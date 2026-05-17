Létezhet szivárvány a Földön kívül is? Meglepő a válasz

A szivárvány kialakulásához több feltételnek egyszerre kell teljesülnie: fényre, megfelelő légkörre és olyan folyadékcseppekre van szükség, amelyek képesek megtörni és szétszórni a fényt. A Földön ezt a szerepet a vízcseppek töltik be, de a kutatók szerint elméletileg más folyadékok is létrehozhatnak hasonló optikai jelenségeket. Ez felveti a kérdést: vajon létezhet-e szivárvány más bolygókon vagy holdakon is?

Szivárvány nemcsak esőben keletkezhet a Földön, hanem például vízesések közelében, ahol a lezúduló vízből kerülnek a vízcseppek a levegőbe

Hogyan jön létre a szivárvány a Földön?

A szivárvány akkor alakul ki, amikor a vízcseppeken halad át a fény: belépve a vízcseppekbe megtörik, különböző hullámhosszúságú színeire bomlik, majd a csepp belső felületéről visszaverődve távozik annak belsejéből. Ez hozza létre a jól ismert színsávokat. A folyamat kulcsa a folyadék átlátszósága és az, hogy a fény különböző színei eltérő módon törjenek meg benne. Dr. Alfredo Carpineti szerint nem feltétlenül víz szükséges ahhoz, hogy szivárvány jöjjön létre – más átlátszó folyadékok is működhetnek.

Melyik égitesten jelenhet meg idegen szivárvány?

A kutatók szerint az egyik legígéretesebb hely a Szaturnusz Titan nevű holdja. Ez az egyetlen ismert égitest a Földön kívül, ahol folyadék található a felszínen.

Tavak, tengerek és eső formájában is jelen vannak a metánból és etánból álló szénhidrogének a légkörben. Elméletileg ezek a folyadékok is képesek lennének szivárványt létrehozni.

A probléma az, hogy a Titan sűrű légköre nem engedi át jól a látható fényt. Emiatt az ottani szivárványok valószínűleg nem színesek lennének, hanem infravörös tartományban jelennének meg – vagyis az emberi szem számára láthatatlanok maradnának.

Léteznek más különleges „szivárványok” az univerzumban?

A tudósok már megfigyeltek úgynevezett glóriákat a Vénuszon és egy távoli exobolygón is. Ezek hasonlítanak a szivárványhoz, de más fizikai folyamat során alakulnak ki: ilyenkor a fény visszaszóródik a folyadékcseppekről a fényforrás irányába. A WASP-76b nevű exobolygón észlelt jelenség különösen érdekes a kutatók számára, mert a mérések alapján szokatlan fényvisszaverődési mintázatot mutatott. Dr. Alfredo Carpineti a hasonló jelenségekről készülő könyvében azt is bemutatja, hogy bizonyos extrém kozmikus környezetekben akár „röntgenszivárványok” is kialakulhatnak.