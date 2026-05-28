Szakértők figyelmeztetnek: ezért hatalmas hiba a szemdörzsölés

A szemdörzsölés általában a kényelmetlenségre vagy a viszketésre adott természetes reakció. A viszkető érzés leggyakoribb oka az allergiás kötőhártya-gyulladás, amely az esetek mintegy 50 százalékáért felelős. Ilyenkor a szem felszínén lévő sejtekhez kötődő allergének gyulladást okozó molekulákat szabadítanak fel, ami bőrpírral és duzzanattal is járhat. Emellett a szemszárazság, a szemhéj gyulladása, vagy egy szembe került idegentest miatti homokszemcse-érzés is kiválthatja a dörzsölési kényszert – írja a Science Alert.

A szemdörzsölés ártalmatlan szokásnak tűnhet, azonban növeli a fertőzések és a szaruhártya-károsodás kockázatát

Mik a szemdörzsölés lehetséges veszélyei

A szem dörzsölésének legkomolyabb kockázata a keratoconus nevű betegség kialakulása, amelynek során a szaruhártya fokozatosan elvékonyodik és kúp alakúvá válik. Ez az állapot szabálytalan asztigmiát és homályos látást okoz, kezelése pedig speciális eljárásokat, kontaktlencsét, súlyos esetben szaruhártya-átültetést is igényelhet. Az agresszív dörzsölés emellett a szaruhártya horzsolását is eredményezheti, amely rendkívül fájdalmas, és a fertőzések elkerülése érdekében antibiotikumos kezelésre szorul. Előfordulhat az is, hogy a dörzsölés miatt megpattan egy kis ér a szem felszínén. Ez a kötőhártya alatti vérzés ijesztő lehet, de valójában csak egy veszélytelen véraláfutás, amely pár hét alatt magától felszívódik.

A piszkos kézzel történő dörzsölés ráadásul elősegíti a vírusos vagy bakteriális eredetű, erősen fertőző kötőhártya-gyulladás terjedését is.

Kezelési lehetőségek és megelőzés

A viszketés és a dörzsölési inger enyhítésére gyakran elegendő a vény nélkül kapható készítmények és házi módszerek alkalmazása. A műkönny használata az egyik leghatékonyabb megoldás, amely hűtőszekrényben lehűtve még jobb eredményt nyújthat.

Allergiás eredetű panaszok esetén elsődleges a kiváltó ok elkerülése, de az antihisztamint, hízósejt-stabilizátort vagy ezek kombinációját tartalmazó szemcseppek is gátolják a gyulladásos anyagok felszabadulását.

A hideg borogatás szintén hatékonyan csökkenti az irritációt.

Fontos elkerülni a pusztán a szemfehérje pirosságát eltüntető, ideiglenes hatású szemcseppeket a lehetséges mellékhatások miatt.

Amennyiben a tünetek a műkönny, a borogatás vagy az allergiás szemcseppek hatására sem enyhülnek tartósan, javasolt szemorvoshoz fordulni egy alapos kivizsgálás céljából.