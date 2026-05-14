Zseniális módszerrel menthetik meg a vándormadarakat a balesetektől

Norvég kutatók rájöttek, hogy a madarak ősi, evolúciós félelme a kígyóktól kihasználható a turbinalapátok újratervezésében. Következésképpen a fekete és fehér csíkos mintázat, amely a mérgeskígyókra emlékeztet, jelentősen csökkenti a szélturbinák okozta madárpusztulást. Ez a felfedezés forradalmasíthatja azt, ahogyan a megújuló energiaforrásokról és a természetvédelemről gondolkodunk.

A szélturbinák kígyómintás festése sok vándormadár életét megóvhatja

Fotó: Eric Lehtonen

A szélturbinák veszélyeztetik a vándormadarakat

A vándormadár-populációk különösen ki vannak téve a szélturbinák veszélyeinek, hiszen évente több ezer kilométert tesznek meg vonulásuk során. Ezek a madarak gyakran olyan területeken repülnek át, ahol nem ismerik a helyi veszélyforrásokat. Ráadásul a fáradtság és az időjárási körülmények miatt gyakran alacsonyabban repülnek, pontosan abban a magasságban, ahol a turbinalapátok forognak.

A kutatások azt mutatják, hogy a vonuló madarak esetében akár 70 százalékkal is csökkenthető az ütközések száma a kígyómintás lapátokkal. Ennek megfelelően ez a megoldás különösen fontos a nagy vonulási útvonalak mentén elhelyezkedő szélerőművek számára. Magyarországon, ahol jelentős vándormadár populációk haladnak át évente, ez a technológia életmentő lehet.

Szélturbina újragondolva

A hagyományos szélturbina lapátok fehér színűek, amelyek szinte láthatatlanok a madarak számára, különösen gyors forgás közben. A Behavioral Ecology folyóiratban megjelent cikk szerzői bebizonyították, hogy a madarak vizuális rendszere nem képes időben észlelni ezeket a gyorsan mozgó objektumokat. A kontrasztos, kígyómintázatú lapátok azonban azonnal kiváltják a madarak menekülési reflexét.

Ez az innovatív megközelítés nem igényel bonyolult technológiai megoldásokat vagy költséges átalakításokat. Egyszerűen festékkel lehet felvinni a mintázatot a meglévő lapátokra, ami rendkívül költséghatékony megoldássá teszi. Továbbá a módszer nem befolyásolja a turbinák hatékonyságát, így az energiatermelés zavartalanul folytatódhat.