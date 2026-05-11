Alig ismerték ezt az étrend-kiegészítőt, most kiderült, hogy véd a szívbetegség ellen

A koszorúér-betegség (CAD) világszerte az egyik vezető halálok, kialakulásáért pedig legtöbbször a szív ereit beszűkítő, koleszterinben gazdag plakkok felelősek. Létezik azonban a szívbetegségnek egy ritkábban emlegetett formája, a triglicerid lerakódási kardiomiovaszkulopátia (TGCV), amelynél a fő problémát nem a koleszterin, hanem a sejtekben felhalmozódó triglicerid jelenti. Ezt az állapotot azért különösen nehéz kezelni, mert a betegek szervezete sokszor nem reagál a megszokott terápiákra.

A tricaprin hatékony lehet a szívbetegség egy nehezen kezelhető formája ellen.

A TGCV szívbetegség háttere és a sejtszintű zsírlebontás

A TGCV kialakulásának hátterében a sejteken belüli zsírlebontás zavara áll, ami miatt kóros mennyiségű zsír rakódik le a szívizomsejtekben és az érfalakban. Ez a folyamat alapvetően megkülönbözteti a betegséget a klasszikus érelmeszesedéstől. A kutatások arra is rávilágítottak, hogy ez a típus különösen gyakori a cukorbetegek és a művesekezelésben részesülő páciensek körében. Mivel a panaszok hasonlítanak a hagyományos koszorúér-betegség tüneteihez, az állapot gyakran diagnosztizálatlan marad.

A tricaprin és a lerakódott triglicerid csökkenése

Az ouszakai kutatócsoport a tricaprin nevű étrend-kiegészítőt vizsgálta, amely a feltételezések szerint serkenti a szívizomsejtek zsíranyagcseréjét. A publikált tanulmány két 60-as éveiben járó, cukorbeteg páciens esetét ismertette, akik súlyos mellkasi fájdalommal küzdöttek, és a korábbi kezeléseik nem hoztak javulást. Miután elkezdték a készítmény rendszeres szedését, panaszaik néhány hónapon belül mérséklődtek.

A kontrollvizsgálatok során készített felvételek pedig igazolták, hogy a korábban beszűkült erek tágultak, és a lerakódott triglicerid mennyisége is visszaesett.

Új irányok a TGCV szívbetegség kezelése terén

A megfigyelések tudományos szempontból azért is figyelemre méltóak, mert a javulás a vér koleszterinszintjének érdemi változása nélkül következett be.

Ez azt jelzi, hogy a kiegészítő nem a vérzsírok szintjére, hanem közvetlenül a sejtek mélyén zajló folyamatokra hat.

A friss megközelítés esélyt kínálhat azon betegek számára, akiknél a sztatinok alkalmazása vagy a sztentbeültetés nem bizonyult hatásosnak.