembert enciklopédiája volt: „A kretén elnevezést egy bizonyos embercsoportra használják, amely nagy számban születik Valais-ban, különösen annak fővárosában, Sionban. Siketek, némák, szellemileg tompák, még az ütésekkel szemben is alig érzékenyek, és olyan golyvájuk van, amely egészen az övükig lóg; mindezek ellenére azonban rendkívül szelíd természetűek. Képtelenek eszméket alkotni, csupán közvetlen szükségleteik erős késztetése vezérli őket, és mindenféle érzéki élvezetnek átadják magukat, mivel egyszerű gondolkodásuk nem teszi lehetővé számukra, hogy ebben bármiféle bűnt felismerjenek. Valais jóhiszemű lakói ezeket a kreténeket háztartásuk őrzőangyalainak tekintik, és azok, akiknek nincs ilyen személyük, attól tartanak, hogy az Ég nem tekint rájuk jóindulattal. Ennek a kretenizmusnak az okai és következményei nehezen feltárhatók. Rossz higiénia, nevelés, e völgyek túlzott melege, a vizek, sőt még maga a golyva is – mindez közös e vidék minden gyermekében. És mégsem születik mindenki kreténnek." A neves francia író, Victor Hugo az 1839-es svájci látogatásakor így tréfálkozott: "Az Alpok sok idiótát nevel."
A svájci járvány: mi jellemző a kretenizmusra?
A kretenizmus súlyos testi és szellemi fejlődési rendellenességgel jár. A Házipatika portál szerint:
Az érintettek feje nagy, a kutacsuk nem záródik, arcuk széles és lapos, szemük távol ülő, nyelvük kilógó, késleltetett fogáttörés jellemző rájuk. A kicsik bőre vastag, emellett jellemző rájuk a bőrszárazság és a száraz hámlás is. A betegség fő tünete az, hogy az érintett gyerekek mentálisan súlyosan sérültek, gyakran siketek és kancsalok is. A tünetek általában már az újszülöttön is látszanak, de enyhébb esetekben megesik, hogy csak később veszik észre a betegséget.
A kretenizmusban szenvedő embereknél gyakran törpenövés is megfigyelhető, és jellemző tünet a nyak duzzanata, az úgynevezett golyva is.
Már a római korban is ismert volt, hogy ez a betegség különösen az alpesi régiókban fordul elő. A Napóleon Bonaparte által elrendelt 1810-es népszámlálás Valais kantonban megállapította, hogy a 70 ezer lakos közül mintegy 4 ezren ebben a betegségben szenvednek. A járvány XX. század elején bekövetkezett felszámolása előtt úgy becsülték, hogy a legmagasabban fekvő völgyekben, egyes falvakban a lakosság 90 százalékának volt golyvája, és akár 2 százalékuk is szenvedhetett kretenizmusban.
A ma már sértőnek tekintett „kretén" kifejezés a legelfogadottabb magyarázat szerint a „crestin” szóból ered, amely viszont a latin christianus (keresztény) szóból származik. Valószínűleg eufemisztikus módon használták a rejtélyes betegségben szenvedők megnevezésére. Azt sugallhatták, hogy a betegek ennek ellenére teljes értékű keresztények, sőt ártatlanok, és ezért Isten kegyeltjei.
Valami baj van az Alpokban
A betegek az alpesi völgyekben turistalátványossággá váltak, ugyanakkor az orvostudomány számára fontos esettanulmányt jelentettek. Számos magyarázat született: rossz higiénia, beltenyészet, páratartalom, gyenge vízminőség…
A valódi ok azonban nem egy külső tényező jelenléte volt, hanem épp annak hiánya. A kretenizmust valójában a jódhiányos táplálkozás okozza.
Ez az elem nagy mennyiségben megtalálható az óceánokban, és a jód az ősi tengerek visszahúzódása után került a talajba. Az utolsó jégkorszak idején azonban az Alpok térségét borító hatalmas jégtakaró több száz méter vastagságban felőrölte az altalajt, és fokozatosan „kimosta” belőle a jódot. Csak 1965-ben bizonyította be a bázeli orvos, Franz Merke, hogy az egykori jégtakaró kiterjedése pontosan egybeesik a golyva által endémiásan érintett területekkel.
A jód elengedhetetlen a pajzsmirigy megfelelő működéséhez – ez egy vékony, pillangó alakú mirigy a nyak alsó részén, amely kulcsszerepet játszik az anyagcserében, a növekedésben és a fejlődésben. Ha a szervezet nem jut elegendő jódhoz, a pajzsmirigy megduzzad, hogy minél több jódot tudjon felvenni, ami pajzsmirigy-alulműködéshez és golyvához vezet. Terhesség alatt a jódhiány a magzatnál kretenizmust okozhat.
