Súlyos járvány tombolt Svájcban; meg fog lepődni, hogyan állították meg

Svájc ma a pontosság, az innováció, a luxus és a jólét globális ikonja. A nem is olyan távoli múltban azonban az emberi szenvedés példájaként tartották számon. A XIX. században, amikor a turizmus épp csak kezdett fellendülni az idilli alpesi völgyekben, a geográfus Elisée Reclus így írta le az ott élőket 1875-ben: „E bátor hegyvidéki emberek mellett, akik széles mellkassal és éles tekintettel, rendíthetetlen léptekkel hágnak a sziklás magaslatokra, nyomorúságos élő hústömegek vonszolják magukat, a kretének, akik lelógó golyvájuktól terhelten élnek." A számos forrás közül az első, amely ugyanerről számolt be, 1756-ból származik. A mű Denis Diderot és Jean le Rond d’Alembert enciklopédiája volt: „A kretén elnevezést egy bizonyos embercsoportra használják, amely nagy számban születik Valais-ban, különösen annak fővárosában, Sionban. Siketek, némák, szellemileg tompák, még az ütésekkel szemben is alig érzékenyek, és olyan golyvájuk van, amely egészen az övükig lóg; mindezek ellenére azonban rendkívül szelíd természetűek. Képtelenek eszméket alkotni, csupán közvetlen szükségleteik erős késztetése vezérli őket, és mindenféle érzéki élvezetnek átadják magukat, mivel egyszerű gondolkodásuk nem teszi lehetővé számukra, hogy ebben bármiféle bűnt felismerjenek. Valais jóhiszemű lakói ezeket a kreténeket háztartásuk őrzőangyalainak tekintik, és azok, akiknek nincs ilyen személyük, attól tartanak, hogy az Ég nem tekint rájuk jóindulattal. Ennek a kretenizmusnak az okai és következményei nehezen feltárhatók. Rossz higiénia, nevelés, e völgyek túlzott melege, a vizek, sőt még maga a golyva is – mindez közös e vidék minden gyermekében. És mégsem születik mindenki kreténnek." A neves francia író, Victor Hugo az 1839-es svájci látogatásakor így tréfálkozott: "Az Alpok sok idiótát nevel."

„Joseph, a kretén", a francia Eugéee Trutat geológus, természettudós fotóján az 1900-as évekből. Svájcban rengeteg ilyen esetet jegyeztek fel

A svájci járvány: mi jellemző a kretenizmusra?

A kretenizmus súlyos testi és szellemi fejlődési rendellenességgel jár. A Házipatika portál szerint:

Az érintettek feje nagy, a kutacsuk nem záródik, arcuk széles és lapos, szemük távol ülő, nyelvük kilógó, késleltetett fogáttörés jellemző rájuk. A kicsik bőre vastag, emellett jellemző rájuk a bőrszárazság és a száraz hámlás is. A betegség fő tünete az, hogy az érintett gyerekek mentálisan súlyosan sérültek, gyakran siketek és kancsalok is. A tünetek általában már az újszülöttön is látszanak, de enyhébb esetekben megesik, hogy csak később veszik észre a betegséget.

A kretenizmusban szenvedő embereknél gyakran törpenövés is megfigyelhető, és jellemző tünet a nyak duzzanata, az úgynevezett golyva is.