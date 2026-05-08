Brutális ízrobbanás és mélyvörös szín – ez az új szamóca mindent visz

Egyszerű genetikai módosítással elérhető, hogy a gyümölcsök látványosabbak és ízletesebbek legyenek. Ezúttal a szamóca példáján keresztül mutatták be, hogyan fokozható a minőség káros mellékhatások nélkül. A szakemberek egy olyan gént vettek célba, amelyről korábban úgy gondolták, hogy csak az alapvető sejtfolyamatok fenntartásáért felel.
A Nanjingi Agrártudományi Egyetem és a Connecticuti Egyetem kutatói az erdei szamóca vizsgálata során fedezték fel az FveIPT2 nevű gén jelentőségét. A kísérletek során növelték e gén aktivitását, ami látványos javulást hozott a gyümölcsök minőségében. Az újfajta megközelítés azért különleges, mert a korábbi próbálkozások során a minőség javítása gyakran a növény növekedésének vagy a termés méretének rovására ment. 

A szamóca példáján keresztül mutatták be, hogyan fokozható a minőség génmódosítással káros mellékhatások nélkül
Fotó: MARTIN SCHUTT / DPA

Hatékonyabb szamóca termesztés és minőségjavítás

A génmódosítás során egy úgynevezett „házvezető” gént használtak fel, amelyről korábban azt hitték, hogy csupán passzív szerepet tölt be a növényi tulajdonságok alakításában. 

Az eljárás eredményeként a gyümölcsben megemelkedett az antocianinok és a terpenoidok szintje. Ez utóbbi vegyületek felelnek a gyümölcs élénkebb színéért, a gazdagabb aromáért és a magasabb tápértékért. 

Jobb ízvilág és tápérték mellékhatások nélkül

A módosított növények mélyvörös színt kaptak, az antioxidáns kapacitásuk pedig jelentősen megnőtt. Az elemzések szerint a kellemes, virágos illatért felelős anyagok mennyisége is megemelkedett a gyümölcsben. Kiemelkedő eredmény, hogy mindeközben a növények fejlődése, a termés mérete és a cukortartalom teljesen változatlan maradt. Ez a szamóca minőségének javítása céljából kidolgozott stratégia új utat nyithat a prémium minőségű élelmiszerek termesztésében. 

A felfedezés rávilágít arra, hogy az alapvető sejtfolyamatokért felelős gének sokkal nagyobb szerepet játszanak a termés minőségében, mint azt eddig sejtették. 

Az eljárásról részletesebben a Horticulture Research című szakfolyóiratban olvashat.

 