Kulcsfontosságú felismerés
Ahogy a Tages-Anzeiger egy részletes cikke felidézi, az első, aki megcáfolta hiedelmeit a betegségről, az Adliswil városából származó orvos, Heinrich Hunziker volt. 1914 májusában egy mindössze 24 oldalas tanulmányban kifejtette, hogy a pajzsmirigy egyszerűen azért duzzad meg, mert „éhezik” egy hiányzó tápanyagra, a jódra.
Mások is eljutottak hasonló felismerésre, például a genfi születésű Jean-François Coindet közel egy évszázaddal korábban. Hunziker azonban rájött, hogy a jód nem gyógyszer, amelyet nagy dózisban kell adni – ez a tévedés Coindetnek és különösen sok betegének súlyos következményekkel járt –, hanem az étrend alapvető összetevője, amelyet kis mennyiségben kell pótolni.
A kretenizmus felszámolásának másik kulcsszereplője a valais-i orvos, Otto Bayard volt. 1918-ban saját kezdeményezésére egy öszvérrel indult el Grächen faluba, ahova zsákokban szállította az általa kis mennyiségű nátrium-jodiddal kevert sót. Ezt öt család étrendjébe vezette be ebben a távoli, az „Alpok csapása” által sújtott faluban, öt hónapon át, a téli időszakban.
Tavaszra a golyvaduzzanatok eltűntek minden érintettnél, és nem jelentkeztek jódmérgezés jelei. A biztató eredményeknek köszönhetően Bayard szövetségi támogatást kapott, és a szomszédos Törbelben is bevezette ezt a kísérletet. A siker elsöprő volt: Bayard-nak köszönhetően rövid idő alatt több mint ezer, pajzsmirigy-alulműködés tüneteit mutató ember gyógyult meg.
1922 januárjában a Svájci Golyva Bizottság – amely tudósokból, katonatisztekből és egészségügyi hatóságok tagjaiból állt – Bernben ült össze, hogy megvitassa Hunziker és Bayard eredményeit. Júniusban, heves viták után – az egyik oldalon azokkal, akik felismerték, hogy megoldás van a kezükben, a másikon azokkal, akik tömeges mérgezéstől tartottak – a bizottság hivatalos ajánlást adott ki minden kanton számára (amelyek akkor és ma is monopóliummal rendelkeznek a só forgalmazásában), hogy vezessék be a jódozott só árusítását és ösztönözzék annak fogyasztását.
Marketingkampány
Ez az úttörő svájci siker egy harmadik orvos nélkül nem valósulhatott volna meg. Hans Eggenberger a bizottság tagjaként meg volt győződve Hunziker és Bayard megoldásának helyességéről, de tudta, hogy óriási kihívás lesz meggyőzni a bizalmatlan svájci lakosságot, hogy kövessenek egy „felülről” előírt irányelvet az étkezésben.
Ezért teljes erőbedobással propagandakampányba kezdett saját kantonjában, Appenzell Ausserhodenben. Napközben a műtőben dolgozott, esténként pedig mozikban szervezett ismeretterjesztő előadásokat. Vetítőkkel és diapozitívokkal szemléltette a betegség hatásait és a gyógymód jótékony eredményeit. Kiváló kommunikátorként megalkotta a Vollsalz („teljes só”) kifejezést, amely természetesebb hangzásával könnyebben elfogadhatóvá vált a lakosság számára, mint a jódozott só fordulata.
Eggenberger meg sem várta a szövetségi döntést, és aláírásgyűjtést indított a jódozott só bevezetése érdekében a helyi Vöröskereszten keresztül. 1922. február 12-ig már 3,500 aláírást gyűjtött össze. Egy héttel később a kanton vezetése engedélyezte az értékesítést, és ezzel hónapokkal megelőzte a szövetségi ajánlást.
Mire az országos döntés megszületett, Eggenberger munkája már előkészítette a talajt a sikerhez. A Svájci Rajnai Sóüzemek 1922 novemberében kezdték meg a jódozott só első szállítmányainak forgalmazását, és már egy év elteltével 17 kantonban volt elérhető a jódozott só.
Az 1920-as évek végére a megelőző intézkedések az egész országra kiterjedtek, ennek eredményeként pedig drámaian csökkent a siket újszülöttek száma, illetve a golyva előfordulása. Az 1930-as évektől többé nem születtek „kretének” Svájcban.
- A svájci példa mintává vált. Az Egyesült Államok volt az első, amely 1924-ben követte az alpesi országot, majd sok más ország is bevezette a gyakorlatot. A fejlődés ellenére a WHO 2024 júniusi jelentése szerint Európára továbbra is az enyhe jódhiány jellemző, amely komoly egészségügyi kockázatot jelent. Magyarországon 2015 óta a közétkeztetésben kizárólag jódozott só használható.